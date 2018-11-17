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Следователи по «российскому делу» позорят США - Трамп
17 ноября 2018, 04:54 • 22 • Политика
Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-главу ФБР Роберта Мюллера и его команду. По словам главы государства, следователи занимаются тотальной охотой на ведьм и позорят страну.
По мнению Трампа, расследование Мюллером «российского вмешательства» в американские выборы представляет собой сплошную неразбериху. Его помощникам не удается найти доказательства сговора, поэтому они сходят с ума и добиваются от людей нужных ответов с помощью криков и угроз, написал президент США в Twitter-аккаунте.
Трамп добавил, что происходящее - настоящая охота на ведьм, не похожая ни на что другое в истории США.
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