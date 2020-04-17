Славянск и Краматорск: начало странной войны • 304 • Война

Без конспирологии

Честно признаться, все эти конспирологические теории уже здорово утомили, тем более что и сам Игорь Гиркин, и многие из его соратников впоследствии неоднократно изменяли свои мнения и свои свидетельства о происходящем. Давайте сойдёмся на том, что мы не знаем, как и почему Гиркин и его отряд оказались в Славянске, попутно взяв командование над гарнизоном Дружковки.



Равно как не имеет смысла обсуждать и теории насчёт того, чем именно являлся выход из Славянска и Краматорска – так называемым «кутузовским манёвром», «договорняком» с украинской стороной или же просто у Стрелкова сдали нервы, в связи с чем он планировал экстренно выходить из ДНР до самого Снежного.







Автор может привести лишь собственные наблюдения и воспоминания о тех временах, что в какой-то мере гораздо ценнее, чем политически ангажированные заявления непосредственных участников или же бесконечные конспирологические теории тех, кто после апреля 2014 и близко не был в районе Славянска или Краматорска.



Странная война

После первых духоподъёмных и победных боёв и случаев мирного «расхода» с солдатами-срочниками (часть которых перешла на сторону ополчения), ситуация стала меняться не в лучшую сторону. ВСУ надёжно окопались на господствующей высоте горы Карачун, откуда в любой момент могли смести с лица земли практически любой объект в Славянске и Краматорске (даже штаб Краматорска запросто можно было бы стереть в порошок); заняли краматорский аэродром, откуда регулярно совершали вылазки на территорию города.



Что именно мешало ВСУ зайти в города, трудно сказать, но уж точно не тогдашнее бахвальство диванных аналитиков о том, как ополчение будет жечь бронетехнику в условиях городской застройки. Нечем было жечь, увы. Захваченные РПГ чаще всего не срабатывали, на что жаловался и сам Стрелков. В мае-июне 2014 года даже противотанковое ружьё времён ВОВ или послевоенный карабин СКС были в цене. Оружия было крайне мало. Как и обученных людей. На фоне реально грамотных или просто отчаянно храбрых и сообразительных бойцов и командиров отдельные персонажи выделялись своими «способностями». В принципе, снести тогда всё наше сопротивление не представляло труда. Почему это не было сделано – остаётся загадкой.



Глас вопиющего в пустыне

С конца мая отчаянно действовали на нервы панические реляции Стрелкова на тему отсутствия вооружения и скорой неминуемой смерти всех защитников Славянска и Краматорска. Во-первых, шли они по официальным каналам и здорово пугали как рядовых бойцов (и без того зачастую приходящего в панические настроения в связи с безалаберностью командования), так и лояльное население. Особенно всё это стало действовать на нервы в тот момент, когда снабжение более или менее наладилось, причём речь шла не только о стрелковом оружии.



По ночам было слышно, как через одним только местным жителям ведомым степным дорогам в Славянск грохочут караваны техники. Кстати, любопытный момент: сам Игорь Гиркин не раз жаловался на отсутствие техники и тот факт, что воевать приходилось с одной единственной «Ноной». Выходили однако же несколько бронегрупп, одна из которых была фактически уничтожена под «Стеллой».



Также по свидетельствам экс-заместителя министра обороны ДНР Сергея Великородного, оборонявшего Семёновку, перед непосредственным выходом из Славянска в «ставке», куда он явился за получением последних указаний перед выходом, он увидел значительное количество оружия, в том числе подствольников, о которых столько раз безрезультатно просил командование.



Все на выход

Однозначно в штабе творилось что-то странное, но самое «веселье» началось в ночь выхода из Славянска и Краматорска, которую автор встретил неподалёку от краматорского аэродрома. Внезапно группу сняли с позиций и отправили под Дружковку, где было приказано останавливать вплоть до силовых методов любой грузовой транспорт, который будет двигаться в город или из города. Через несколько часов краматорский штаб перестал выходить на связь, зато появилась колонна с личным составом, бензовозами и т. д., которая несколько раз каталась в разные стороны, вероятно, выискивая наиболее безопасную дорогу в сторону Донецка (?). К счастью открывать огонь по колоне не стали.



Вскоре выяснилось, что весь штаб благополучно снялся и покинул Краматорск, оставив после себя массу любопытных документов, среди которых были списки лояльных граждан, участников организации референдума и т. д. Многим это стоило свободы. К утру на центральной площади собралось до тысячи бойцов Славянского и Краматорского гарнизонов. В очередной раз поразила мысль: к чему были все меры секретности, если людей потом вот так запросто собрали на открытом месте? И почему ВСУ не воспользовались ситуацией и не накрыло нас огнём? Загадка.



Послесловие.

Значение Славянска тяжело переоценить, однако согласно искреннему, хотя и непопулярному, мнению автора, значение это сугубо символическое. С точки зрения стратегии или тактики особой пользы эскапада Гиркина не принесла. Да и бои уже через несколько недель начались такие, что в сравнении с ними вся славянская эпопея явно проигрывала в масштабах.



Однако во многом благодаря самому Гиркину, тому же Бабаю и профессиональной работе российских военкоров оборона Славянска стала символом «русской весны» и привлекла к Донбассу мировое внимание, что обеспечило ополчению постоянный приток добровольцев и всесторонней помощи, без которой большинство защитников ДНР и ЛНР вряд ли пережило бы лето 2014 года. Честно признаться, все эти конспирологические теории уже здорово утомили, тем более что и сам Игорь Гиркин, и многие из его соратников впоследствии неоднократно изменяли свои мнения и свои свидетельства о происходящем. Давайте сойдёмся на том, что мы не знаем, как и почему Гиркин и его отряд оказались в Славянске, попутно взяв командование над гарнизоном Дружковки.Равно как не имеет смысла обсуждать и теории насчёт того, чем именно являлся выход из Славянска и Краматорска – так называемым «кутузовским манёвром», «договорняком» с украинской стороной или же просто у Стрелкова сдали нервы, в связи с чем он планировал экстренно выходить из ДНР до самого Снежного.Автор может привести лишь собственные наблюдения и воспоминания о тех временах, что в какой-то мере гораздо ценнее, чем политически ангажированные заявления непосредственных участников или же бесконечные конспирологические теории тех, кто после апреля 2014 и близко не был в районе Славянска или Краматорска.После первых духоподъёмных и победных боёв и случаев мирного «расхода» с солдатами-срочниками (часть которых перешла на сторону ополчения), ситуация стала меняться не в лучшую сторону. ВСУ надёжно окопались на господствующей высоте горы Карачун, откуда в любой момент могли смести с лица земли практически любой объект в Славянске и Краматорске (даже штаб Краматорска запросто можно было бы стереть в порошок); заняли краматорский аэродром, откуда регулярно совершали вылазки на территорию города.Что именно мешало ВСУ зайти в города, трудно сказать, но уж точно не тогдашнее бахвальство диванных аналитиков о том, как ополчение будет жечь бронетехнику в условиях городской застройки. Нечем было жечь, увы. Захваченные РПГ чаще всего не срабатывали, на что жаловался и сам Стрелков. В мае-июне 2014 года даже противотанковое ружьё времён ВОВ или послевоенный карабин СКС были в цене. Оружия было крайне мало. Как и обученных людей. На фоне реально грамотных или просто отчаянно храбрых и сообразительных бойцов и командиров отдельные персонажи выделялись своими «способностями». В принципе, снести тогда всё наше сопротивление не представляло труда. Почему это не было сделано – остаётся загадкой.С конца мая отчаянно действовали на нервы панические реляции Стрелкова на тему отсутствия вооружения и скорой неминуемой смерти всех защитников Славянска и Краматорска. Во-первых, шли они по официальным каналам и здорово пугали как рядовых бойцов (и без того зачастую приходящего в панические настроения в связи с безалаберностью командования), так и лояльное население. Особенно всё это стало действовать на нервы в тот момент, когда снабжение более или менее наладилось, причём речь шла не только о стрелковом оружии.По ночам было слышно, как через одним только местным жителям ведомым степным дорогам в Славянск грохочут караваны техники. Кстати, любопытный момент: сам Игорь Гиркин не раз жаловался на отсутствие техники и тот факт, что воевать приходилось с одной единственной «Ноной». Выходили однако же несколько бронегрупп, одна из которых была фактически уничтожена под «Стеллой».Также по свидетельствам экс-заместителя министра обороны ДНР Сергея Великородного, оборонявшего Семёновку, перед непосредственным выходом из Славянска в «ставке», куда он явился за получением последних указаний перед выходом, он увидел значительное количество оружия, в том числе подствольников, о которых столько раз безрезультатно просил командование.Однозначно в штабе творилось что-то странное, но самое «веселье» началось в ночь выхода из Славянска и Краматорска, которую автор встретил неподалёку от краматорского аэродрома. Внезапно группу сняли с позиций и отправили под Дружковку, где было приказано останавливать вплоть до силовых методов любой грузовой транспорт, который будет двигаться в город или из города. Через несколько часов краматорский штаб перестал выходить на связь, зато появилась колонна с личным составом, бензовозами и т. д., которая несколько раз каталась в разные стороны, вероятно, выискивая наиболее безопасную дорогу в сторону Донецка (?). К счастью открывать огонь по колоне не стали.Вскоре выяснилось, что весь штаб благополучно снялся и покинул Краматорск, оставив после себя массу любопытных документов, среди которых были списки лояльных граждан, участников организации референдума и т. д. Многим это стоило свободы. К утру на центральной площади собралось до тысячи бойцов Славянского и Краматорского гарнизонов. В очередной раз поразила мысль: к чему были все меры секретности, если людей потом вот так запросто собрали на открытом месте? И почему ВСУ не воспользовались ситуацией и не накрыло нас огнём? Загадка.Значение Славянска тяжело переоценить, однако согласно искреннему, хотя и непопулярному, мнению автора, значение это сугубо символическое. С точки зрения стратегии или тактики особой пользы эскапада Гиркина не принесла. Да и бои уже через несколько недель начались такие, что в сравнении с ними вся славянская эпопея явно проигрывала в масштабах.Однако во многом благодаря самому Гиркину, тому же Бабаю и профессиональной работе российских военкоров оборона Славянска стала символом «русской весны» и привлекла к Донбассу мировое внимание, что обеспечило ополчению постоянный приток добровольцев и всесторонней помощи, без которой большинство защитников ДНР и ЛНР вряд ли пережило бы лето 2014 года. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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