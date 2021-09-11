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След привёл в Пентагон: Захарова раскрыла информацию об "Умном голосовании"
11 сентября 2021, 16:00 • 316 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что установлены IP-адреса разработчиков "Умного голосования". По её словам, след привёл в Пентагон.
По словам Захаровой, все компании - разработчики приложения "Умное голосование" связаны с Пентагоном США. Она подчеркнула, что России удалось установить IP-адреса разработчиков данного приложения - их местонахождение определено в Соединённых Штатах.
"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса", - отметила Захарова.
Она уточнила, что США - самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор потребовал от IT-гигантов не препятствовать блокировке "Умного голосования".
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