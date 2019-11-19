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«Сладкие места» для оппозиции: как Владимир Зеленский поссорился с Юлией Тимошенко
19 ноября 2019, 18:39 • 109 • Украина
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко разгорается конфликт. Украинский лидер назвал переход экс-главы правительства в оппозицию «давней традицией». При этом Зеленский отметил, что он отказался принять предложение Тимошенко и назначить на «сладкие» места её соратников в обмен на поддержку всех инициатив «Слуги народа» в парламенте. В ответ бывший премьер-министр напомнила, что чрезмерная уверенность в своих силах сыграла злую шутку с предшественниками Зеленского. К чему может привести это противостояние — в материале RT.
© Vasily Fedosenko; Valentyn Ogirenko/Reuters
На Украине набирают обороты политические трения между действующим президентом страны Владимиром Зеленским и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Бывший премьер-министр Украины и её фракция официально перешла в ряды в ряды оппозиции 13 ноября после принятия украинским парламентом в первом чтении законопроекта о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Затем она обратилась в Конституционный суд страны в связи с этой законодательной инициативой.
Однако Зеленский считает, что причины перехода Тимошенко в стан противников действующей власти на самом деле могут иметь другие мотивы. По словам главы государства, существует «очень древняя украинская традиция», согласно которой лидер «Батькивщины» раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу об украинских гражданах.
Как сообщил источник RT в партии «Слуга народа», Тимошенко в обмен на поддержку всех законопроектов предлагала поставить близких ей людей руководить Государственным агентством по управлению зоной отчуждения (курирует зону отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС) и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины. По словам собеседника RT, Зеленский очень расстроился, когда узнал о таком предложении с её стороны.
Вместе с тем украинский лидер сделал своеобразный комплимент 58-летней экс-главе правительства.
«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — заключил Зеленский.
Ответ главы партии «Батькивщина» в соцсетях не заставил себя ждать. Тимошенко указала, что хотела бы обсуждать с президентом Украины «судьбу страны», но он избрал «другой тон». При этом она также напомнила о «давних украинских традициях».
«Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше всё по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждём вас на корпоративах... Можно со своим пианино», — написала Тимошенко.
Вероятно, политик намекнула на номер «Игра без штанов» 2016 года из шоу «Вечерний квартал», в котором Владимир Зеленский «играл» на пианино при помощи своих «гениталий».
В сентябре на это выступление в своём сатирическом шоу Last Week Tonight обратил внимание американский ведущий Джон Оливер.
При этом в своём следующем посте политик выразила благодарность всем, кто поддержал её в перепалке с президентом.
Обратим внимание, что летом отношения между политиками носили совершенной иной характер. Тимошенко неоднократно подчёркивала готовность оказать полную поддержку избранному президенту и его партии «Слуга народа» для того, чтобы Украина «не потеряла ещё пять лет».
«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — указывала она в июне.
Напомним, что по итогам выборов в Верховную раду девятого созыва «Слуга народа» получила 252 из 424 мест в парламенте, избежав необходимости формирования коалиции с другими политическими силами. Необходимый минимум для принятия законов составляет 226 голосов.
«Делает всё, чтобы настроить против себя политическую элиту»
Владимир Зеленский решил нарушить все правила украинской политики, считает источник RT в партии «Голос».
«Консультации ведутся постоянно, но никто и никогда не сообщает о них публично. Новый президент делает всё, чтобы настроить против себя политическую элиту. Чтобы понять, к чему это приводит, можно посмотреть на Петра Порошенко. Если Зеленский думает, что его рейтинг через год будет таким же высоким, как сейчас, он ошибается», — подчеркнул он.
При этом в партии экс-главы государства «Европейская солидарность» указали, что конфликты в украинском парламенте начались раньше, чем их прогнозировали эксперты. Представитель этой фракции в беседе с RT рассказал, что у Зеленского якобы ухудшаются отношения с бизнесменом Игорем Коломойским, на которого ориентируется большинство в «Слуге народа».
«Я опасаюсь, что скоро у президента не будет большинства в парламенте. Зеленский в натянутых отношениях с Петром Порошенко, а теперь и с Юлией Тимошенко. Единственная политическая сила, с которой у него есть шанс договориться, — это партия «Голос». Если этого не произойдёт, работа Верховной Рады может быть заблокирована», — заявил нардеп в беседе с RT.
В партии «Батькивщина» назвали слова Зеленского в отношении Тимошенко унижением политика высокого уровня.
«Такие сообщения недостойны политика такого уровня, как Владимир Зеленский. У Тимошенко опыт и связи, тогда как новый президент с каждым днём делает всё больше ошибок», — пояснил источник RT.
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