«Слава России!» — раненый русский воин пленён, но не сломлен

В Сети появились новые кадры издевательств на пленным российским военным, которого грозят расстрелять за то, что он не хочет кричать «слава Украине».«Слава России, а не Украине!» — раненый русский воин под страхом расстрела стоит на своем.Украинские нацисты безуспешно пытаются морально сломить попавших в плен бойцов.