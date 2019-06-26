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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса
26 июня 2019, 11:24 • 60 • Украина
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса в результате артиллерийских обстрелов украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Дела возбуждены по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
22 июня украинские военнослужащие обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городе Горловке. 21 июня они обстреляли из тяжелой артиллерии гражданские объекты в поселке Веселое Ясиноватского района. В результате ранения получили несовершеннолетняя девушка и местный житель.
Петренко подчеркнула, что СК фиксирует факты преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.
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