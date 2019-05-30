Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин решил три главные мировые угрозы
"Кто против?": годовщина "воскрешения" Аркадия Бабченко. От ...
Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана
Порошенко готовит побег в Великобританию - источник
Главная / В мире

Следственный комитет России имеет основания для допроса президента Латвии в связи с делом о геноциде

30 мая 2019, 14:39  •  14 • В мире
Новоизбранный глава Латвии может оказаться свидетелем в деле о геноциде, которое расследует Следственный комитет России. Возможно, президента, вызовут на допрос.
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс мог быть хорошо знаком с нацистским карателем. Так, две недели назад в России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ "Геноцид".

Массовые убийства в Жестяной Горке Новгородской области

Дело заведено в связи с массовыми убийствами мирных граждан, совершенных нацистами в 1942-1943 гг. в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.
В пресс-релизе Следственного комитета, сказано, что казни осуществляла спецгруппа, члены которой "систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным". Помимо русских геноциду также подверглись также евреи и цыгане.
В состав этой кровавой группировки, наряду с немцами входили и латыши, более тридцати человек. Этот факт был установлен в 1944 году. Как полагают следователи, из-за того, что руководство СССР опасалось разрушить идеологический догмат о дружбе народов СССР, поэтому было принято решение скрыть "латышский след" в военных преступлениях. На скамью подсудимых усадили только немцев, среди них был генерал Герцог Курт.
Зато латыши, зверствовавшие в Жестяной Горке комфортно начали новую жизнь в разных странах Запада.


Каратель Яниса Цирул

Российский историк Борис Ковалев изучил подробно биографию одного из этих карателей — Яниса Цирулиса. В 1940–1941 годах мужчина служил в территориальном корпусе Латвии, потом дезертировал из Красной армии и оказался в полицейских частях. В 1944 году Цирулис командовал батальоном 34-го полка. Именно в этот период он и совершал зверства в Жестяной Горке.

Нацист-каратель и президент

После окончания войны Янис Цирул сделал политическую карьеру в ФРГ. Он стал главой западногерманской организации "Даугавас ванаги". Именно здесь переплелись судьбы нациста и нынешнего президента Латвии.
Семья Левитсов переселилась из Риги в Германию, В 1973 году Эгилс Левитс закончил гимназию в Мюнстере, которой покровительствовали "Даугавас ванаги". Сам Левитс подтверждают свою активную деятельность в общественной жизни.
Как пишет Sputnik news, представители латышской эмиграции радикального толка повлияли на мировоззрение Эгилса Левитса. Известно, например, о его общественной работе с бывшим руководителем "Перконкруста", идеологом латышской версии нацизма Адольфом Шилде.
Ну а у Следственного комитета РФ есть полные основания вызвать нового президента Латвии на допрос в качестве свидетеля.
Информация предоставлена Spuntik News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
30 мая 2019, 01:24
Концепция изменилась: как европейские политики борются за ключевые посты в руководящих структурах ЕС
29 мая 2019, 22:24
Польский политик: «Кто нападает на Россию, тот вредит Польше»
30 мая 2019, 08:09
"С ним нормально говорить невозможно": Тюрьма довела Ассанжа до больничной койки
30 мая 2019, 01:24
«Принцип справедливости»: почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе
30 мая 2019, 01:24
«Продолжение информационной войны»: США обвинили Россию в возможном нарушении моратория на ядерные испытания
30 мая 2019, 08:09
"Даже президент не выше закона": В американском конгрессе снова заговорили о начале импичмента Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
25 мая 2019, 20:54
Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.