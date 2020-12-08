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Слабый соперник: США принизили значение России
08 декабря 2020, 11:25 • 77 • Политика
Самым уязвимым местом Москвы, по мнению Вашингтона, оказалась экономика
Россия не может соперничать с Китаем в степени угрозы безопасности Соединенным Штатам. Такое заявление сделал директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.
По его словам, Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия даже не входит в первую десятку. Нашу страну обгоняют Италия, Бразилия и даже штат Техас. Именно поэтому несмотря на опасность Москвы, она все равно не может конкурировать с Вашингтоном на том же уровне, что Пекин, добавил Глава Нацразведки.
Рэтклифф уточнил, что Китай угрожает США в экономике, военной сфере и технологиях, так как достигает своих целей не самым обычным способом. В эфире телеканала Fox News он также отметил понимание Пекином того, что информация в нынешней ситуации – залог доминирующего положения.
При этом ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США заявил, что Вашингтону необходимо считаться с Москвой, ведь она представляет реальную угрозу. Однако как и Джон Рэтклифф, Марк Милли выделил Китай отдельно. По его мнению, Пекин намерен господствовать в будущем вооруженном конфликте.
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