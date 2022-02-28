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«Слава России!» — раненый русский воин пленён, но не сломлен
28 февраля 2022, 02:40 • 277 • Украина
В Сети появились новые кадры издевательств на пленным российским военным, которого грозят расстрелять за то, что он не хочет кричать «слава Украине».
«Слава России, а не Украине!» — раненый русский воин под страхом расстрела стоит на своем.
Украинские нацисты безуспешно пытаются морально сломить попавших в плен бойцов.
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