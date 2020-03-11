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Сланцевая отрасль США оказалась на грани «выживания»

11 марта 2020, 09:35  •  122 • Аналитика

Падение мировых цен на «черное золото», вызванное отказом России от предложенного ОПЕК сокращения добычи и демаршем Саудовской Аравии, поставило «сланцевые» компании в США на грань "выживания".

Экономическое издание Financial Times забило тревогу моментально. Еще вчера на его страницах было высказано мнение о том, что положение на биржах, где размещены акции «сланцевых» нефтедобывающих компаний США «критично близко к экономическому бедствию». Речь идет о падении до преддефолтного уровня облигаций на сумму около 110 миллиардов долларов, что составляет не менее 12% от количества всех выпущенных американскими нефтегазовыми компаниями ценных бумаг. Callon Petroleum и Oasis Petroleum, Continental Resources и Occidental Petroleum, Chesapeake Energy и Parsley – это далеко не полный список предприятий сектора, чьи облигации буквально за день утратили до половины и более собственной стоимости.



По оценкам Financial Times, объем проблемных долгов «сланцевиков» практически моментально возрос до пугающей суммы в 175 миллиардов долларов и имеет тенденцию к увеличению. Набравшая огромные суммы кредитов «сланцевая» отрасль и так в последнее время стала вызывать глубокое разочарование многих инвесторов, ожидавших от нее быстрых и стабильных прибылей. По утверждению американских финансовых аналитиков банковский сектор страны все чаще отказывает нефтяника в новых займах – особенно после того, как, по имеющимся данным, в прошлом году им уже были вынуждены списать не менее миллиарда «невозвратных» долгов.

Еще более категоричны аналитики агентства Bloomberg, называющие происходящее «кровавой баней», «стихийным бедствием» и «убийством сланцевого сектора». По их прогнозам если цена за баррель «черного золота» продержится ниже планки в 30 долларов сколько-нибудь длительное время, нефтяникам нечем будет оплачивать даже аренду участков, на которых они ведут добычу, не говоря уж о дивидендах и прочих вещах. При этом многие эксперты, анализируя сложившееся положение, обвиняют в готовой вот-вот разразиться катастрофе самих «сланцевиков», беспредельно наращивавших добычу и не задумывавшихся над тем, к чему это может в конечном итоге привести.

К примеру, менеджер по активам Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг считает, что отрасль «сама себе прострелила ногу» восприняв сокращение странами ОПЕК размеров их экспорта в качестве стимула для выкачивания из недр земных все новых и новых баррелей. Теперь ее представители имеют все шансы оказаться у разбитого корыта. Впрочем, не только они... Уже не политические, а экономические аналитики размышляют сегодня над тем, что Дональд Трамп, пожалуй, поторопился благодарить Эр-Рияд и Москву «за дешевый бензин». Кое-кто из них прогнозирует, что если баррель к моменту президентских выборов в США не вскарабкается выше нынешних 35 долларов, о каких-либо шансах на победу в нефтедобывающих регионах страны (в том же Техасе) нынешний хозяин Белого дома может забыть напрочь.

Что ж, возможно решение не снижать уровень добычи «черного золота» принятое нашей страной и уже неоднократно подвергнутое критике как внутри нее, так и за пределами России, было не таким уж и необдуманным, как это могло показаться на первый взгляд.
Александр Харалужный

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