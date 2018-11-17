Следователи по «российскому делу» позорят США - Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-главу ФБР Роберта Мюллера и его команду. По словам главы государства, следователи занимаются тотальной охотой на ведьм и позорят страну.

По мнению Трампа, расследование Мюллером «российского вмешательства» в американские выборы представляет собой сплошную неразбериху. Его помощникам не удается найти доказательства сговора, поэтому они сходят с ума и добиваются от людей нужных ответов с помощью криков и угроз, написал президент США в Twitter-аккаунте.

«Они являются позором для нашей страны, и их не волнует, сколько жизней они губят», - отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что происходящее - настоящая охота на ведьм, не похожая ни на что другое в истории США.