Сладкий сон министра торговли США под "вдохновляющую речь" Трампа в ООН попал на видео - CNBS

"Речь президента Трампа в Организации Объединенных Наций стала для министра торговли сном. В то время, как американский лидер обращался к залу, 81-летний Уилбур Росс немного вздремнул", - пишет CNBS.

Телевизионные камеры показали "крепкий сон министра торговли" в тот самый момент, когда Трамп говорил о возможной торговой сделке с Китаем.

Скриншот: Twitter/@CNBC

Через несколько часов после того, как были показаны "компрометирующие" кадры, министр торговли США выступил с опровержением, в котором заявил, что сообщения о его сне во время выступления Трампа – это face news.

На самом же деле, заявил министр, он носит слуховые аппараты. Во время "вдохновляющей речи президента Трампа", в которой тот подробно осветил "несколько важных вопросов, стоящих перед миром", Росс был настолько увлечен выступлением, что даже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на сути сказанного главой государства.

Тем не менее, политика не в первый раз ловят на том, что он спокойно засыпает во время официальных мероприятий. К примеру, в 2017 году в точно таком же положении он оказался во время выступления Трампа в Саудовской Аравии. Видеозапись, на которой Росс с наушниками на голове дремал буквально в паре шагов от дочери Трампа, также стала достоянием общественности.