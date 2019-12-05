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Следом за послом США в Тирасполь отправились посол РФ и глава ОБСЕ

05 декабря 2019, 18:24  •  71 • Украина
Посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах пытаются сдвинуть процесс с мёртвой точки
В Братиславе на 5 – 6 декабря намечено проведение заседания Совета министров ОБСЕ, на котором большое внимание будет уделено региональным конфликтам, в том числе конфликту в Приднестровье. На сегодняшний день так и остаётся неподписанным протокол по итогам октябрьской братиславской встречи в формате «5+2», в связи с чем представители ОБСЕ, США и Российской Федерации – посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах – напомнили конфликтующим сторонам о необходимости подписания документа.
3 декабря глава миссии ОБСЕ в Кишинёве Клаус Нойкирх встретился с министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым для обсуждения текущей ситуации в переговорном процессе.
Игнатьев заверил, что представители Приднестровья готовы подписать компромиссный протокол, предложенный миссией ОБСЕ, как готовы были это сделать на встрече в Баварии в прошлом месяце. Проблема в молдавской стороне.
Также глава МИД ПМР напомнил, что остаются неразрешёнными ряд жизненно важных вопросов для Тирасполя, среди которых закрытие счетов приднестровских предприятий в молдавских банках. Об этой проблеме говорится уже не первый месяц, причём на всех уровнях, однако проблема оказалась действительно неразрешимой.
Перед своим визитом в Тирасполь Клаус Нойкирх встретился с новым премьер-министром Молдовы Ионом Кику, который положительно оценил компромиссный вариант протокола братиславской встречи.
«Надеемся, что Братиславский протокол будет подписан и это поможет сохранить положительную динамику в переговорном процессе»,
– заявил на встрече Ион Кику.
4 декабря в Тирасполь прибыл с визитом посол России в Молдавии Олег Васнецов, который на встрече с президентом ПМР обсудил всё те же вопросы.
«Собеседники обсудили текущие вопросы приднестровско-российских взаимоотношений, а также аспекты, имеющие отношение к деятельности формата «Постоянного совещания…», активным участником которого является Российская Федерация. Говорили о замедлении переговорного процесса в текущем году, его причинах, возможных последствиях и вариантах выхода из сложившейся ситуации»,
– сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Напомним, что те же вопросы Вадим Красносельский обсуждал 2 декабря и с послом США Дереком Хоганом, также прибывшим с визитом в Тирасполь.
Посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах делают всё для того, чтобы сдвинуть процесс переговоров с той точки, на которой этот процесс застрял с начала этого года из-за постоянных политических кризисов в соседней Молдове. Понятно, что в Кишинёве проблема Приднестровья сейчас отошла даже не на второй план, а с учётом приближающихся президентских выборов можно предположить, что там будут и дальше тормозить переговорный процесс, чтобы не предпринимать никаких шагов, результат которых может стать непредсказуемым. Рисковать в преддверии выборов никому не хочется.
Впрочем, компромиссный вариант протокола братиславской встречи, судя по всему, молдавская сторона всё-таки подпишет – вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы Александр Фленкя уже заявил на консультациях с представителями миссии ОБСЕ о готовности ратифицировать этот документ.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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