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Сладкая жизнь кончилась? Рада потребовала, чтобы Зеленский ввёл санкции против Roshen

22 октября 2021, 18:30  •  210 • Политика
Верховная рада потребовала, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против кондитерской фабрики Roshen, которая является главным бизнес-активом его предшественника - Петра Порошенко. Сладкая жизнь кончилась?
За санкции проголосовали 156 депутатов. Они обратили внимание, что расположенная в России фабрика Roshen, которая принадлежит Порошенко, продолжает приносить налоги в бюджет "страны-агрессора". Теперь у Зеленского есть 15 дней, чтобы ответить на депутатский запрос.
Отметим, что Порошенко является одним из главных идеологов продолжения войны в Донбассе и разрыва связей с Россией. Именно при нём начался курс на тотальную украинизацию и поддержку националистов. В то же время политика, который на протяжении нескольких лет возглавлял Украину, неоднократно упрекали в том, что он финансирует Россию, сохраняя свою фабрику Roshen в Липецкой области.
Примечательно, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского тоже есть бизнес-связи с Россией. До избрания на государственный пост он активно продавал свои сериалы русским телеканалам и стриминговым сервисам. В частности, в России показывали сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.
Добавим также, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал посадить Порошенко, который является фигурантом целого ряда уголовных дел. Однако после избрания Зеленского правоохранительные органы не предприняли ни одной попытки привлечь Порошенко к ответственности. В то же время Зеленский ввёл санкции против ряда оппозиционных политиков и телеканалов.

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