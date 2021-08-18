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Следом за своей покровительницей уйдёт в политическое небытие мэр Киева Виталий Кличко

18 августа 2021, 15:15  •  162 • Украина
Ожидается, что Рада проголосует за отставку Кличко 23 августа, но интрига в том, соберётся ли кворум – народные избранники сейчас в отпусках. Известно, что спикер Дмитрий Разумков пытался перенести созыв Рады на более поздний срок, но Зеленский настоял именно на указанной дате (якобы с тем, чтобы утвердить так называемый «большой герб» Украины). Таким образом, Кличко не удалось конвертировать поддержку Берлина в своё избрание президентом, а визит Меркель в Киев призван закрепить статус-кво.
Зеленский спешит – ему срочно требуется взять под контроль нелояльные администрации на местах, среди которых Киев, пожалуй, на первом месте. Но торопится Зеленский, делая при этом немало ошибок (бурная деятельность в Харькове, в результате которой не вполне законно сместили главу ОГА, убийство мэра Кривого Рога, которое может аукнуться президенту новым «делом Гонгадзе», серьёзное противостояние в Одессе с привлечением уголовников и пр.). Уйти-то Кличко уйдёт, но вот к чему может его уход привести, Зеленский явно не подумал. А последствия могут быть самые невероятные.
Знаете, в чём секрет успеха недалёкого невежды Кличко в статусе градоначальника? Нет, не в том, что ему покровительствовала сама канцлер Меркель. А в том, что он обладает удивительной для управленца такого уровня особенностью – умением не наживать себе врагов. Сам он никогда ни во что не вмешивается – городом управляют его «смотрящие», позволяя разворовывать Киев всем желающим за небольшой процент. Нет конкуренции: хочешь строить – строй, хочешь торговать – торгуй, только сперва занеси долю малую. Вот потому-то Кличко никто не «мочит» в прессе, хотя поводов – хоть отбавляй. Кличко всем удобен. Сможет ли новый градоначальник повести себя точно так же – сомнительно, зная манеру вести дела тех, кто курирует рокировку (не для кого, наверное, не секрет, что это глава офиса президента Андрей Ермак, по сути, является реальным главой государства при эрзац-президенте Зеленском).
Так или иначе, президентом Кличко (в отсутствие Меркель в большой политике) уже не бывать, но вот стать премьер-министром он, пожалуй, мог бы. Сделать это можно таким образом – принять предложение Петра Порошенко идти на новые выборы тандемом. До сих пор Кличко о таком партнёрстве не помышлял, но на что не пойдёшь ради возможности продлить своё пребывание во власти?!

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