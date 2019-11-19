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«Сладкие места» для оппозиции: как Владимир Зеленский поссорился с Юлией Тимошенко

19 ноября 2019, 18:39  •  109 • Украина
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко разгорается конфликт. Украинский лидер назвал переход экс-главы правительства в оппозицию «давней традицией». При этом Зеленский отметил, что он отказался принять предложение Тимошенко и назначить на «сладкие» места её соратников в обмен на поддержку всех инициатив «Слуги народа» в парламенте. В ответ бывший премьер-министр напомнила, что чрезмерная уверенность в своих силах сыграла злую шутку с предшественниками Зеленского. К чему может привести это противостояние — в материале RT.
 
© Vasily Fedosenko; Valentyn Ogirenko/Reuters
 

На Украине набирают обороты политические трения между действующим президентом страны Владимиром Зеленским и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Бывший премьер-министр Украины и её фракция официально перешла в ряды в ряды оппозиции 13 ноября после принятия украинским парламентом в первом чтении законопроекта о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Затем она обратилась в Конституционный суд страны в связи с этой законодательной инициативой.

Однако Зеленский считает, что причины перехода Тимошенко в стан противников действующей власти на самом деле могут иметь другие мотивы. По словам главы государства, существует «очень древняя украинская традиция», согласно которой лидер «Батькивщины» раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу об украинских гражданах.

«Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции». Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — написал Зеленский в Facebook.

Как сообщил источник RT в партии «Слуга народа», Тимошенко в обмен на поддержку всех законопроектов предлагала поставить близких ей людей руководить Государственным агентством по управлению зоной отчуждения (курирует зону отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС) и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины. По словам собеседника RT, Зеленский очень расстроился, когда узнал о таком предложении с её стороны.

Вместе с тем украинский лидер сделал своеобразный комплимент 58-летней экс-главе правительства.

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — заключил Зеленский.

Ответ главы партии «Батькивщина» в соцсетях не заставил себя ждать. Тимошенко указала, что хотела бы обсуждать с президентом Украины «судьбу страны», но он избрал «другой тон». При этом она также напомнила о «давних украинских традициях».

«Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше всё по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждём вас на корпоративах... Можно со своим пианино», — написала Тимошенко.

Вероятно, политик намекнула на номер «Игра без штанов» 2016 года из шоу «Вечерний квартал», в котором Владимир Зеленский «играл» на пианино при помощи своих «гениталий».

В сентябре на это выступление в своём сатирическом шоу Last Week Tonight обратил внимание американский ведущий Джон Оливер.

При этом в своём следующем посте политик выразила благодарность всем, кто поддержал её в перепалке с президентом.

Обратим внимание, что летом отношения между политиками носили совершенной иной характер. Тимошенко неоднократно подчёркивала готовность оказать полную поддержку избранному президенту и его партии «Слуга народа» для того, чтобы Украина «не потеряла ещё пять лет».

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — указывала она в июне.

Напомним, что по итогам выборов в Верховную раду девятого созыва «Слуга народа» получила 252 из 424 мест в парламенте, избежав необходимости формирования коалиции с другими политическими силами. Необходимый минимум для принятия законов составляет 226 голосов.

«Делает всё, чтобы настроить против себя политическую элиту»

Владимир Зеленский решил нарушить все правила украинской политики, считает источник RT в партии «Голос».

«Консультации ведутся постоянно, но никто и никогда не сообщает о них публично. Новый президент делает всё, чтобы настроить против себя политическую элиту. Чтобы понять, к чему это приводит, можно посмотреть на Петра Порошенко. Если Зеленский думает, что его рейтинг через год будет таким же высоким, как сейчас, он ошибается», — подчеркнул он.

При этом в партии экс-главы государства «Европейская солидарность» указали, что конфликты в украинском парламенте начались раньше, чем их прогнозировали эксперты. Представитель этой фракции в беседе с RT рассказал, что у Зеленского якобы ухудшаются отношения с бизнесменом Игорем Коломойским, на которого ориентируется большинство в «Слуге народа». 

«Я опасаюсь, что скоро у президента не будет большинства в парламенте. Зеленский в натянутых отношениях с Петром Порошенко, а теперь и с Юлией Тимошенко. Единственная политическая сила, с которой у него есть шанс договориться, — это партия «Голос». Если этого не произойдёт, работа Верховной Рады может быть заблокирована», — заявил нардеп в беседе с RT.

В партии «Батькивщина» назвали слова Зеленского в отношении Тимошенко унижением политика высокого уровня.

«Такие сообщения недостойны политика такого уровня, как Владимир Зеленский. У Тимошенко опыт и связи, тогда как новый президент с каждым днём делает всё больше ошибок», — пояснил источник RT.

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