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Сладко, но низкокалорийно: Лукашенко подарил Путину конфеты без сахара

16 февраля 2019, 22:09  •  58 • Политика
Перед хоккейным матчем, который проходил в ледовом дворце "Шайба" в Сочи, президент Белоруссии сделал подарок Владимиру Путину. "Мир вашему дому", - сказал Лукашенко и преподнёс низкокалорийные конфеты без сахара.
В пятницу, 15 февраля, на ледовой арене сочинского дворца спорта "Шайба" прошла встреча двух хоккейных команд – белорусских "Тигров" и российских "Медведей". На хоккейную площадку вышли Владимир Путин и Александр Лукашенко с сыном.
Перед началом встречи президент Белоруссии со словами "Мир вашему дому" вручил Владимиру Путину подарок – низкокалорийные конфеты без сахара.
«Без сахара. Мир вашему дому»: Лукашенко подарил Путину низкокалорийные конфеты pic.twitter.com/ruiFjYvNkX
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 февраля 2019 г.
Игра состоялась после трёх дней переговоров, на протяжении которых лидеры Белоруссии и России обсуждали различные аспекты взаимодействия и сотрудничества обоих государств. Комплекс "Шайба" в Сочи считается одной из самых современных хоккейных арен в России.
Президент Лукашенко играл в этом матче за "Тигров" под номером один. После разминки и перед началом самой игры - пока специальная машина полировала лёд - белорусский лидер оживлённо беседовал с Владимиром Путиным на скамейке игроков.
Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лёд в составе команды "Тигры". В итоге "Тигры" закончили матч с разгромным счётом в свою пользу - 16:1.

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