Следом за послом США в Тирасполь отправились посол РФ и глава ОБСЕ

Посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах пытаются сдвинуть процесс с мёртвой точки

В Братиславе на 5 – 6 декабря намечено проведение заседания Совета министров ОБСЕ, на котором большое внимание будет уделено региональным конфликтам, в том числе конфликту в Приднестровье. На сегодняшний день так и остаётся неподписанным протокол по итогам октябрьской братиславской встречи в формате «5+2», в связи с чем представители ОБСЕ, США и Российской Федерации – посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах – напомнили конфликтующим сторонам о необходимости подписания документа.

3 декабря глава миссии ОБСЕ в Кишинёве Клаус Нойкирх встретился с министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым для обсуждения текущей ситуации в переговорном процессе.

Игнатьев заверил, что представители Приднестровья готовы подписать компромиссный протокол, предложенный миссией ОБСЕ, как готовы были это сделать на встрече в Баварии в прошлом месяце. Проблема в молдавской стороне.

Также глава МИД ПМР напомнил, что остаются неразрешёнными ряд жизненно важных вопросов для Тирасполя, среди которых закрытие счетов приднестровских предприятий в молдавских банках. Об этой проблеме говорится уже не первый месяц, причём на всех уровнях, однако проблема оказалась действительно неразрешимой.

Перед своим визитом в Тирасполь Клаус Нойкирх встретился с новым премьер-министром Молдовы Ионом Кику, который положительно оценил компромиссный вариант протокола братиславской встречи.

«Надеемся, что Братиславский протокол будет подписан и это поможет сохранить положительную динамику в переговорном процессе»,

– заявил на встрече Ион Кику.

4 декабря в Тирасполь прибыл с визитом посол России в Молдавии Олег Васнецов, который на встрече с президентом ПМР обсудил всё те же вопросы.

«Собеседники обсудили текущие вопросы приднестровско-российских взаимоотношений, а также аспекты, имеющие отношение к деятельности формата «Постоянного совещания…», активным участником которого является Российская Федерация. Говорили о замедлении переговорного процесса в текущем году, его причинах, возможных последствиях и вариантах выхода из сложившейся ситуации»,

– сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Напомним, что те же вопросы Вадим Красносельский обсуждал 2 декабря и с послом США Дереком Хоганом, также прибывшим с визитом в Тирасполь.

Посредники и наблюдатели в молдавско-приднестровских переговорах делают всё для того, чтобы сдвинуть процесс переговоров с той точки, на которой этот процесс застрял с начала этого года из-за постоянных политических кризисов в соседней Молдове. Понятно, что в Кишинёве проблема Приднестровья сейчас отошла даже не на второй план, а с учётом приближающихся президентских выборов можно предположить, что там будут и дальше тормозить переговорный процесс, чтобы не предпринимать никаких шагов, результат которых может стать непредсказуемым. Рисковать в преддверии выборов никому не хочется.

Впрочем, компромиссный вариант протокола братиславской встречи, судя по всему, молдавская сторона всё-таки подпишет – вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы Александр Фленкя уже заявил на консультациях с представителями миссии ОБСЕ о готовности ратифицировать этот документ.