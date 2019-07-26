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«Следователи за 8 лет помогли вернуть 300 миллиардов рублей»

26 июля 2019, 00:09  •  61 • В России

О СГОРЕВШЕМ ЛАГЕРЕ

«Не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Карелии. И случай в Хабаровске это подтверждает. К расследованию подключены опытные следователи. Я поставил им задачу тщательно выяснить, кто и как организовывал отдых детей, почему допустили подобное. Все эти лица должны ответить по закону. На данный момент уже трое задержанных - собственник и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности регионального МЧС».

БИЗНЕС НЕ КОШМАРИТЬ!

«Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в СК выделен специальный канал связи. Мной организован на постоянной основе личный прием представителей бизнеса, в ходе которого предпринимателям предоставлена возможность сообщить о нарушениях их прав».

...НО НЕ ПУТАТЬ С ОПГ

«В 2018 году в СК возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях (подпольные казино, кол-центры, незаконная банковская деятельность. - Ред.), предусмотренных статьей «организация и участие в деятельности преступного сообщества». Большинство их носит общеуголовный характер, связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями».

УКРАДЕННОЕ НЕ ПОТЕРЯЛОСЬ

«С момента образования СК, то есть с 2011 года, в суды направлено свыше 800 тысяч уголовных дел. По переданным в суд делам привлечено к уголовной ответственности около 9 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок государству и потерпевшим гражданам только в прошлом году возмещено более 73 миллиардов рублей. Всего с 2011 года эта сумма составила почти 300 миллиардов рублей».

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