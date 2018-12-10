Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв

Верховная Рада Украины приняла решение считать всех участников военных формирований ОУН и УПА* участниками боевых действий. Что это значит? Теперь льготами и почестями от государства будут удостоены все, кто участвовал в военных преступлениях. Например, Украинская милиция ОУН - организатор и исполнитель еврейских погромов на Западной Украине в июне-июле 1941 года, включая самый крупный Львовский погром.

Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции - члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев. Эти люди впоследствии сформировали УПА и осуществили массовое убийство десятков тысяч ни в чем не повинных мирных поляков, известное как «Волынская резня», которое в Польше признано геноцидом.

К героям причислен и Бульба-Боровец со своей «Полеской сичью», отряды которого вместе с немцами убивали евреев, и разные другие формирования, которые проливали кровь невинных украинцев, русских, евреев и поляков, чьи имена во всем мире вызывают содрогание и ужас.

Наивно считать, что все эти 236 депутатов (Верховной Рады Украины, - ред.), которые голосовали за этот закон, об этом не знают. Знают! Как знает об этом депутат Георгий Логвинский, активист еврейской общины и глава парламентской группы дружбы с Израилем, голосовавший за этот закон.

Этот закон - отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору.

Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками.

*Запрещенные в России организации