Избранный президент Латвии Эгилс Левитс мог быть хорошо знаком с нацистским карателем. Так, две недели назад в России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ "Геноцид".

Массовые убийства в Жестяной Горке Новгородской области

Дело заведено в связи с массовыми убийствами мирных граждан, совершенных нацистами в 1942-1943 гг. в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.

В пресс-релизе Следственного комитета, сказано, что казни осуществляла спецгруппа, члены которой "систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным". Помимо русских геноциду также подверглись также евреи и цыгане.

В состав этой кровавой группировки, наряду с немцами входили и латыши, более тридцати человек. Этот факт был установлен в 1944 году. Как полагают следователи, из-за того, что руководство СССР опасалось разрушить идеологический догмат о дружбе народов СССР, поэтому было принято решение скрыть "латышский след" в военных преступлениях. На скамью подсудимых усадили только немцев, среди них был генерал Герцог Курт.

Зато латыши, зверствовавшие в Жестяной Горке комфортно начали новую жизнь в разных странах Запада.



Каратель Яниса Цирул

Российский историк Борис Ковалев изучил подробно биографию одного из этих карателей — Яниса Цирулиса. В 1940–1941 годах мужчина служил в территориальном корпусе Латвии, потом дезертировал из Красной армии и оказался в полицейских частях. В 1944 году Цирулис командовал батальоном 34-го полка. Именно в этот период он и совершал зверства в Жестяной Горке.

Нацист-каратель и президент

После окончания войны Янис Цирул сделал политическую карьеру в ФРГ. Он стал главой западногерманской организации "Даугавас ванаги". Именно здесь переплелись судьбы нациста и нынешнего президента Латвии.

Семья Левитсов переселилась из Риги в Германию, В 1973 году Эгилс Левитс закончил гимназию в Мюнстере, которой покровительствовали "Даугавас ванаги". Сам Левитс подтверждают свою активную деятельность в общественной жизни.

Как пишет Sputnik news, представители латышской эмиграции радикального толка повлияли на мировоззрение Эгилса Левитса. Известно, например, о его общественной работе с бывшим руководителем "Перконкруста", идеологом латышской версии нацизма Адольфом Шилде.

Ну а у Следственного комитета РФ есть полные основания вызвать нового президента Латвии на допрос в качестве свидетеля.

Информация предоставлена Spuntik News.