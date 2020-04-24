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Слава Украине! Штанам Саакашвили слава!

24 апреля 2020, 01:10  •  34 • Украина

Украина и Саакашвили, как забитый толчок — и хлорка в него льется, и ассенизаторы стараются, а испражнение все всплывает. Тот случай, когда и государство, и «вечный реформатор» стоят друг друга…

Если бы когда-то, в домайданные времена, одесситам сказали, что бесноватый Мишико станет губернатором Одесской области, такого «пророка» рекомендовали бы поместить в дурку. Но и эту чуму Одесса пережила. «Реформы», которые провел в регионе Саакашвили, внешне напоминали убойный комедийный сериал, а за кадром — рушили экономику и отдельно взятые судьбы. Так что, если какому-нибудь глупому среднестатистическому гражданину очередное пришествие «беглого грузина» на должность «вице-премьера по вопросам реформ» и покажется прогрессом, то уж одесситам — точно нет. Зато есть, что рассказать.


Честно, приступая к этой заметке, я из спортивного интереса пыталась быть сверхобъективной. Однако, кроме того, что в рамках декоммунизации Саакашвили разогнал последние кадры (и пусть это были старые бюрократы, но, как оказалось, они единственные могли хоть как-то работать), иных его «волевых» решений я не вспомнила.

Разве что свежи в памяти каждодневные пикеты под обладминистрацией. То переселенцы с Донбасса митинговали, которых Саакашвили привечал в старых разрушенных санаториях без воды и электричества, то покалеченные АТОшники, которым в упор не додавали пластмассовых ног. И чего только суетились, болезные, — «наш» то Михаил Николозович все равно на службу не ходил.

Таким образом, пункт «работа» из нашего повествования исчезает, и остается один, уже упомянутый — «комедийный сериал». 30 мая 2015 года Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Помню, как соцсети рвало в куски от хохота, недоумения и неверия в происходящее. Вместо «грузинского чуда» — а вдруг и у нас?! — люди припоминали Мишико разрушенный Цхинвал, демонтаж советских памятников, «случайно» сопровождавшийся взрывами, от которых гибли мирные прохожие и, собственно, разграбление грузинского бюджета. Или вы позабыли эпичную историю о том, как Михо водил своего «бедного» кума Ющенко в баню с бесплатным медом, мылом и тапками — и все-то на государственные деньги?! Что ж, припомнили, да и принялись наблюдать за Саакашвили с зоологическим интересом.

В ходе лабораторных исследований был отмечен эксперимент с назначением на пост главы таможни 26-летней активистки майдана Юлии Марушевской — далее следовали скандал за скандалом. Ведь буянить в подворотне это одно, а воровать миллионами — тут, все же, талант нужен. Назначения на должности глав прокуратуры и милиции своих соотечественников, плохо говорящих по-русски (будем честны — какой уж там украинский) и комментирующих банальный угон так, что киношному тандему Кикабидзе — Мкртчян не снилось. Еще вечная борец с путинским режимом Марийка Гайдар в замах всплыла, как и прочий маргинальный, выметенный из РФ мусор.

Но этого было мало, и стал Саакашвили буффонадой брать. Презентовал новую полицию в одетых задом наперед штанах, висел на заборе пляжа, освобождая его для одесситов (сам-то помнит, хоть где это?), катался на велосипеде, с какой-то помойки приволок кандидата в мэры Одессы Сашу Боровика. А когда этот приблудный маргинал прогнозируемо проиграл, вопил «Одесса — на майдан!». Но так как в Одессе нет майданов, а есть площади, никто на сей непонятный и чужеродный призыв не откликнулся.

Усмотрел, что в Киеве украли деньги на строительство трассы «Одесса — Рени». И как красиво с этим подлым фактом боролся! Поставил в поле возле трассы палатку, а потом строчил в Фейсбуке якобы из нее «полевые сводки» об одиночестве в знак протеста среди ужей и ежей. Или не он строчил. Ведь одиночный пикет в палатке не помешал Саакашвили лично провести церемонию бракосочетания в брачной хате из фанеры, которую он сам же распорядился поставить подле здания облгоса… Ну рай — не «реформы»!

Некие наивные слои населения, конечно, пытались проникнуть к Саакашвили на прием, дабы выбить соцпомощь или еще о какой несправедливости заявить, однако — вы что, как можно?! Слоям сообщали, что на рабочем месте Мишико отсутствует, ибо сражается с Коза нострой, простите, с ореховой и янтарной мафией (понятия, ушедшие из украинских медиа вместе с временным уходом самого Саакашвили).

Ну а дальше вы и сами в курсе — конфликт с Порошенко, «аист на крыше — мир на Земле», шатание по миру с украинским паспортом, как говно в проруби, новоселье в Одессе с внезапно лучшим другом режиссером Сенцовым.

…А я у своего знакомого психолога все выпытывала: ну как же совмещается «Саакашвили как надежда Америки» в украинском правительстве, о чем хором заявляют политологи, с намеком на имитацию здравого смысла? В том плане, что хотя бы психически уравновешенного вражину можно было найти. Или я не права?

Понятно, что в этом месте вы, в первую очередь, вспомнили про галстук. А психолог ответил, что диагноз у Саакашвили — налицо, что неврастеник в период крайнего возбуждения действительно часто не отличает съедобные предметы от несъедобных, тянет в рот, что ни попадя, по крышам ошивается, и что такой экземпляр надо под наблюдением изучать, а не в парламенте эксплуатировать.

А, учитывая конфликт нашего персонажа с таким же неврастеником Аваковым, в руках которого, тем не менее, находятся силовые структуры, к большой беде извлечение Саакашвили со свалки политики может привести.

И дело не только в том, какой шайтан, чей стакан шатал, бе-бе-бе. А в том, что потешный карантин когда-нибудь да закончится, и чем тогда отвлекать наивное народонаселение от очевидного — катастрофы, в которую погрузилась Украина? Ну, правильно — переходящим кубком (от сердца к сердцу, от клиники к клинике) в виде Саакашвили — вполне годится.

Теперь страна только и будет, что пожеванные штаны «реформатора» обсуждать! Он когда-то в Одесской области на свои прямые обязанности в виде удоев, урожаев, дорог, газификации районов, социалки и экономики забил — теперь того же, и уже легитимно, следует ожидать и на государственном уровне.

Слава Украине! Штанам Саакашвили слава!

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