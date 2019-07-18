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Следком обвинил Киев в "покровительстве" агрессивным украинским радикалам
18 июля 2019, 11:54 • 110 • Политика
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела против гражданина Украины Николая Коханивского по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Поводом послужило нападение на здание Российского центра науки и культуры в прошлом году. Официальный представитель Следкома обвинил также Киев в "покровительстве" агрессивным украинским радикалам.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о том, что против гражданина Украины Николая Коханивского возбудили уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".
Речь идет о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале прошлого года. Напомним, тогда украинские радикалы забросали фасад здания камнями, разбив двери и окна.
Как отмечается, у следователей есть "неопровержимые доказательства" того, что именно Коханивский распространил в Сети видеопризыв к нападению на здание.
"Такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов", - подчеркнула Светлана Петренко.
Она уточнила, что российские следователи направляли запросы о правовой помощи "для детального установления всех обстоятельств произошедшего". Но украинская сторона их проигнорировала и помогать не стала.
Резюмируя, представитель СК и вовсе обвинила руководство Украины в "покровительстве" агрессивным украинским радикалам.
"Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии эффективного расследования нападений на российские загранучреждения, - подчеркнула Петренко, - и осуществлении киевской властью покровительства агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".
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