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Следом за Порошенко в госперевороте обвинили Зеленского: Заявление сделал председатель КС Украины

30 октября 2020, 20:30  •  192 • Политика
Следом за экс-президентом Украины Петром Порошенко в госперевороте обвинили действующего главу государства Владимира Зеленского. В частности, заявление сделал председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.
По словам Тупицкого, в законопроекте Зеленского, который предусматривает лишение действующих судей КС полномочий, есть признаки государственного переворота.
Отметим, что законопроект Зеленского зарегистрировали 29 октября. Документ предполагает прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда. Тупицкий заявил, что было бы логичнее просто распустить суд. По его словам, в праве коллективной ответственности быть не может.
Отметим, что, по словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина, ранее уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на Украине было возбуждено в отношении Порошенко и его соратников.

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