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«Слава России!» — раненый русский воин пленён, но не сломлен

28 февраля 2022, 02:40  •  277 • Украина

В Сети появились новые кадры издевательств на пленным российским военным, которого грозят расстрелять за то, что он не хочет кричать «слава Украине».

«Слава России, а не Украине!» — раненый русский воин под страхом расстрела стоит на своем.

Украинские нацисты безуспешно пытаются морально сломить попавших в плен бойцов.

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