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"Слава Украине!" уже немодно: как пранкеры поговорили с Зеленским
06 декабря 2019, 12:09 • 224 • В России
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) на самом деле звонили Владимиру Зеленскому даже несколько раз. Записи эти не обнародовали, но после того, как президенту Украины на мобильный позвонила телеведущая Ольга Скабеева (общаться с ней он не пожелал), то Лексус нарушил молчание и выложил в Фейсбуке отрывок последнего разговора.
Необычно то, что разводить бывшего украинского комика не стали. Первое, что он услыхал: "Кремль на проводе!".
- Ну, наконец-то, ты, родненький, с русского номера позвонил. Так, а что вы хотите? - дружелюбно полюбопытствовал Володимир Александрович.
- Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ, - ответил Лексус.
-Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"? - ввернул бандеровское приветствие Зеленский.
Далее запись обрывается.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
"Позвоним с КПП"
- На это я ответил, что это уже немодно, - поделился с "КП" Алексей Столяров. - Ранее мы звонили ему от имени Владимира Кличко. Изначально он верил, потом стал догадываться. Вот и решили позвонить уже от своего имени. Мобильный у него остался прежний, и раз уж его номером, как выяснилось, пользуются многие, то мы сочли возможным выложить этот фрагмент. Насчет вопроса о возможности для нас приехать в Киев Зеленский отшутился, но, думаю, есть шанс, что если на КПП наберем ему, то нас пустят.
Пранкеры позвонили Зеленскому.
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