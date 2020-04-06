Сланцевая нефть: своё место на рынке она уже не упустит • 21 • Аналитика

Очередная крупная американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства. Сразу после этого акции компании упали в цене на 45%.



Через слияние и поглощение

Сообщение информационного агентства вызвало новую волну комментариев о закате «сланцевой эпохи» в США. Некоторые эксперты даже договорились до того, что «Саудовская Аравия и Россия погубили американский сланец».







Подобные оценки возникают достаточно часто. Чем-то они напоминают многолетние прогнозы обрушения американского доллара, который по-прежнему жив и правит миром.



Так и со сланцевой нефтью. Её история типична для американского капитализма. Там по обыкновению новые ниши бизнеса активно занимают небольшие (часто – семейные) компании. Они создают бум и высокий интерес к теме. После первого кризиса пионеры ниши банкротятся. Их место через слияние и поглощение компаний занимают другие игроки. Теперь дошёл черёд уже до крупной – Whiting Petroleum.



Что с ней будет? Здесь важно понимать разницу между банкротством компаний в России и США. У нас этот процесс отдаётся на откуп назначенным судом арбитражным управляющим, которые, как правило, распродают активы и имущество компаний для расчёта с выстроенными по ранжиру кредиторами.



В Америке подход другой. Здесь на первом месте финансовое оздоровление компании путём замораживания или реструктуризации долгов, либо продажа обанкротившейся фирмы вместе с её долгами более успешным в бизнесе игрокам.



Первый удар по сланцевикам пришёлся на финансовый кризис 2008-2009 годов. Тогда число буровых установок упало с 1800 до 300. С рынка из-за высокой себестоимости добычи нефти (до $80) ушли «владельцы одной скважины», как называли пионеров сланца местные СМИ. Их место занял более состоятельный бизнес, который в целом пережил кризис падения цен в 2014 году и поднял добычу сланцевой нефти с 1 млн баррелей в сутки до 6,2 миллиона в прошлом году.



Этот результат, кстати, обеспечили всего 900 буровых установок, что говорит о новом качестве технологий и о возможностях крупных нефтяных компаний, зашедших на сланцевые поля. Сегодня мы видим здесь таких транснациональных гигантов как ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, British Petroleum, действующих прямо или через своих «дочек» (ВР).



По экспертным оценкам, транснациональные компании уже контролируют до 40% сланцевых месторождений нефти Америки и продолжают расширять свои владения. Прошлой весной Chevron за $33 миллиарда собиралась прикупить себе попавшую в затруднение компанию Anadarko Petroleum – такой приличный актив, с проектами не только на сланцевых полях США, но и в Мозамбике, Алжире, Колумбии и других странах.



Однако Chevron опередила другая известная нам ещё с советских времён по миллиардеру Арманду Хаммеру компания Occidental Petroleum. Она приобрела Anadarko за $38 миллиардов (с учетом долга – $57 млрд) и тем самым подтвердила насколько ликвидны сланцевые активы Америки.



Это видно и по тому, как нацелилась на местные месторождения ExxonMobil. В прошлом году она продала свои активы в Норвегии и выставила на продажу активы в Азербайджане, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Австралии.



Полученные средства Exxon планирует инвестировать в сланцевые проекты. Она делает это не из высоких патриотических чувств, а исключительно корысти ради. Компания уже добилась рентабельности сланцевой добычи в 10% при стоимости нефти в 40 долларов за баррель и заявила, что в ближайшие годы доведёт себестоимость нефти из сланца до 15 долларов, (как на своих ближневосточных месторождениях). А 20 долларов они уже сегодня имеют на части нефтяных полей с несложной геологией.



Как рушат миф про дорогую нефть сланцев

Получается, сейчас американские компании зависят от нефтяных цен не больше, чем их коллеги из других стран. Теперь они готовы сравняться по себестоимости с ближневосточными месторождениями. Помогут им более совершенные технологии добычи и улучшение логистики.







В частности, добытую нефть теперь не будут вывозить транспортом, а двинут по трубопроводам. В прошлом году четыре нитки трубы уже протянули от месторождений к нефтяным хабам. Их мощность – 2,4 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году собираются запустить трубопроводы ещё на 2,1 миллиона баррелей. Сейчас, когда упала цена на нефть и зашатались слабые компании, самое время транснациональным гигантам расшириться на сланцах.



Они уже делали это в 2016 году. Тогда цены тоже вышли на минимум. Нефтедобывающие страны, спасая положение, договорились сократить суточную добычу на 1,8 млн баррелей и заключили картельное соглашение ОПЕК+.



Американцы ничего сокращать не стали, а воспользовались подросшей ценой и, наоборот, увеличили добычу. Да так, что уже в 2017 году превзошли картельную квоту. В 2018 году прирост у них был уже 2,1 млн баррелей в сутки, в 2019 – 1,75 миллиона.



Из этого следует, что нынешнее падение цен на нефть вызвано не только пандемией, спорами Аравии с Россией, но и большими объёмами добычи в Америке, которые с учётом сланца и традиционных способов возросли почти до 13 млн. баррелей в сутки.



Летом прошлого года Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по экспорту углеводородов (по совокупности продажи нефти, газа и газового конденсата). Теперь без их участия любое картельное соглашение теряет всякий смысл.



Что же до сланцевой добычи, то никакой катастрофы там нет, и «хоронить» сланец рано. Это видно по объявлению о банкротстве компании Whiting Petroleum. Она, как отмечается в официальном пресс-релизе, «намерена начать процесс «финансовой реструктуризации».



«На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников», – отмечается в документе. Очень похоже на предпродажную подготовку компании, столкнувшейся с финансовыми трудностями из-за накопившихся долгов.



Выходит, никто не собирается сдавать буровые установки на металлолом. Так что нефтяной отрасли США трудности отдельных компаний ничем не грозят. Если, конечно, цены на нефть не останутся годами на отметках ниже 40 долларов за "бочку". Но это сегодня, похоже, не выгодно никому. Очередная крупная американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства. Сразу после этого акции компании упали в цене на 45%.Сообщение информационного агентства вызвало новую волну комментариев о закате «сланцевой эпохи» в США. Некоторые эксперты даже договорились до того, что «Саудовская Аравия и Россия погубили американский сланец».Подобные оценки возникают достаточно часто. Чем-то они напоминают многолетние прогнозы обрушения американского доллара, который по-прежнему жив и правит миром.Так и со сланцевой нефтью. Её история типична для американского капитализма. Там по обыкновению новые ниши бизнеса активно занимают небольшие (часто – семейные) компании. Они создают бум и высокий интерес к теме. После первого кризиса пионеры ниши банкротятся. Их место через слияние и поглощение компаний занимают другие игроки. Теперь дошёл черёд уже до крупной – Whiting Petroleum.Что с ней будет? Здесь важно понимать разницу между банкротством компаний в России и США. У нас этот процесс отдаётся на откуп назначенным судом арбитражным управляющим, которые, как правило, распродают активы и имущество компаний для расчёта с выстроенными по ранжиру кредиторами.В Америке подход другой. Здесь на первом месте финансовое оздоровление компании путём замораживания или реструктуризации долгов, либо продажа обанкротившейся фирмы вместе с её долгами более успешным в бизнесе игрокам.Первый удар по сланцевикам пришёлся на финансовый кризис 2008-2009 годов. Тогда число буровых установок упало с 1800 до 300. С рынка из-за высокой себестоимости добычи нефти (до $80) ушли «владельцы одной скважины», как называли пионеров сланца местные СМИ. Их место занял более состоятельный бизнес, который в целом пережил кризис падения цен в 2014 году и поднял добычу сланцевой нефти с 1 млн баррелей в сутки до 6,2 миллиона в прошлом году.Этот результат, кстати, обеспечили всего 900 буровых установок, что говорит о новом качестве технологий и о возможностях крупных нефтяных компаний, зашедших на сланцевые поля. Сегодня мы видим здесь таких транснациональных гигантов как ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, British Petroleum, действующих прямо или через своих «дочек» (ВР).По экспертным оценкам, транснациональные компании уже контролируют до 40% сланцевых месторождений нефти Америки и продолжают расширять свои владения. Прошлой весной Chevron за $33 миллиарда собиралась прикупить себе попавшую в затруднение компанию Anadarko Petroleum – такой приличный актив, с проектами не только на сланцевых полях США, но и в Мозамбике, Алжире, Колумбии и других странах.Однако Chevron опередила другая известная нам ещё с советских времён по миллиардеру Арманду Хаммеру компания Occidental Petroleum. Она приобрела Anadarko за $38 миллиардов (с учетом долга – $57 млрд) и тем самым подтвердила насколько ликвидны сланцевые активы Америки.Это видно и по тому, как нацелилась на местные месторождения ExxonMobil. В прошлом году она продала свои активы в Норвегии и выставила на продажу активы в Азербайджане, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Австралии.Полученные средства Exxon планирует инвестировать в сланцевые проекты. Она делает это не из высоких патриотических чувств, а исключительно корысти ради. Компания уже добилась рентабельности сланцевой добычи в 10% при стоимости нефти в 40 долларов за баррель и заявила, что в ближайшие годы доведёт себестоимость нефти из сланца до 15 долларов, (как на своих ближневосточных месторождениях). А 20 долларов они уже сегодня имеют на части нефтяных полей с несложной геологией.Получается, сейчас американские компании зависят от нефтяных цен не больше, чем их коллеги из других стран. Теперь они готовы сравняться по себестоимости с ближневосточными месторождениями. Помогут им более совершенные технологии добычи и улучшение логистики.В частности, добытую нефть теперь не будут вывозить транспортом, а двинут по трубопроводам. В прошлом году четыре нитки трубы уже протянули от месторождений к нефтяным хабам. Их мощность – 2,4 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году собираются запустить трубопроводы ещё на 2,1 миллиона баррелей. Сейчас, когда упала цена на нефть и зашатались слабые компании, самое время транснациональным гигантам расшириться на сланцах.Они уже делали это в 2016 году. Тогда цены тоже вышли на минимум. Нефтедобывающие страны, спасая положение, договорились сократить суточную добычу на 1,8 млн баррелей и заключили картельное соглашение ОПЕК+.Американцы ничего сокращать не стали, а воспользовались подросшей ценой и, наоборот, увеличили добычу. Да так, что уже в 2017 году превзошли картельную квоту. В 2018 году прирост у них был уже 2,1 млн баррелей в сутки, в 2019 – 1,75 миллиона.Из этого следует, что нынешнее падение цен на нефть вызвано не только пандемией, спорами Аравии с Россией, но и большими объёмами добычи в Америке, которые с учётом сланца и традиционных способов возросли почти до 13 млн. баррелей в сутки.Летом прошлого года Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по экспорту углеводородов (по совокупности продажи нефти, газа и газового конденсата). Теперь без их участия любое картельное соглашение теряет всякий смысл.Что же до сланцевой добычи, то никакой катастрофы там нет, и «хоронить» сланец рано. Это видно по объявлению о банкротстве компании Whiting Petroleum. Она, как отмечается в официальном пресс-релизе, «намерена начать процесс «финансовой реструктуризации».«На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников», – отмечается в документе. Очень похоже на предпродажную подготовку компании, столкнувшейся с финансовыми трудностями из-за накопившихся долгов.Выходит, никто не собирается сдавать буровые установки на металлолом. Так что нефтяной отрасли США трудности отдельных компаний ничем не грозят. Если, конечно, цены на нефть не останутся годами на отметках ниже 40 долларов за "бочку". Но это сегодня, похоже, не выгодно никому. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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