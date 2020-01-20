Следователь по особо важным делам: Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генпрокурора Игоря Краснова, который сейчас является заместителем главы Следственного комитета. Юрий Чайка освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Краснова 22 января в случае её одобрения профильными комитетами.

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генерального прокурора замглаву ведомства генерал-лейтенанта полиции Игоря Краснова. Юрий Чайка освобождён от своей должности и перейдёт на другую работу. Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.

«Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации. Юрий Чайка освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Согласно Конституции России, генпрокурора и его заместителей назначает и увольняет Совфед по представлению президента.

Верхняя палата рассмотрит вопрос назначения Краснова на пост генпрокурора в среду, 22 января, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 21 января запрос президента рассмотрят профильные комитеты.

«В случае одобрения вопрос о назначении генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января», — сказала она.

Резонансные дела

Игорь Краснов работает в следственных органах с 1997 года. В 2007 году перешёл в Следственный комитет и вступил в должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. Пост заместителя председателя Следственного комитета он занимает с 2016 года. Ранее он был следователем по особо важным делам. На этом посту он расследовал ряд резонансных дел.

В частности, Краснов занимался расследованием покушения на Анатолия Чубайса и убийства Бориса Немцова.

Также он расследовал несколько громких дел, связанных с преступлениями неонацистской группировки БОРН (Боевая организация русских националистов), в том числе убийства чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В интервью газете «Коммерсантъ» Краснов, в частности, комментировал вопросы коррупции и изменений, которые необходимо внести в законодательство.

«В 2019 году были одобрены предложения председателя Следственного комитета по внедрению правового механизма, направленного на пресечение злоупотреблений «спецсубъектами» своими статусными гарантиями. При этом мы осознаем, что даже на фоне увеличения случаев выявления фактов взяточничества в целом результаты этой работы не соответствуют масштабам мздоимства. И наша цель — профессионально выполнять свой долг в том процессуальном порядке, который для нас обозначил законодатель. В этом направлении у нас есть определённые успехи, и уверяю, что работа ведется принципиально и жёстко», — отмечал он.

За свой профессионализм он получил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почётную грамоту президента за достижения «в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

«Колоссальный опыт и авторитет»

На данный момент нет данных о том, где будет работать Юрий Чайка. Он занимал пост главы Генерального прокурора с 2006 года.

Свою карьеру в прокуратуре он начал ещё в 1976 году. В 1983 году Чайка возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, также работал в прокуратуре Иркутской области. С 1995 по 1999 год был назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации. С 1999 по 2006 год занимал пост министра юстиции.

За свою работу неоднократно получал государственные награды. Так, Чайка кавалер Орденов Александра Невского, и Почёта, а также «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени. В 2011 году получил почётную грамоту президента за укрепление законности и защиту прав граждан.

У Чайки огромный опыт, который он сможет продемонстрировать на любой новой должности, убеждён член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Что касается таких людей, как Чайка, — они никогда не пропадут с их колоссальным опытом и авторитетом», — приводит его слова телеканал «360».