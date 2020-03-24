«Слаженный механизм»: Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке

Владимир Путин посетил больницу для людей с подозрением на COVID-19 в Коммунарке и поблагодарил руководство учреждения за эффективную работу. За прошедшие сутки в России выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах. Как и прежде, заражённые в течение последних двух недель побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Глава правительства Михаил Мишустин распорядился разработать схему ускоренного развёртывания тестовых лабораторий для выявления COVID-19. Тем временем Центробанк выпустил указания по обороту денег в банкоматах.

Владимир Путин посетил больницу в районе Коммунарки, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. По словам президента, работа центра налажена «как часики».

«Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно всё работает у вас как часики — как хороший слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства», — сказал глава государства.

В ходе визита он встретился с руководителем медучреждения — главным врачом Денисом Проценко. Президент поблагодарил медика за организацию работы больницы.

«Всё в значительной степени благодаря вам. Потому что иногда, я это знаю по себе, надо уметь организовать работу. У вас получилось. Это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода», — сказал президент.

Ситуация в России

За последние сутки в России зафиксировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.

Из них 28 случаев выявлено в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, по четыре случая — в Воронежской и Свердловской областях, три — в Башкирии, по два — в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По одному инфицированному зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.

Отмечается, что все новые пациенты в течение последних двух недель побывали в странах, где наблюдается неблагополучная обстановка с распространением COVID-19.

В общей сложности на территории России зафиксировано 495 случаев инфекции. 22 заболевших выздоровели.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением заболевания. На совещании у президента Владимира Путина он отметил, что только в Москве насчитывается около 500 заболевших, однако не все случаи подтверждены.

«В общем, мы видим, что реально на 80–90% это подтвердится. Это не имеет значения. 400–500. Динамика высокая, серьёзная история разворачивается», — сказал мэр.

Он предположил, что реальной картины распространения коронавируса по регионам России нет.

«Дело в том, что объём тестирований очень низкий и реальной картины в мире никто не знает», — сказал Собянин на совещании у президента.

Градоначальник также призвал распространить опубликованное для Москвы требование к пожилым и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано более 330 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. От вызванных ею заболеваний скончались свыше 14,5 тыс. человек.

Ведущий собственную статистику распространения COVID-19 американский Институт Джона Хопкинса утверждает, что по всему миру выявлено больше 387 тыс. случаев заражения, а количество погибших превысило 16,7 тыс.

Лидером по количеству выявленных случаев является Китай, затем идут Италия и США. Вместе с тем в настоящее время в КНР выздоровели более 60 тыс. человек.

Новые поручения премьера

Правительство готовит новые меры в условиях распространения заболевания. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать наказание за нарушение карантина на фоне угрозы распространения COVID-19.

Санкции должны быть предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц. Реализовать поручение до 25 марта должны Минюст, МВД и Минэкономразвития.

Также Мишустин распорядился разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на коронавирус. Этим вопросом должны заняться Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ.

«Разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза», — гласит поручение главы кабмина.

Наряду с этим сделано поручение принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов на коронавирус, проведённых на базе центра «Вектор».

В дополнение к этому Минздрав и Роспотребнадзор должны будут утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактике, мерах и действиях, которые нужно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в условиях распространения COVID-19.

Эти меры дополнили уже обозначенные правительственные указания. Ранее Мишустин велел руководителям регионов представлять правительству информацию о готовности медучреждений противостоять распространению коронавируса.

Среди прочего он поручил подготовить предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом.

О положении дел на рынке труда России высказались в Минтруда. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов назвал нынешнюю ситуацию спокойной.

«Пока мы не фиксируем большого увеличения задолженности по заработной плате, она колеблется в районе 2,2 млрд рублей и за последний месяц снизилась где-то на 44 млн рублей соответственно», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов. Его слова приводит РИА Новости.

Указания Центробанка и Минфина

Кредитным организациям России рекомендовано принять ряд профилактиктических мер для противодействия распространению вируса. В частности, Центральный банк РФ посоветовал ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В регуляторе подчеркнули, что речь идёт исключительно об аппаратах, в которых приём банкнот от одного клиента и выдача этих же банкнот другому происходит без обработки в банке.

Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств, а перед выдачей наличных клиентам выдержать денежные знаки в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения выпустила разъяснения о профилактике вируса при использовании платёжных средств. ВОЗ указала, что не даёт жёстких рекомендаций против использования наличных, отметив при этом, что бумажные денежные знаки могут быть каналом передачи вирусов.

«Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых — до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления», — рассказали ранее в Роспотребнадзоре.

Кроме того, стало известно, что Минфин и ЦБ прорабатывают реструктуризацию налоговых платежей и кредитов для наиболее пострадавших от коронавируса предприятий.

Новые больницы

В Москве для лечения больных коронавирусом развёрнуты отделения в семи городских стационарах. 24 марта стало известно, что два лечебных корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского перепрофилировали и подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Директор института Сергей Петриков рассказал, что весь корпус разделен на грязные и чистые зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. В грязных зонах работа организована таким образом, чтобы свести к минимуму личное общение врачей и сотрудников диагностических служб.

В распоряжении медиков находятся все необходимые медикаменты, мобильные системы обеззараживания помещений, средства индивидуальной защиты. В корпусах представлены аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, реанимационные мониторы, рентген-аппараты и другая техника.

«Пациентам обеспечен постоянный бесплатный доступ к сети Wi-Fi и крупнейшим новостным изданиям. Каждая палата оснащена не только необходимым оборудованием для лечения, но и рабочим местом с компьютером, чтобы пациенты могли выходить на связь со своими родственниками, даже если у них нет собственных гаджетов», — рассказал Петриков.

Тем временем в Новой Москве строится ещё одна инфекционная больница. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, работы выполнены уже на 40%.

«11 марта приехали со строителями на площадку, здесь было чистое поле, 12 марта приступили к строительству, и на сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что речь идёт о комплексе площадью около 80 тыс. кв. м, рассчитанном на 500 коек, половина из которых — реанимационные.