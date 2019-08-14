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Сладостей не надо: Пограничники Пакистана отказались принимать подарки от Индии
14 августа 2019, 23:39 • 51 • В мире
На индо-пакистанской границе провалилась традиционная церемония обмена сладостями в честь Дня Пакистана. От сладких подарков отказались пакистанские пограничники.
Как сообщает издание India Today, пограничники Индии попытались передать сладости на пешеходном переходе Вана, расположенном на границе между странами в Пенджабе. Однако их пакистанские коллеги ответили отказом, так же как это было несколькими днями ранее на празднике Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Традиция обмена сладостями между пограничниками двух стран существовала уже давно, однако в дни, когда отношения Пакистана и Индии становились напряжёнными, обмен сладостями прекращался. Таким образом, сама традиция стала показателем того, что происходит между Дели и Исламабадом.
И действительно, в последние дни наблюдается серьёзное обострение после того, как Индия лишила особого статуса штат Джамму и Кашмир, решив создать две союзные территории.
Против такого решения индийских властей выступил Пакистан. Дело в том, что теперь Джамму и Кашмир будут иметь значительно меньше прав, чем в том время, когда они были штатом. В связи с этим Исламабадом мобилизованы военные части, расположенные на индо-пакистанской границе, а дипломаты, представляющие Пакистан в Индии, отозваны МИД республики.
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