Сладкий налог: в Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки

На сегодняшний день известно, что сахаросодержащая продукция может способствовать возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в пандемию сахарный диабет — одна из основных причин тяжёлого течения COVID-19 и повышенной летальности при заболевании тяжёлыми инфекциями, подчёркивает депутат Госдумы Иван Сухарев. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о введении акцизного сбора на сахаросодержащие напитки. RT ознакомился с текстом письма с инициативой парламентария.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Такая практика уже применяется в ряде стран с целью снижения потребления данного вида продукции. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, направленный на снижение потребления данной продукции.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, депутат предложил массово информировать граждан России об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей, путём распространения такой информации через СМИ и интернет.

Граждане, как отметил парламентарий, должны понимать, что сахаросодержащая продукция способствует возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей возможно образование воспалительных процессов в головном мозге.

Проблема диабета

Ещё в 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны к действиям, направленным на снижение потребления сахаросодержащих напитков, чрезмерное увлечение которыми может стать причиной ряда заболеваний, в том числе и сахарного диабета.

При этом, как показали события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, во многих случаях сахарный диабет может приводить к более тяжёлому течению болезни и даже к летальному исходу при заболевании тяжёлыми инфекциями, отметил Сухарев.

Однако, по его словам, число больных сахарным диабетом в России лишь растёт, а сахаросодержащие напитки по-прежнему крайне доступны для граждан страны. Порой их стоимость не превышает стоимости обычной питьевой воды.

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Если в 2015 году, по данным Министерства здравоохранения, в стране насчитывалось порядка 4,4 млн больных сахарным диабетом, то на начало 2020 года, как ранее отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, их число увеличилось до 5,1 млн.

Более того, почти четверть населения России находятся в преддиабетическом состоянии, отмечали специалисты Минздрава.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова отметила, что количество больных сахарным диабетом в России — это серьёзная финансовая нагрузка на национальную систему здравоохранения. В то же время, по её словам, неверно утверждать, что сахаросодержащие напитки напрямую влияют на распространение диабета.

«Они ведут к ожирению, которое, в свою очередь, вкупе с другими факторами ставит человека в группу риска возникновения как этого заболевания, так и других серьёзных проблем», — рассказала Густова в беседе с RT.

Цены повысятся

Специальные акцизные сборы или налоги на сахаросодержащие напитки уже действуют в ряде стран. Так, в 2018 году подобный налог ввели в Великобритании.

С 1 января 2021 года так называемый сахарный налог начал действовать и в Польше. Новый закон введёт дополнительные отчисления за каждый литр сладкого напитка, что приведёт и к повышению цены.

Эксперты считают, что в России ввод акциза на сахаросодержащие напитки также приведёт к повышению цен на данную продукцию.

«Теоретически процесс внедрения такого акциза будет осуществляться по традиционному алгоритму: формируются и утверждаются группы напитков, на каждую из них начисляется акциз из расчёта на литр, а потом этот сбор автоматически добавляется к цене единицы товара и ровно на столько же повышается конечная стоимость для потребителя», — отметил в беседе с RT общественный омбудсмен по сертификации, лицензированию и техническому регулированию, независимый эксперт по безалкогольным напиткам Дмитрий Петров.

По его мнению, в данном случае будет непросто сформировать эту группу напитков. Например, остаётся вопрос, включать ли в неё соки, так как у них разное содержание сахара в составе.

«Сегодня вклад безалкогольных напитков в калорийность диеты гражданина России не превышает 1% от общего списка продуктов питания. Тогда как, например, в США этот показатель выше в 12 раз», — добавил эксперт.