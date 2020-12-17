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След Китая внёс разногласия? США передумали раскрывать данные о вмешательстве в выборы

17 декабря 2020, 11:45  •  122 • Политика
Разведка США пока передумала публиковать доклад об иностранном вмешательстве в выборы. По данным источников, это связано с разногласиями по поводу упоминания в этом контексте Китая.
Разведывательное сообщество США передумало публиковать 18 декабря доклад о влиянии иностранных государств на всеобщие выборы 2020 года. Данные будут обнародованы, однако дата пока не называется, сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох, чьё заявление приводится на официальной странице ведомства в Twitter.
По словам Шох, специалисты ещё не завершили подготовку доклада. В то же время источники Fox News отмечают, что в среде разведчиков возникли разногласия по поводу необходимости упоминать якобы имевшие место попытки Китая оказать влияние на ход всеобщих выборов в США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф 18 декабря планирует представить в Конгрессе США доклад, в который предполагается включить более подробные разведывательные сведения о действиях КНР, в том числе в свете американских выборов.
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