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След привёл в Пентагон: Захарова раскрыла информацию об "Умном голосовании"

11 сентября 2021, 16:00  •  316 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что установлены IP-адреса разработчиков "Умного голосования". По её словам, след привёл в Пентагон.
По словам Захаровой, все компании - разработчики приложения "Умное голосование" связаны с Пентагоном США. Она подчеркнула, что России удалось установить IP-адреса разработчиков данного приложения - их местонахождение определено в Соединённых Штатах.
"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса", - отметила Захарова.
Она уточнила, что США - самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор потребовал от IT-гигантов не препятствовать блокировке "Умного голосования".

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