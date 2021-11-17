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Следком Белоруссии завёл уголовное дело в отношении польских силовиков

17 ноября 2021, 15:50  •  83 • Политика
Следственный комитет Белоруссии завёл уголовное дело в отношении польских силовиков, после того как последние применили спецсредства в отношении мигрантов в пункте пропуска "Брузги".
Белорусское ведомство квалифицировало действия польских силовиков как "преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью". Об этом сообщил telegram-канал Sputnik Беларусь со ссылкой на представителей СК Белоруссии.
Источник уточняет, что на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. За ночь был проведён осмотр, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты от боеприпасов. Также на месте были обнаружены следы веществ токсичного и раздражающего действия. Осмотр продолжается в светлое время суток.
Ранее в Польше заявили, что пограничникам разрешено применять боевое оружие против мигрантов.
Напомним, беженцы из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше, в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.

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