Сладостей не надо: Пограничники Пакистана отказались принимать подарки от Индии

Как сообщает издание India Today, пограничники Индии попытались передать сладости на пешеходном переходе Вана, расположенном на границе между странами в Пенджабе. Однако их пакистанские коллеги ответили отказом, так же как это было несколькими днями ранее на празднике Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Традиция обмена сладостями между пограничниками двух стран существовала уже давно, однако в дни, когда отношения Пакистана и Индии становились напряжёнными, обмен сладостями прекращался. Таким образом, сама традиция стала показателем того, что происходит между Дели и Исламабадом.

И действительно, в последние дни наблюдается серьёзное обострение после того, как Индия лишила особого статуса штат Джамму и Кашмир, решив создать две союзные территории.

Против такого решения индийских властей выступил Пакистан. Дело в том, что теперь Джамму и Кашмир будут иметь значительно меньше прав, чем в том время, когда они были штатом. В связи с этим Исламабадом мобилизованы военные части, расположенные на индо-пакистанской границе, а дипломаты, представляющие Пакистан в Индии, отозваны МИД республики.