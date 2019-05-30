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Следственный комитет России имеет основания для допроса президента Латвии в связи с делом о геноциде
30 мая 2019, 14:39 • 14 • В мире
Новоизбранный глава Латвии может оказаться свидетелем в деле о геноциде, которое расследует Следственный комитет России. Возможно, президента, вызовут на допрос.
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс мог быть хорошо знаком с нацистским карателем. Так, две недели назад в России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ "Геноцид".
Массовые убийства в Жестяной Горке Новгородской области
Дело заведено в связи с массовыми убийствами мирных граждан, совершенных нацистами в 1942-1943 гг. в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.
В пресс-релизе Следственного комитета, сказано, что казни осуществляла спецгруппа, члены которой "систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным". Помимо русских геноциду также подверглись также евреи и цыгане.
В состав этой кровавой группировки, наряду с немцами входили и латыши, более тридцати человек. Этот факт был установлен в 1944 году. Как полагают следователи, из-за того, что руководство СССР опасалось разрушить идеологический догмат о дружбе народов СССР, поэтому было принято решение скрыть "латышский след" в военных преступлениях. На скамью подсудимых усадили только немцев, среди них был генерал Герцог Курт.
Зато латыши, зверствовавшие в Жестяной Горке комфортно начали новую жизнь в разных странах Запада.
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