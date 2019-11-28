«Сладкая парочка». Макрон и Эрдоган разваливают НАТО

Автор:

Латышев Сергей

Недавнее нашумевшее заявление президента Франции Эммануэля Макрона в программном интервью британскому изданию The Economist о «смерти мозга» НАТО из-за отсутствия координации между его членами, что ставит под сомнение способность альянса выполнять свои обязательства, возникло не на пустом месте и получило новое подтверждение. Агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Лондоне 3-4 декабря, сообщило об отказе Турции, имеющей в альянсе крупнейшие вооружённые силы после США, защищать от «нападения России» страны Балтии и Польшу. Речь идёт о натовском плане, принятие которого запланировано на лондонском саммите, для чего требуется согласие всех 29 членов альянса.

Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жёсткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал Отряды народной самообороны (ОНС) курдов террористическими в официальной формулировке,

— пишет агентство.

В данном случае речь идёт о турецких операциях против настроенных враждебно к туркам курдских сил на северо-востоке Сирии, которые связаны со считающейся в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). В Европе членов РПК террористами не считают.

Что это значит?

Как отмечает Reuters, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана. Как заявил один из источников, турки «держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки». Другой источник назвал позицию Анкары «разрушительной», особенно в ситуации, когда альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом Макроном и его американским коллегой Дональдом Трампом. Последний этим занимается регулярно, утверждая, как заправский рэкетир, что европейцы недоплачивают американцам за свою «защиту», и периодически пугая их тем, что США выйдут из НАТО. Этого Вашингтон, конечно, никогда не сделает — в отличие от целого ряда европейских стран, уже вынашивающих такие планы. Потому что НАТО, в котором доминируют США, не учитывает их интересы, втягивает в глобальные авантюры в роли американских оруженосцев, ссорит с Россией, подрывает их реальную обороноспособность, а заодно и геополитическую субъектность Европы, которую может обеспечить лишь создание Евроармии.

Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО. Фото: Serge Arnal / Globallookpress

В общем, как предупреждал Макрон, «если мы не очнёмся, ... появится значительный риск нашего исчезновения как геополитической силы». «По крайней мере, — добавил он, — мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой».

Чем они похожи?

Заявление Макрона, что мало осознаётся, было вызвано во многом той бесцеремонностью и одновременно беспомощностью, с которыми НАТО отнёсся к интересам Франции в Сирии, по отношению к которой она была некогда колониальной державой. Французов и НАТО, стремившихся к смене режима в Сирии, оттёрли от всего. На антиасадовской стороне всем заправляли США и Турция, действовавшие в своих национальных интересах. Это глубоко обидело и оскорбило французского президента. Даже больше, чем российское вмешательство в Сирии.

А теперь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану не понравилось то, что США патронируют в своих интересах его главных врагов — курдов, а европейские страны НАТО, имеющего свои базы в Турции, отказываются относиться к ним, как к террористам, и постоянно читают туркам мораль, как плохо те относятся к курдам.

А ведь Эрдогану отлично известно и то, что военный переворот в Турции и его устранение в 2016 году подготавливались на натовских базах в его собственной стране, что путчисты хотели заменить его на обласканного американцами и обожаемого европейцами Фетхуллаха Гюлена.

И надо ему в этих условиях отправлять турецких солдат защищать какую-то блошиную Эстонию, которая провоцирует Россию, поставляющую ему новейшее оружие, газ и туристов, предъявляя к своему великому соседу смехотворные территориальные претензии? Конечно, нет.

Что такого полезного сделало НАТО для турок в последние десятилетия, чтобы заработать их благодарность? Ничего. Если бы не членство Греции в НАТО, у турок, которые сильнее греков в разы в военном, экономическом и демографическом отношении, не было бы сейчас никаких проблем с добычей углеводородов в «спорной» акватории Эгейского и Средиземного морей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не простит НАТО попытку своего свержения в 2016 году. Фото: Mike Theiler / Globallookpress

Иными словами, НАТО сильно мешает и туркам, и французам, и им нет никакого смысла поддерживать альянс, ссориться в интересах США и их мелких вассалов в Европе с Россией, которая только и может помочь Анкаре и Парижу выстоять перед лицом американского диктата.

НАТО мертво везде, и в Польше тоже

Анализируя причины краха французской политики в Сирии в интервью The Economist, Макрон признал: «Парадокс состоит в том, что и решение Америки, и агрессия Турции привели к одному и тому же результату: в жертву оказались принесены наши партнёры, боровшиеся против ИГИЛ (запрещена в России —Прим. Царьграда) на территории Сирии, — Сирийские демократические силы. Это ключевой вопрос. Со стратегической и политической точки зрения произошедшее является большой проблемой для НАТО… Во-первых, европейская оборона: Европа должна стать независимой в сфере военной стратегии и военного потенциала. А во-вторых, мы должны возобновить стратегический диалог с Россией…».

В Польше за эти слова назвали Макрона «полезным идиотом» для России, но там просто спутали поляков с французами. А когда американцы «кинули» курдов, которые были им не менее верны, чем поляки, в Варшаве уже просто началась тихая паника. Польша третирует Россию в расчёте на заступничество США, а оно, оказывается, совершенно не гарантированно. Да и вторая армия НАТО, турецкая, тоже, как видим, не поспешит помогать полякам. А ведь они одновременно третируют и Германию…

Польше не удастся прикрыться НАТО в проведении своей безумной политики, странам Балтии тоже. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Как отмечает польский портал Obserwator Polityczny, теперь «у Германии может появиться дополнительное оправдание, показывающее, что направленность альянса против России не имеет смысла». А польский проправительственный телеканал TVP констатирует: «Вето Турции стало бы опасным прецедентом для Польши».

Действительно, если в войне турок с курдами альянс не собирается применять пятую статью своего устава о «коллективной обороне», то почему Польша, Литва, Латвия или Эстония должны быть уверены, что НАТО им поможет? Ведь даже Вашингтону альянс дал, например, относительно недавно понять, что если США развяжут войну на Корейском полуострове, европейцы им в этом помощи не окажут.

Правда заключается в том, что статья номер 5 ещё ни разу не применялась. Мало того, в свете печального логистического положения НАТО и раскола в альянсе она практически мертва. Так есть и будет, независимо от того, какие документы будут приняты или не приняты на лондонском саммите альянса.

Презрение Москвы

В Москве натовские «страшилки» на свой счёт воспринимают с презрением. Как заявил недавно Владимир Путин в ходе форума «Россия зовёт!», на Западе «все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать».

«Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал российский президент.

А ещё тут есть стремление НАТО искусственно создать себе врага, чтобы продлить собственное существование, смысл бытия многочисленной военной бюрократии альянса, которая расцветает обратно пропорционально понижению его военного значения и разочарованию в нём всё большего числа натовских столиц. Поэтому отмечавшееся недавно 70-летие НАТО было больше похоже на поминки.