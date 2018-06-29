Славянские мозги к немецкой технике (продолжение) • 55 • Аналитика



Не так давно на «ВО» была опубликована моя статья «Славянские мозги к немецкой технике». В ней рассказывалось о том, как волгоградские ортопеды из Центра антропометрической косметологии и коррекции при Волгоградской областной железнодорожной больнице освоили и нашли новое применение для германского хирургического навигационного комплекса "Ортопилот".



Этот комплекс предназначен для высокоточных операций по установке искусственных суставов-эндопротезов на место вышедших из строя коленных или тазобедренных суставов. Волгоградские же ортопеды весьма удачно приспособили его для проведения своих операций лечебного и косметического характера по выпрямлению голеней ног.





Эта технология была впервые опробована в Чехии на чешской пациентке, а сама работа была профинансирована по проекту научно-технического сотрудничества "Эврика", учрежденному Европейским союзом. Тогда прооперировали чешскую пациентку, чтобы остановить развитие коленного артроза.



И вот в апреле 2017 года в Центре антропометрической косметологии и коррекции была сделана с помощью данного способа первая в мире косметическая операция по выпрямлению ног. Пациентка — домашняя хозяйка из Лондона, 1986 года рождения. В процессе операции ей прямо на операционном столе с минимальнейшими разрезами мягких тканей одномоментно выпрямили кости голеней ног и зафиксировали выпрямление установкой надкостных пластинок. После этого она, вместо обычных двух месяцев пребывания в Центре на коррекции и реабилитации, поездила пару недель на коляске, затем встала и убыла в свой Лондон. А в июле прислала фотографии результата. Он замечателен! Ноги стройные и хорошо смотрятся, потому что реабилитация прошла быстро и без аппаратов Илизарова, под которыми мышцы обычно сильно атрофируются, чего не произошло при данной технологии. Теперь пациентке осталось ещё годик так походить для закрепления результата, а потом приехать в Центр, где извлекут пластины, а там уже через неделю закончится реабилитация, и гуляй с новыми ножками по жизни.







Надо сказать, что эта пациентка не англичанка. Она и её муж родом из Литвы, иммигранты. Муж ещё владеет русским языком, а вот с пациенткой в его отсутствие приходилось общаться только по-английски. В связи с этим мне вспоминается другой случай, с другой литовской пациенткой…



В 1996 году в Центр антропометрической косметологии и коррекции на операцию по выпрямлению ног прибыла пациентка из Вильнюса. Это была женщина 38 лет, хозяйка швейного цеха, бывшая спортсменка-легкоатлетка. По-русски она говорила свободно, с легчайшим акцентом. Ей сделали операцию, и через 2 месяца сняли аппараты. Взглянув на результат, пациентка прямо застыла от недовольства. Дело в том, что накачанные мышцы спортсменов под аппаратами Илизарова атрофируются особенно сильно, к тому же они ригидны, и гораздо дольше и труднее принимают новую форму в соответствии с новой формой костей. Пациентка прорыдала почти всю ночь, а на следующий день уехала, едва не прокляв своих врачей.



Но через 7 месяцев у доктора Егорова, ныне покойного основателя Центра, раздался звонок. На проводе была давешняя пациентка из Литвы. Она бурно и радостно просила прощения за своё поведение при отъезде и сообщала, что ноги стали просто великолепны!! Егоров попросил фотографии, она их прислала, эти фото и сейчас украшают коллекцию снимков наилучших результатов работы Центра. А ещё через пару месяцев та же пациентка сообщила, что перешла работать в американо-литовский Центр кардиологии (сейчас он известен по всей Европе!), рассказала директору свою историю, и тот попросил Егорова приехать. Егоров согласился, и в Вильнюсе этот кардиоцентр устроил с ним пресс-конференцию буквально со всеми СМИ и ТВ Литвы. В Центре антропометрической косметологии и коррекции сейчас хранятся газеты и журналы на литовском и русском языках с этой пресс-конференции. На ней присутствовал также и литовский последователь Илизарова, известный доктор Парваняцкас. Он сделал заявление, что в технологиях Егорова нет ничего необычного, и его команда тоже всё это может. Реальная новая оппозиция против вечного Путина



А ещё через месяц к Егорову приехала другая пациентка из Литвы, молодая девушка, кстати, тоже отлично говорившая по-русски. Она рассказала, что, когда решила делать себе операцию, то обратилась в кардиоцентр, а они вызвали Парваняцкаса, тот приехал, осмотрел её и заперся совещаться со своими сотрудниками на целый час, а потом вышел и заявил, что они отказываются делать подобные операции на здоровых людях (?!). С тем и отбыл из кардиоцентра. Пока эта литовочка выпрямляла ноги, Егорову дозвонился директор вильнюсского кардиоцентра, он сообщил, что ведёт переговоры с литовским минздравом, чтобы Егоров получил лицензию на свои операции в Литве, и предлагает, чтобы Егоров заключил соответствующий контракт с его кардиоцентром. Но Егоров к тому времени получил похожие предложения от шведов и крупного медицинского центра в Техасе, поэтому литовское предложение было отклонено.



В заключение можно добавить, что технология с применением "Ортопилота" резко облегчает жизнь врачам с пациентами ещё и вот в каком плане. Когда у человека изувечены кости (то ли на войне, то ли в гражданских катастрофах), пациент первым делом попадает к ортопедам-травматологам. А им не до эстетики, надо быстро вывести из болевого шока, сделать максимальную дезинфекцию в костях и провести хоть какую-то их реставрацию. В общем, спасти пациента от гибели и безвозвратной потери конечностей. Результатом этого очень часто бывают сильные деформации рук и ног. Вот на этот случай и существуют просто хирурги-ортопеды, которые уже на выздоровевшем организме убирают деформации костей. Есть даже врачебный оксюморон: чтобы лечиться, надо иметь хорошее здоровье!



Таким образом, применение "Ортопилота" ещё более освобождает ортопедов-травматологов от необходимости заботиться о правильном сращивании отломков костей, а хирурги-ортопеды могут теперь практически гарантировать точное сращивание с нужным наращиванием за гораздо более короткое время лечения с минимальными разрезами мягких тканей, с гораздо меньшими нагрузками на весь организм. А сильные нагрузки на организм, как известно, укорачивают ему жизнь. Не так давно на «ВО» была опубликована моя статья «Славянские мозги к немецкой технике». В ней рассказывалось о том, как волгоградские ортопеды из Центра антропометрической косметологии и коррекции при Волгоградской областной железнодорожной больнице освоили и нашли новое применение для германского хирургического навигационного комплекса "Ортопилот".Этот комплекс предназначен для высокоточных операций по установке искусственных суставов-эндопротезов на место вышедших из строя коленных или тазобедренных суставов. Волгоградские же ортопеды весьма удачно приспособили его для проведения своих операций лечебного и косметического характера по выпрямлению голеней ног.Эта технология была впервые опробована в Чехии на чешской пациентке, а сама работа была профинансирована по проекту научно-технического сотрудничества "Эврика", учрежденному Европейским союзом. Тогда прооперировали чешскую пациентку, чтобы остановить развитие коленного артроза.И вот в апреле 2017 года в Центре антропометрической косметологии и коррекции была сделана с помощью данного способа первая в мире косметическая операция по выпрямлению ног. Пациентка — домашняя хозяйка из Лондона, 1986 года рождения. В процессе операции ей прямо на операционном столе с минимальнейшими разрезами мягких тканей одномоментно выпрямили кости голеней ног и зафиксировали выпрямление установкой надкостных пластинок. После этого она, вместо обычных двух месяцев пребывания в Центре на коррекции и реабилитации, поездила пару недель на коляске, затем встала и убыла в свой Лондон. А в июле прислала фотографии результата. Он замечателен! Ноги стройные и хорошо смотрятся, потому что реабилитация прошла быстро и без аппаратов Илизарова, под которыми мышцы обычно сильно атрофируются, чего не произошло при данной технологии. Теперь пациентке осталось ещё годик так походить для закрепления результата, а потом приехать в Центр, где извлекут пластины, а там уже через неделю закончится реабилитация, и гуляй с новыми ножками по жизни.Надо сказать, что эта пациентка не англичанка. Она и её муж родом из Литвы, иммигранты. Муж ещё владеет русским языком, а вот с пациенткой в его отсутствие приходилось общаться только по-английски. В связи с этим мне вспоминается другой случай, с другой литовской пациенткой…В 1996 году в Центр антропометрической косметологии и коррекции на операцию по выпрямлению ног прибыла пациентка из Вильнюса. Это была женщина 38 лет, хозяйка швейного цеха, бывшая спортсменка-легкоатлетка. По-русски она говорила свободно, с легчайшим акцентом. Ей сделали операцию, и через 2 месяца сняли аппараты. Взглянув на результат, пациентка прямо застыла от недовольства. Дело в том, что накачанные мышцы спортсменов под аппаратами Илизарова атрофируются особенно сильно, к тому же они ригидны, и гораздо дольше и труднее принимают новую форму в соответствии с новой формой костей. Пациентка прорыдала почти всю ночь, а на следующий день уехала, едва не прокляв своих врачей.Но через 7 месяцев у доктора Егорова, ныне покойного основателя Центра, раздался звонок. На проводе была давешняя пациентка из Литвы. Она бурно и радостно просила прощения за своё поведение при отъезде и сообщала, что ноги стали просто великолепны!! Егоров попросил фотографии, она их прислала, эти фото и сейчас украшают коллекцию снимков наилучших результатов работы Центра. А ещё через пару месяцев та же пациентка сообщила, что перешла работать в американо-литовский Центр кардиологии (сейчас он известен по всей Европе!), рассказала директору свою историю, и тот попросил Егорова приехать. Егоров согласился, и в Вильнюсе этот кардиоцентр устроил с ним пресс-конференцию буквально со всеми СМИ и ТВ Литвы. В Центре антропометрической косметологии и коррекции сейчас хранятся газеты и журналы на литовском и русском языках с этой пресс-конференции. На ней присутствовал также и литовский последователь Илизарова, известный доктор Парваняцкас. Он сделал заявление, что в технологиях Егорова нет ничего необычного, и его команда тоже всё это может.А ещё через месяц к Егорову приехала другая пациентка из Литвы, молодая девушка, кстати, тоже отлично говорившая по-русски. Она рассказала, что, когда решила делать себе операцию, то обратилась в кардиоцентр, а они вызвали Парваняцкаса, тот приехал, осмотрел её и заперся совещаться со своими сотрудниками на целый час, а потом вышел и заявил, что они отказываются делать подобные операции на здоровых людях (?!). С тем и отбыл из кардиоцентра. Пока эта литовочка выпрямляла ноги, Егорову дозвонился директор вильнюсского кардиоцентра, он сообщил, что ведёт переговоры с литовским минздравом, чтобы Егоров получил лицензию на свои операции в Литве, и предлагает, чтобы Егоров заключил соответствующий контракт с его кардиоцентром. Но Егоров к тому времени получил похожие предложения от шведов и крупного медицинского центра в Техасе, поэтому литовское предложение было отклонено.В заключение можно добавить, что технология с применением "Ортопилота" резко облегчает жизнь врачам с пациентами ещё и вот в каком плане. Когда у человека изувечены кости (то ли на войне, то ли в гражданских катастрофах), пациент первым делом попадает к ортопедам-травматологам. А им не до эстетики, надо быстро вывести из болевого шока, сделать максимальную дезинфекцию в костях и провести хоть какую-то их реставрацию. В общем, спасти пациента от гибели и безвозвратной потери конечностей. Результатом этого очень часто бывают сильные деформации рук и ног. Вот на этот случай и существуют просто хирурги-ортопеды, которые уже на выздоровевшем организме убирают деформации костей. Есть даже врачебный оксюморон: чтобы лечиться, надо иметь хорошее здоровье!Таким образом, применение "Ортопилота" ещё более освобождает ортопедов-травматологов от необходимости заботиться о правильном сращивании отломков костей, а хирурги-ортопеды могут теперь практически гарантировать точное сращивание с нужным наращиванием за гораздо более короткое время лечения с минимальными разрезами мягких тканей, с гораздо меньшими нагрузками на весь организм. А сильные нагрузки на организм, как известно, укорачивают ему жизнь. Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 55 Источник Похожие новости Лось, живущий рядом со слоном Адмиральский бунт против морской ПРО США Собака лает, трубоукладчик идёт

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