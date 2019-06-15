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Славянское братство: В Сербии начались учения

15 июня 2019, 23:54  •  11 • В мире
14 июня в сербском городе Панчево начались международные учения «Славянское братство», в которых принимают участие десантники из России, Белоруссии и Сербии
Автор:
Полонский Андрей
Всего в учениях, которые проходят в Сербии, принимают участие около 600 военнослужащих. Россию представляют более 200 солдат и офицеров знаменитой Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой. Вместе с товарищами из Сербии и Белоруссии они будут отрабатывать слаженность совместных действий, стратегию и тактику контртеррористической борьбы, а также заниматься воздушно-десантной и боевой подготовкой. Также в рамках учений пройдёт выставка вооружений и новейшей техники.
В день открытия манёвров, а это произошло 14 июня, в Панчево состоялся парад участников, подъём флагов и торжественное построение воинского контингента.
На фоне обострения ситуации в Косово
В этом году «Славянское братство» проводит учения в тревожной политической обстановке. Больше двух недель назад, 28 мая, резко обострилась ситуация в Косово. Тогда власти Приштины ввели спецназ в четыре сербских муниципалитета на севере республики, которую не признаёт ни Сербия, ни Россия. Были задержаны сербы – сотрудники косовской полиции, а также гражданские лица. Среди задержанных оказался и сотрудник миссии ООН по делам временной администрации Косово – русский гражданин Михаил Краснощёков. Косовоалбанские полицейские избили его, и на сегодняшний день инцидент далеко не исчерпан.
Директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич свидетельствовал в те дни, что «сербов и босняков избивают, связывают и ведут как скот, пока Приштина в рамках акции якобы по борьбе с коррупцией подозреваемым албанцам присылает приглашения на разговор в полицию»…
Кроме того, как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, между Белградом и Приштиной существовала негласная договорённость, что албанские власти не будут отправлять в сербские населённые пункты силовиков с длинноствольным оружием. Однако в конце мая Приштина легко переступила через свои обязательства.
В ответ в городах и сёлах Косово с сербским большинством выросли баррикады. Начались беспорядки, кое-где – перестрелки. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность.
Во время парада участников учений «Славянское братство». Фото: сайт Минобороны РФ
Сербия войдёт в Косово, если права сербов не будут обеспечены
14 мая, в день начала учений «Славянское братство», глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что сербская армия готова будет войти в Косово, если права сербского населения края не будут должным образом защищены:
Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому.
По словам сербского министра иностранных дел, албанская сторона ищет любой повод для обострения ситуации, занимается постоянными провокациями и демонстрирует, что никак не заинтересована в достижении компромисса.
В этих обстоятельствах стартующие учения становятся ещё одним знаком солидарности русского и сербского народов. Как бы ни сложились обстоятельства, Белград убеждён, что он не останется в одиночестве.
Существенен и тот факт, что у ввода сербских войск в Косово существуют не только моральные, но и юридические основания.
Как известно, по соглашению 1999 года войска НАТО подменили сербскую армию и полицию на линии соприкосновения сербов и албанских сепаратистов с тем условием, что они будут защищать этнических сербов края. Это требование чёрным по белому прописано на бумаге. И если сейчас натовцы демонстрируют полную неспособность (или нежелание) выполнить свои обязательства, сербы получают полное право вмешаться.
Это вмешательство неизбежно станет вызовом и для России, так как может привести к прямым столкновениям сербских и натовских подразделений.
Американцы действуют открыто или момент истины для Вучича
Нынешний косовский кризис своего рода момент истины для сербского президента Александра Вучича. 27 мая, как раз накануне вторжения косовоалбанского спецназа в сербские города, Вучич говорил, что сербам, скорее всего, придётся смириться с потерей Косово. За несколько недель до празднования 620-летия священной для сербов Битвы на Косовом поле (15 июня 1389 года) эти слова прозвучали особенно трагично.
Александр Вучич. Фото: www.globallookpress.com
Но разгоревшийся с новой силой конфликт в очередной раз развернул ситуацию. Теперь, если президент уступит, на его карьере можно будет поставить крест.
Важно, что Вучич, вопреки всем колебаниям всё же не отказавшийся от исторической дружбы с Россией, стал своего рода костью в горле для США и их союзников, которые открыто работают над его отстранением от власти. Так, 11 июня посольство США собрало лидеров сербской оппозиции из «Союза за Сербию» – Вука Еремича, Драгана Джиласа, Зорана Лутоваца и Бошко Обрадовича – на своеобразный обед-совещание с представителем Госдепартамента Мэтью Палмером.
О чём говорили собеседники – неизвестно. Зато достоянием прессы стало высказывание Вука Еремича после этой встречи. Он с удовлетворением сообщил, что «сербская оппозиция стала легитимным собеседником мирового сообщества». Также всем очень хорошо известна позиция «мирового сообщества» американского извода в сербско-косовском конфликте.
Вызов для России
В любом случае очередное обострение между Сербией и Косово может стать очень серьёзным вызовом для России, которая сильно изменилась после событий 1999 года и знаменитого блестящего «броска на Приштину», не имевшего тогда серьезных практических последствий. В силу этих обстоятельств стартовавшие вчера учения «Славянского братства» перерастают свои конкретные военно-практические задачи и становятся символом и своего рода предупреждением не только для Приштины, но и для всех тех, кто желает провоцировать Белград и способствовать ещё одному витку нестабильности на Балканах.

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