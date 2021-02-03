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«Слава Соединённым Штатам! Смерть всем врагам!»: Журналисты Сороса требуют уничтожить оппозиционные СМИ

03 февраля 2021, 15:40  •  207 • Украина

Украинские журналисты, медиаэксперты и блогеры оценили решение президента Владимира Зеленского руками СНБО ввести санкции против «неправильных» СМИ и нелояльных к власти политиков.

Под удар попал пул телеканалов Виктора Медведчука, которые критиковали действия зе-власти. Надо сказать, что долгое время ЗИК, 112 и «Ньюсван» пытались прессовать через решения Нацсовета по телевидению и радиовещанию – на каналы регулярно насылались проверки и накладывались штрафы. Также радикалы минировали здания вышеназванных СМИ, а «112-Украина» даже обстреливали из гранатометов. Впрочем, это было при Порошенко, а Зеленский даже переплюнул своего предшественника. Ну, а о Викторе Януковиче, которого грантовые СМИ именовали не иначе, как «врагом прессы №1» и говорить-то неудобно. Самое смешное, что те, кто боролся за «свободу слова» при Януковиче, полностью одобряют репрессии Зеленского против своих коллег. Первым, кстати, отметился запевала Майдана, бывший журналист «Украинской правды» и депутат БПП Мустафа Найем.


«Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Мы – воюем. И мы в воющей стране закрыли телеканалы человека, который открыто поддерживает страну-агрессора. А врага нужно изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Это об инстинкте самосохранения. Называть это цензурой - все равно, что обвинять изобретателей вакцины от COVID в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом. Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда уже были все основания. И кстати говоря, если бы санкции наложили тогда, сегодня бы их срок действия уже истек, и...начались бы новые. Но в украинской политике уже не было Виктора Медведчука», - написал заместитель главы «Укроборонпрома».

К нему присоединилась и редактор «Левого Берега», Соня Кошкина:

«Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про «свободу слова» и тд. К которой они отношения не имеют. От слова совсем. Пропагандисты хреновы. Плюс включатся разнообразные политические рычаги. Справиться с которыми будет сложнее. Но замахнулся уж если - бей. На благо здоровой страны. И рейтинга, чего уж там», - советует она.

А редактор крымско-татарского канала АТР, политический татарин Айдер Муждабаев не скрывает торжества. И того, что за решением о закрытии трех телеканалов стоят США.

«Владимир Зеленский сделал то, что почему-то не сделал Петр Порошенко. Наконец, пророссийские каналы в Украине получили то, что они заслуживали давно. Это - враги, это - агенты России. Призываю коллег не брать на работу никого из тех, кто работал на Россию. Слава Соединенным Штатам! Смерть всем врагам!», - написал журналист.

О том, что требование «заткнуть рот» каналам Медведчука пришло из «Вашингтонского обкома», внешние агенты вообще не скрывают. Это отмечает бывший ведущий телеканала Интер, Максим Равреба:

«Зеленский по звонку из посольства США отключил три украинских оппозиционных телеканала: 112, NEWSONE, ZIK. Это стало возможным после того, как потренировались на телеканале КРТ. Закрыто уже четыре украинских телеканала. Это сделал не Порошенко - не его стиль. Это сделал Зеленский. То есть, посольство США... Будь я в 2014 году стал бы материться, хвастать и грозиться. Но я в 2021 году. Поэтому скажу по-свойски: меняйте учредителя, братцы. Впрочем, люди уже работают над этим».

Политик и журналист, экс-глава Комитета ВР по свободе слова Елена Бондаренко назвала действия Зеленского информационной диктатурой:

«Политическому пигмею и моральному карлику захотелось славы диктатора и цензора. Украина Зеленского. Три канала, которые позволяли себе критику марионеточного режима, лишены возможности вещания. Инфодиктатура на марше. Замечу, что даже близко подобного акта инфотеррора в Украине не было».

С ней поспорил редактор телеканала «Ньюсван» Вячеслав Пиховшек. Он напомнил, что в 1994 году тогдашний глава Украины Леонид Кравчук попытался закрыть телеканал «Гравис» и это стоило ему президентства.


«Зеленский показал, что он слабый лидер, который не может проводить эффективную политику, а может только использовать механизмы репрессий. Гарант бьет по тем, кто указывает на ошибки власти. Но прогнувшись один раз перед США, он не сможет остановиться, и вынужден будет кланяться дальше: вводить запреты партий, а потом репрессировать и собственный народ. Или – сдать назад», - подчеркнул журналист.

Выказывает солидарность и заместитель редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова. По ее мнению, институциональная память - гарантия безопасности. Руководитель интернет-СМИ напомнила, что большая часть проблем у Петра Порошенко начались тогда, когда он тронул «неправильные СМИ». Тогда в его жизни появились Мальдивы, «плёнки Онищенко», Липецкая фабрика, свинарчуки и прочие приключения Незнайки. Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какие последствия повлечёт за собой попытка затоптать свободу слова - хорошее последствие двух революций, которое у нас сохранились вопреки всему.

«Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с Днем рождения. А теперь представьте, что произойдёт, если вдруг окажется, что указ не сработает и каналы... снова включат. Пшик и крах», - прогнозирует Крюкова.

Ее мнение поддерживает и ведущий телеканала 112-Украина, Денис Жарких.

«Власть пошла на атаку трех каналов: 112, Ньюзван и Зик. Их вырубили из эфира, в инете еще есть. Ну что сказать? Они признали свое поражение. Уйти из информационной войны, значит пойти на реальные репрессии и противостояние. Нас ждут трудные, но славные времена. Они уже проиграли, теперь нам нужно только дойти до победы. Они до своей не дойдут никогда», - уверяет он.

Правда, его коллега из одесского «Таймера» Юрий Ткачев настроен менее оптимистично:

«А чего вы, собственно, ждали? Или для вас разговоры про диктатуру и полицейское государство были лишь риторической фигурой? Тогда извините. Они ими не были. Сюрприз, сюрприз. И не пишите «свобода слова закончилась». Её и не было. Просто теперь можно перестать стесняться. Вот они и не стесняются. Ну и да, думаю, в течение ближайшего полугода зачистят и остальных, включая сайты и Телеграм».

К слову, политик Елена Бондаренко полагает, что следующие на очереди – телеканалы олигарха Коломойского, прежде всего, 1+1. Парадокс заключается в том, что именно эти СМИ и сделали Зеленского президентом: по «плюсам» крутили сериал «Слуга народа» с президентом Голобородько в главной роли. Примечательно, что депутаты, подконтрольные Коломойскому уже высказали свою поддержку ОПЗЖ и готовы совместно блокировать трибуну Рады сегодня с утра. Это означает, что Медведчук и Коломойский временно находятся в одной лодке, которую по приказу внешних кураторов, топит президент.

«Мы выступаем против политических репрессий в отношении телеканалов и призываем всё украинское медиа пространство, журналистов, блогеров, выступить против цензуры и запрещения свободы слова. Это уже не в какие рамки не лезет. Мы запускаем информационную компанию #СтопЦензура Просим коллег присоединится, не молчать и высказать свою позицию против беспредела, который сейчас происходит в нашей стране», - призвал ТГ-канал «Легитимный», который, по слухам, связан с депутатами из орбиты опального днепропетровского олигарха.

Однако, максимум, что могут сделать олигархи – это дать денег на сопротивление. Даже организовать полноценный майдан им не под силу, так как у него не будет внешней легитимизации: как говорится, без санкций Запада любой путч является подделкой.
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«Следующий шаг Гения предсказуем. Информационные помойки типа «Еспресо», «Цензора» и прочих «Новых Времен», совместно со всеми купленными болванчиками типа Лещенко начнут аплодировать Мудрейшему. А на мнение своих избирателей ему давно плевать. Ох и идиот же, какой же идиот...», - высказался по поводу последствий запрета СМИ политик и блогер Анатолий Шарий.

В свою очередь, депутат от ОПЗЖ, глава Комитета парламента по свободе слова Нестор Шуфрич, считает, что в ближайшие дни Зеленского осадит Европа, осудив репрессии в отношении оппозиционных телеканалов и угрозы свертывания свободы слова. По мнению депутата, глава государства действует в отношении неудобных телеканалов по той же схеме, что и в отношении с Конституционным судом, то есть – по беспределу. Но беспредел этот санкционирован извне, и по словам политика, может закончится парламентским кризисом, а затем – и общегосударственным.

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