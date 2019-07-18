Следком обвинил Киев в "покровительстве" агрессивным украинским радикалам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о том, что против гражданина Украины Николая Коханивского возбудили уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Речь идет о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале прошлого года. Напомним, тогда украинские радикалы забросали фасад здания камнями, разбив двери и окна.

Как отмечается, у следователей есть "неопровержимые доказательства" того, что именно Коханивский распространил в Сети видеопризыв к нападению на здание.

"Такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов", - подчеркнула Светлана Петренко.

Она уточнила, что российские следователи направляли запросы о правовой помощи "для детального установления всех обстоятельств произошедшего". Но украинская сторона их проигнорировала и помогать не стала.

Резюмируя, представитель СК и вовсе обвинила руководство Украины в "покровительстве" агрессивным украинским радикалам.

"Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии эффективного расследования нападений на российские загранучреждения, - подчеркнула Петренко, - и осуществлении киевской властью покровительства агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".