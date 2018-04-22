«Славятся равнодушием»: почему Киев не защищает интересы украинских граждан за рубежом

Сотрудники посольства Украины в Греции начали переговоры с Афинами о судьбе около 150 своих сограждан, которые были задержаны в связи с незаконной переправкой мигрантов. Многих моряков местные суды уже приговорили к заключению, и зачастую наказание чрезвычайно строгое — десятки лет тюрьмы. Несмотря на то что процессы в отношении задержанных рассматриваются в Греции не один год, Украина только сейчас начала интересоваться судьбой своих граждан — властям пришлось реагировать на упрёки в бездействии. Почему украинские дипломаты не выполняют свои функции — в материале RT.

В 2015 году греческий суд приговорил гражданина Украины Анатолия Черкасского к 204 годам тюрьмы за участие в нелегальной перевозке беженцев из Сирии. 15 марта 2017 года апелляционная инстанция снизила срок более чем в два раза — до 70 лет. Однако и такое наказание является для моряка фактически пожизненным.

Во время судебного заседания переводчик и адвокат называли ему совсем другой срок — семь лет. О том, что в действительности ему предстоит провести за решёткой десятки лет, украинец узнал позже — выяснилось, что в тексте приговора на самом деле говорится о 70 годах заключения.

«Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — приводит портал «Русские Афины» слова осуждённого украинца.

Черкасский работал помощником капитана на судне, перевозившем сирийских мигрантов. По его словам, он даже не подозревал, что на борту находились нелегалы.

Ещё один суровый приговор был вынесен в Греции 13 марта в отношении другого украинского гражданина — Дениса Бровченко. Он получил 180 лет заключения за перевозку нелегалов в Италию. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов брат осуждённого украинца.

«Морские дальнобойщики»

Подобные случаи носят массовый характер: только за 2015 год греческие силовики задержали 50 украинцев, сообщают в украинском посольстве в Греции.

Как отметил ранее представитель департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич, всего по состоянию на 5 марта 2018 года греческими правоохранителями по обвинению в нелегальной транспортировке беженцев были задержаны 132 гражданина Украины. Из них 105 человек уже приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Reuters

© John Kolesidis

«Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов», — добавил украинский дипломат.

В мае 2017 года газета The Times опубликовала специальное расследование, целью которого было определить степень вовлечённости украинских граждан в процессы перевозки нелегальных мигрантов в Европу. Как удалось выяснить журналистам издания, речь идёт о настоящей мафиозной сети, занятой транспортировкой обеспеченных мигрантов из стран Ближнего Востока и Южной Азии на юг Европы. За свою работу контрабандисты брали по ₤5500 (около €6250) с человека — эта сумма гарантировала относительно комфортное путешествие. Маршрут начинался в Турции и заканчивался у южных берегов Евросоюза.

Предположительно, этой мафиозной организацией руководил некий состоятельный украинец, проживающий в Турции. Хотя год назад европейские правоохранительные органы обещали пресечь «украинский» канал нелегальной миграции, сделать это так и не удалось — к примеру, 10 апреля греческая береговая охрана задержала судно, на борту которого находились 64 беженца. Управляли судном украинские моряки. Ловят контрабандистов и в других странах Европы — например, нередки подобные случаи в Италии. Однако по местным законам за перевозку нелегалов полагается до пяти лет лишения свободы, и моряки имеют все шансы вернуться домой, отбыв положенный срок.

Мигранты в центре заключения на острове Лесбос

Reuters

© John Kolesidis

«Украинцы — словно морские водители-дальнобойщики. Мигранты знают, что они не станут задавать лишних вопросов. Из них получаются очень хорошие моряки», — так охарактеризовал украинских контрабандистов неназванный итальянский чиновник.

Бегство от кризиса

По подсчётам Европола, в 2016 году Украина находилась на седьмом месте в мире по числу граждан, подозреваемых в организации незаконной миграции в ЕС. А в рейтинге стран по уровню организованной преступности, составленном экспертами Всемирного экономического форума, Украина заняла 113-е место из 137, расположившись между Угандой и Тринидадом и Тобаго.

Столь активное участие украинских граждан в нелегальном бизнесе по перевозке мигрантов не удивляет экспертов.

Как объяснил в интервью RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, главная причина этого — глубочайший экономический кризис на Украине.

«Попытка оправдать своё поражение»: в МИД прокомментировали иск Демпартии США против России «На фоне серьёзного падения ВВП и роста безработицы высвобождающаяся рабочая сила не может найти себе применение внутри страны, люди едут на заработки за рубеж, — пояснил эксперт. — Причём в ряде случаев речь идёт о нелегальной миграции самих украинцев. Такие работники трудятся неофициально и заняты либо в сером секторе экономики, либо вообще в преступных схемах».

По словам Абзалова, после того как «балканский коридор» для беженцев оказался частично перекрыт, поток мигрантов перенаправили по другим маршрутам. И самый короткий путь пролегает как раз через Украину и Турцию. При этом на украинском направлении контрабандисты пользуются упрощёнными правилами въезда в ЕС.

«Между Украиной и Евросоюзом действует соглашение об ассоциации, и это существенно расширяет возможности для перехода границы, — считает Абзалов. — Например, украинско-польская граница очень мягкая с точки зрения таможенного контроля. Есть другие точки входа: Венгрия, Румыния. Порой это более эффективный маршрут, чем, например, греческий канал, так как в Греции действуют очень жёсткие правила на этот счёт. И эта активность контрабандистов способна дорого обойтись Киеву — если таких случаев будет больше, то ЕС может отменить визовые послабления для Украины».

В январе польские власти выдвинули обвинение против украинского гражданина за организацию переправки беженцев из арабских стран в Польшу. Сообщниками украинца были двое турецких граждан.

«Славится своим бездействием»

Киев предпочитает избегать неудобных вопросов, делая вид, что ничего особенного не происходит, отмечают эксперты. Украинская общественность узнала о тяжёлом положении соотечественников, находящихся в греческих тюрьмах, только после того, как в январе россиянин Эрнест Ким, ожидавший тогда в тюрьме Коридалос экстрадиции в Россию, обратился с просьбой помочь своим сокамерникам с Украины к Петру Порошенко. Заключённый передал СМИ открытое обращение, в котором попросил президента Украины обратить внимание на дело украинских моряков.

«Исчезла необходимость»: Северная Корея сворачивает ядерные испытания «Вызывает удивление и позиция посольства Украины в данном вопросе. Своими бездействием и равнодушным отношением к гражданам своей страны оно уже славится среди осуждённых!» — говорится в послании.

Действительно, украинский МИД не раз подвергался критике за отсутствие какой-либо работы по защите интересов граждан страны за рубежом. Даже в тех случаях, когда речь идёт о явной несправедливости, дипломаты бездействуют, отмечают украинские СМИ. Единственное исключение — уголовное преследование украинских граждан в России: в этих случаях Киев проявляет завидную активность.

Родственники моряков, арестованных иностранными властями, считают, что МИД Украины даже не пытается облегчить участь задержанных, не ведутся и переговоры о возможной передаче осуждённых на родину. Причём, по словам брата осуждённого Дениса Бровченко, в отношении украинских граждан выносятся, как правило, наиболее суровые приговоры.

«Очень интересный момент: обвиняемые за такие же преступления граждане ЕС или Турции сидят здесь максимум пару лет и освобождаются. То есть с их государствами удалось достичь некой договорённости. Почему же с нашим это невозможно?» — заявил родственник заключённого под стражу украинца.

Mигранты в Греции

Reuters

© Stoyan Nenov

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на упрёки общественности, опубликовал статью, в которой обвинил арестованных моряков в сознательном сотрудничестве с международной мафией — они якобы признались в этом украинскому консулу.

«Это подтверждает и то, что ни один из них не решился сообщить, где, как и кто втянул его в преступную деятельность и как функционирует сеть переправки мигрантов», — подчеркнул Климкин.

Таким образом, министр публично опроверг доводы защиты своих соотечественников — адвокаты настаивают, что их подопечные не знали о пребывании на судне нелегалов.

«Решительно не согласен и с утверждениями, что МИД не предоставляет им достаточной помощи», — добавил министр.

Кроме того, украинское дипломатическое ведомство опровергает сведения о том, что граждан Украины приговаривают в Греции к лишению свободы на срок 70 или 200 лет. В МИД утверждают, что речь идёт о наказании сроком от 8 до 25 лет. Информация совсем иного рода ранее поступала от представителей украинского омбудсмена по правам человека. По данным правозащитников, в ряде случаев, действительно, речь идёт о сроках в десятки и сотни лет — фактически о пожизненном заключении.

Запоздалая реакция

Только под давлением общественности, после того как о ситуации с моряками стали писать все местные СМИ, украинские дипломаты начали переговоры с греческой стороной о судьбе своих сограждан.

Как сообщил 20 апреля телеканал «Интер», сотрудники посольства встретились с адвокатами и провели переговоры за закрытыми дверями. Кроме того, посольство Украины в Греции сообщило о своей готовности поручиться за осуждённых моряков перед греческим МИД. Реакции от Афин пока не последовало. По сведениям телеканала, сейчас обсуждается вопрос о создании специальной межправительственной группы по вопросам украинских граждан. Впрочем, по мнению экспертов, дипломаты должны были заняться этой работой гораздо раньше.

Подобная апатия наблюдается довольно давно. Как рассказала RT украинка Елена Осипова, в 2008 году украинское посольство в Таиланде практически не реагировало на обращения сограждан, заблокированных на острове из-за массовых беспорядков в стране.

«Мы пытались попросить помощи в посольстве Украины, но там либо не брали трубку, либо предлагали переждать. В итоге нас эвакуировали россияне, которые просто по доброте душевной разрешили вылететь с ними», — поделилась с RT Осипова.

Беспорядки в Таиланде, 2008 год

Reuters

© Sukree Sukplang

Политологи объясняют дипломатический непрофессионализм дефицитом квалифицированных кадров. Это подтверждает и источник RT в украинском МИД.

«Профессионалов практически нет — обычным людям без знакомств и связей трудно поступить в Киевский институт международных отношений, где учатся дети украинской элиты, а потом попасть на службу. В страны ЕС очень сложно попасть на работу, а отправляться в страны Африки мало кто хочет», — рассказал собеседник RT.

Поэтому, когда возникает трудноразрешимая ситуация, украинские дипломаты в ряде случаев оказываются бессильны.

«В таких случаях, как, например, с моряками, нужны нестандартные решения. В любом случае надо искать возможность защитить своих граждан, а не действовать по протоколу», — подчеркнул источник RT.