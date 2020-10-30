Следом за Порошенко в госперевороте обвинили Зеленского: Заявление сделал председатель КС Украины

По словам Тупицкого, в законопроекте Зеленского, который предусматривает лишение действующих судей КС полномочий, есть признаки государственного переворота.

Отметим, что законопроект Зеленского зарегистрировали 29 октября. Документ предполагает прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда. Тупицкий заявил, что было бы логичнее просто распустить суд. По его словам, в праве коллективной ответственности быть не может.

Отметим, что, по словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина, ранее уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на Украине было возбуждено в отношении Порошенко и его соратников.