След привёл в Пентагон: Захарова раскрыла информацию об "Умном голосовании"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что установлены IP-адреса разработчиков "Умного голосования". По её словам, след привёл в Пентагон.

По словам Захаровой, все компании - разработчики приложения "Умное голосование" связаны с Пентагоном США. Она подчеркнула, что России удалось установить IP-адреса разработчиков данного приложения - их местонахождение определено в Соединённых Штатах.

"Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса", - отметила Захарова.

Она уточнила, что США - самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор потребовал от IT-гигантов не препятствовать блокировке "Умного голосования".