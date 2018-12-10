Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ракеты и самолеты начнут проверять лазерным ультразвуком
Украина «объявила подозрение» российским генералам из-за инцидента в Чёрном море
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
″Пришел к мысли, что он - Наполеон Бонапарт″: Макрону напомнили об участи реформ...
Главная / В России

Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв

10 декабря 2018, 16:39  •  256 • В России

Верховная Рада Украины приняла решение считать всех участников военных формирований ОУН и УПА* участниками боевых действий. Что это значит? Теперь льготами и почестями от государства будут удостоены все, кто участвовал в военных преступлениях. Например, Украинская милиция ОУН - организатор и исполнитель еврейских погромов на Западной Украине в июне-июле 1941 года, включая самый крупный Львовский погром.

Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции - члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев. Эти люди впоследствии сформировали УПА и осуществили массовое убийство десятков тысяч ни в чем не повинных мирных поляков, известное как «Волынская резня», которое в Польше признано геноцидом.

К героям причислен и Бульба-Боровец со своей «Полеской сичью», отряды которого вместе с немцами убивали евреев, и разные другие формирования, которые проливали кровь невинных украинцев, русских, евреев и поляков, чьи имена во всем мире вызывают содрогание и ужас.

Наивно считать, что все эти 236 депутатов (Верховной Рады Украины, - ред.), которые голосовали за этот закон, об этом не знают. Знают! Как знает об этом депутат Георгий Логвинский, активист еврейской общины и глава парламентской группы дружбы с Израилем, голосовавший за этот закон.

Этот закон - отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору.

Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками.

*Запрещенные в России организации

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

256
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 16:39
«Готовы к допросам в СБУ»: Священники УПЦ запустили флешмоб
08 декабря 2018, 22:24
Путин выполнил желание больной девочки
09 декабря 2018, 17:54
Патриарх Кирилл: На Украине против церкви восстали силы зла

08 декабря 2018, 19:09
Владимир Путин: Если нет понимания, что нужно делать для страны, нечего приходить во власть
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
09 декабря 2018, 17:54
Украинская спецслужба обвинила российских коллег в организации протестов во Франции
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.