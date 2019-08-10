След победы на Халхин-Голе

В текущем году исполняется 80 лет со времени победных боёв советских войск с японцами на реке Халхин-Гол на крайнем востоке Монголии.

В 1932 году Япония, оккупировав Маньчжурию (область на северо-востоке Китая), создала марионеточное государство Маньчжоу-го, которое планировала использовать для развития агрессии против Китая, Монголии и СССР. Именно 1932 год (а не 1939-й!) ряд историков считает годом начала Второй мировой войны.

В 1937 году Япония приступила к строительству железной дороги Халун – Ганьчжур, параллельной КВЖД. При вторжении на территорию СССР новая дорога должна была действовать бесперебойно. Японцам оставалось лишь «упорядочить» границу между Маньчжоу-Го и Монголией, отодвинув её на запад до естественного географического препятствия – реки Халхин-Гол… 22-28 мая 1939 года японские войска отбросили с боями небольшой советско-монгольский заслон, и началось спешное сосредоточение войск сторон.

Значение Маньчжурии для Японии выдаёт подготовленный в Токио план «Яшма вдребезги». Маньчжурия, как и Корея, была промышленно-сырьевой базой Японской империи; на территории Маньчжурии располагались основные мощности по производству синтетического горючего. План «Яшма вдребезги» предполагал на случай угрозы захвата Японских островов эвакуацию на материк императорского дома и большей части японской армии. А сами острова должны были быть превращены в сплошную выжженную землю, вплоть до организации биологической атаки против высадившегося противника… Кроме прикрытия маньчжурской базы участок у Халхин-Гола был важен с точки зрения плана «Хати-го» (Операции № 8), предусматривавшего наступление японцев на Забайкалье с тем, чтобы перерезать Транссиб.

С весны по осень 1939 года бои на Халхин-Голе шли с нарастающей интенсивностью. 28 мая монгольская кавалерия не выдержала удара превосходящих сил японцев и начала отступать. На тот момент советские войска подходили малыми группами и с марша бросались в бой. К вечеру 28 мая советские и монгольские солдаты окопались на линии песчаных холмов в 2-3 км от стрелки рек Хайластан-Гол и Халхин-Гол. Японцы попытались окружить их, но попали под огонь батареи старшего лейтенанта Ю.Б. Бахтина и были отброшены.

Среди захваченных у японцев трофеев особо ценной была топографическая карта района боевых действий на Халхин-Голе с чётко обозначенной границей Монголии и Маньчжоу-Го и схемой расположения японских войск. На Токийском процессе в 1948 года эта карта станет документальным свидетельством японской агрессии против Монголии.

Неожиданностью стало преимущество японцев в воздухе. За два дня воздушных боёв в мае потери советской авиации, в составе которой не оказалось лётчиков с боевым опытом, исчислялись 15 истребителями и 11 пилотами, тогда как японцы потеряли всего одну машину. Однако 29 мая из Москвы в район боевых действий вылетела группа лётчиков во главе с заместителем начальника ВВС РККА Я. В. Смушкевичем. Это были асы с боевым опытом Испании и Китая, 17 героев Советского Союза.

Развёртывание советских войск было сопряжено с большими трудностями – по Транссибу до Улан-Удэ, далее 1300-1400 км походным порядком. Автомобильный рейс с грузом и обратно занимал пять дней – и это на абсолютно открытой местности при господстве в воздухе японцев.

В июне командовать советской группировкой на Халхин-Голе был назначен комдив Георгий Константинович Жуков. У него был за плечами успешный боевой опыт в китайской кампании. План Жукова и начальника штаба комбрига Михаила Богданова включал ведение активной обороны на плацдарме за Халхин-Голом и подготовку мощного охватывающего контрудара по японской группировке.

Японцы, не ограничиваясь захваченной 25-километровой полосой, перешли на западный берег Халхин-Гола. Развернулись ожесточённые бои вокруг горы Баян-Цаган, в которых с обеих сторон участвовали до 400 танков и бронемашин, более 800 артиллерийских орудий и сотни самолётов. Тогда отличился 24-й мотострелковый полк И.И. Федюнинского, будущего многолетнего сподвижника Жукова. В «Баян-Цаганском побоище» нашли смерть 10 тысяч японских солдат и офицеров, почти все танки, артиллерия.

Однако главные бои были впереди. У Жукова – 57.000 человек, 542 орудия, 498 танков, 515 самолётов. У генерала Рюхэя Огису – 75.000 человек, 500 орудий, 182 танка, 700 самолётов. 20 августа внезапным ударом Жуков начинает наступление, геометрией очень напоминающее будущую Сталинградскую битву. Впервые в мировой военной практике танковые и механизированные части были использованы для решения оперативных (не вспомогательных) задач в качестве основной ударной силы фланговых группировок, совершающих манёвр на окружение. 26 августа бронетанковые клинья Южной и Северной групп соединились, завершив полное окружение 6-й японской армии.

Окружённые японские дивизии дробились и уничтожались по частям. Дополнительные силы японцев, подошедшие с целью деблокировать попавших в окружение, были отброшены. Правительство Японии обратилось к Москве с просьбой о прекращении военных действий. 15 сентября 1939 года было подписано соглашение о перемирии. За победу на Халхин-Голе Г.К. Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза

За несколько дней до перемирия, 4 сентября 1939 года, влиятельная японская газета «Асахи» вышла с передовой статьей, посвящённой анализу конфликта на Халхин-Голе: «Наши военные власти из этих событий вынесли поучительный урок о том, что в будущем военные приготовления нужно довести до совершенства... Нужно до предела насытить армию моторизованными частями. В этом кроется глубочайший смысл событий последнего времени. До сих пор народ не знал, до какой степени оснащены моторизованные части Советского Союза. Теперь найдется немало людей, пораженных такой неожиданностью... Нам нужно твердо усвоить урок, полученный в районе Номонгана [Халхин-Гола. – И.Ш.]».