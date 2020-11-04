Сладкое - это даже полезно: индийские "гуру" сбили всех с толку своей рекламой

В то время как в разных странах мира запускаются кампании о вреде сахара, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) регулярно выражает обеспокоенность по поводу "свободных сахаров", которые производители обычно добавляют в еду и напитки, в Индии убеждают жителей в пользе сладкого и призывают увеличить его потребление, пишет BBC.

Рекламная кампания по "реабилитации сахара" запущена на государственном уровне. Так, министр продовольствия Индии Судханшу Панди заявил, что сладкое не заслуживает той плохой репутации, которую ему создали намеренно, а Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) в свою очередь решительно выступила за развенчание "мифов о вреде сахара".

Согласно статистике, на одного жителя Индии приходится порядка 19 кг сахара в год, в то время как в Израиле этот показатель достигает 60 кг, приводит доводы Панди, призывая индийцев готовить и есть больше сладкого.

В то же время ISMA обновила свой сайт, где на первых позициях можно увидеть статьи с хвалебными заголовками в адрес сахара. Кроме того, по всей стране запущены тренинги и семинары, на которых знаменитые повара и диетологи обсуждают здоровый образ жизни, убеждая, что сладкое - это даже полезно, а вот искусственные подсластители не помогают худеть и приносят больше вреда, чем пользы.

Авторы статьи объясняют столь масштабную кампанию попыткой властей справиться с переизбытком производства сахара в стране - накоплены излишки в миллионы тонн, и, согласно прогнозам, объёмы продолжат расти.