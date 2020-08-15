Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших гл...
Главная / Политика

Следствие по делу "Боинга" МН17 отказалось отвечать на неудобные вопросы эксперта

15 августа 2020, 16:30  •  40 • Политика
Фото: pixabay.com
Израильтянин уверен, что Нидерланды просто занимаются перекладыванием ответственности
Следствие по делу о крушении "Боинга" МН17, которое произошло на территории Украины в 2014 году, не собирается отвечать на неудобные вопросы. К такому выводу пришел гражданин Израиля, пишущий под псевдонимом Роджер Самеах. Он в настоящий момент проводит собственное расследование и пытается выяснить, что же случилось в небе над Донбассом.
Роджер Самеах ранее разослал письма в официальные структуры, имеющие отношение к следственным мероприятием по резонансному делу MH17. В частности, он поинтересовался у представителей Объединенной следственной группы (JIT) мнением насчет отчета Нидерландского Бюро по технике безопасности (DSB), где были обнаружены логические и фактологические несостыковки. По мнению Самеаха, голландцы пришли к неверному выводу, анализируя обломки упавшего самолета. Он уверен, что части судна не могло отнести ветром на расстояние более километра, да к тому же еще и назад.
Однако следователи не стали давать развернутый ответ на обращение специалиста. В Дзен-канале "Sergey Grigoriev" поясняется, что Самеах получил от них "классическую отписку".
"Уважаемый, с вопросами по поводу отчета DSB обращайтесь в DSB. Вот вам адрес, а я не могу отвечать за отчеты другой организации. Всего Вам наилучшего", – гласил ответ представителей следствия по делу MH17.
Израильтянин уверен, что голландцы занимаются классическим перекладыванием ответственности. Адекватные ответы на конкретные вопросы следственная группа давать отказывается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 09:10
Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
15 августа 2020, 00:55
"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
15 августа 2020, 02:45
Делу "33 богатырей" конец: Из Минска выпустили задержанных граждан России. Всё официально
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 15:30
Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.