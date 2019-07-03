Слабый президент Зеленский. Майдан придёт, порядок наведёт? • 75 • Аналитика Плохо и очень плохо. Что всё-таки лучше?

В мире существует довольно много разных вариантов государственного управления. Причем даже в рамках условно демократического подхода власть в разных странах может сильно отличаться. Где-то мы имеем условный баланс ветвей власти, когда президентская и парламентская ветви уравновешивают друг друга, где-то наоборот, сильный парламент балансируется с помощью выборов и парламентских коалиций, где-то сильная судебная власть служит противовесом доминирующему главе государства. В общем, простор для творчества велик даже в прокрустовом ложе демократии, так что только выбирай лучшее и эффективно работающее, остальное, как говорится, само приложится.









Тем не менее, даже в рамках демократической модели можно найти неудачные образцы системы государственного устройства. А можно и очень неудачные, прямо-таки катастрофические…



Образцом неудачного устройства государственной системы управления можно назвать Россию – чрезвычайно большие полномочия президента делают страну очень зависимой от его здравомыслия и компетентности. Кроме того, формируется и прогрессирует целый ряд проблем, связанных с отрицательным отбором чиновников, безответственностью и нарастающей, как снежный ком, некомпетентностью. В итоге мы и сейчас пожинаем плоды не всегда удачного государственного управления, и в перспективе очень боимся смены власти – увы, сколько ни говори про 150 миллионов потенциальных гениев, выбирать мы будем (если будем вообще) из пары-тройки навязанных кем-то кандидатов. И это пугает больше, чем очередной зарвавшийся полковник-миллиардер или безголовый чинуша, несущий с трибуны какую-то дичь.



Не надо далеко ходить и за примерами очень неудачного государственного устройства. Один из них — наши дорогие «небратья», живущие по другую сторону некогда весьма условной границы. Государственное устройство Украины весьма своеобразно: это и не президентская, и не парламентская республика, а нечто сложносочиненное, где президент, формально вроде бы является главой государства, а вроде бы и может быть послан Радой в лес, веселящие грибы собирать. Причем согласие Верховной Рады требуется по самому ничтожному поводу, даже если президент хочет уволить какого-то министра.



Климкин как украинский Каганович: всех пересидит?

Настоящая чехарда со снятием министра как раз случилась на Украине на днях. Любимый всеми россиянами министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь оказался в центре политического скандала. На этот раз ему инкриминируют то, что он, не поставив в известность президента Зеленского, самовольно ответил МИД России на его предложение по арестованным украинским морякам.



В связи с этим Зеленский предложил премьер-министру Украины Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. А ранее сам Гройсман предлагал отправить Климкина в отпуск и назначить на его место временно исполняющего обязанности министра. А ещё ранее Зеленский не раз выступал с предложением уволить Климкина, и даже предлагал конкретную кандидатуру на его место – Вадима Пристайко, нынешнего заместителя главы своей администрации.



Смешно, но с предложением о своей отставке выступал даже сам Климкин. Правда, делал он это с тонким расчетом, прекрасно понимая, что Рада не наберет достаточно голосов для его отставки – оппозиция Зеленскому там весьма сильна и упрощать жизнь новому президенту никто не хочет.



А теперь этот министр и сам решил уйти в отпуск. Суть маневра понятна – пока он в отпуску, уволить его не могут, использовать какие-то сложные механизмы по его смене становится и вовсе затруднительно, а мелкая вредительская активность ему вполне доступна и в отпуску – хоть соцсети, хоть интервью в газетах, хоть выступления по ТВ.



Что касается упомянутой ноты российского Министерства иностранных дел, то Москва великодушно разрешила Киеву переписать свой ответ. Мы снова показываем себя взрослыми, мудрыми, ответственными и так далее — вы уж сами решите, где смеяться.



Вся эта возня не стоила бы выеденного яйца и подробно на ней останавливаться, вероятно, нет смысла. Но очевидно, что некоторые выводы из происходящего все-таки сделать можно.



Майдан бы вас всех побрал!

Прежде всего, похоже, что главная выгода Москвы от президентства Зеленского заключается именно в том, что это слабый президент. Все эти бодания в Раде только размывают и девальвируют украинскую государственность, и это, что бы там ни говорили записные «заукраинцы», идет на пользу Москве и её долгосрочным планам.



Кроме того, мы должны понимать, что Кремль не спешит с инициативами, которые могли бы хоть как-то укрепить авторитет Зеленского. Никаких прямых переговоров с Путиным, никаких очевидных уступок по газовому вопросу (хотя ещё не вечер, конечно), никаких жестов доброй воли, столь любимых ранее нашими правителями. В общем, ничего, что Зеленский мог бы записать в свой актив как некую победу в отношениях с Россией или хотя бы как прогресс, Москва себе не позволяет.





Значит, в Кремле сознательно делают ставку на ослабление государственной власти на Украине. Грубо говоря, позицию Москвы можно выразить так: нам плевать, кто там чья марионетка, главное, чтобы у них не было реальных рычагов власти. И это, вероятно, самая прагматичная сейчас позиция.



Это особенно отрадно видеть после чудовищного провала с признанием первых постмайданных президентских выборов и Порошенко в качестве законного главы государства. Да, много времени упущено, многих возможностей уже просто не вернуть, и все-таки это гораздо лучше, чем очередное братание с марионеткой, озвучивающей вполне очевидные русофобские идеи.



Что же касается самого Зеленского, то давать ему советов я не рискну. Возможно, ему действительно помогли бы досрочные выборы, но где гарантия, что даже в случае победы умеренных сил Зеленский сможет воспользоваться её плодами? Ребята из Львова и Тернополя всегда готовы вернуться на Майдан и показать, что в Киеве власть.



Кстати, о Майдане – похоже, там началось очередное стояние. На этот раз протестуют против регистрации Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты Верховной Рады. Кто стоит, легко понять, если знать, против кого они стоят: Шарий в особом представлении не нуждается, а Андрей Клюев ранее возглавлял администрацию президента Януковича, был членом той самой «преступной панды».



Поскольку выборы назначены на 21 июля, начало майданного стояния выглядит очень своевременным – как раз успеют чаек завезти, печеньки, разбить палатки и мобилизовать активистов УНА-УНСО. А там, при любом неудачном исходе голосования, можно объявить его нелегитимным.



Как раз и у Климкина отпуск кончится. Какой все-таки матерый человечище… В мире существует довольно много разных вариантов государственного управления. Причем даже в рамках условно демократического подхода власть в разных странах может сильно отличаться. Где-то мы имеем условный баланс ветвей власти, когда президентская и парламентская ветви уравновешивают друг друга, где-то наоборот, сильный парламент балансируется с помощью выборов и парламентских коалиций, где-то сильная судебная власть служит противовесом доминирующему главе государства. В общем, простор для творчества велик даже в прокрустовом ложе демократии, так что только выбирай лучшее и эффективно работающее, остальное, как говорится, само приложится.Тем не менее, даже в рамках демократической модели можно найти неудачные образцы системы государственного устройства. А можно и очень неудачные, прямо-таки катастрофические…Образцом неудачного устройства государственной системы управления можно назвать Россию – чрезвычайно большие полномочия президента делают страну очень зависимой от его здравомыслия и компетентности. Кроме того, формируется и прогрессирует целый ряд проблем, связанных с отрицательным отбором чиновников, безответственностью и нарастающей, как снежный ком, некомпетентностью. В итоге мы и сейчас пожинаем плоды не всегда удачного государственного управления, и в перспективе очень боимся смены власти – увы, сколько ни говори про 150 миллионов потенциальных гениев, выбирать мы будем (если будем вообще) из пары-тройки навязанных кем-то кандидатов. И это пугает больше, чем очередной зарвавшийся полковник-миллиардер или безголовый чинуша, несущий с трибуны какую-то дичь.Не надо далеко ходить и за примерами очень неудачного государственного устройства. Один из них — наши дорогие «небратья», живущие по другую сторону некогда весьма условной границы. Государственное устройство Украины весьма своеобразно: это и не президентская, и не парламентская республика, а нечто сложносочиненное, где президент, формально вроде бы является главой государства, а вроде бы и может быть послан Радой в лес, веселящие грибы собирать. Причем согласие Верховной Рады требуется по самому ничтожному поводу, даже если президент хочет уволить какого-то министра.Настоящая чехарда со снятием министра как раз случилась на Украине на днях. Любимый всеми россиянами министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь оказался в центре политического скандала. На этот раз ему инкриминируют то, что он, не поставив в известность президента Зеленского, самовольно ответил МИД России на его предложение по арестованным украинским морякам.В связи с этим Зеленский предложил премьер-министру Украины Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. А ранее сам Гройсман предлагал отправить Климкина в отпуск и назначить на его место временно исполняющего обязанности министра. А ещё ранее Зеленский не раз выступал с предложением уволить Климкина, и даже предлагал конкретную кандидатуру на его место – Вадима Пристайко, нынешнего заместителя главы своей администрации.Смешно, но с предложением о своей отставке выступал даже сам Климкин. Правда, делал он это с тонким расчетом, прекрасно понимая, что Рада не наберет достаточно голосов для его отставки – оппозиция Зеленскому там весьма сильна и упрощать жизнь новому президенту никто не хочет.А теперь этот министр и сам решил уйти в отпуск. Суть маневра понятна – пока он в отпуску, уволить его не могут, использовать какие-то сложные механизмы по его смене становится и вовсе затруднительно, а мелкая вредительская активность ему вполне доступна и в отпуску – хоть соцсети, хоть интервью в газетах, хоть выступления по ТВ.Что касается упомянутой ноты российского Министерства иностранных дел, то Москва великодушно разрешила Киеву переписать свой ответ. Мы снова показываем себя взрослыми, мудрыми, ответственными и так далее — вы уж сами решите, где смеяться.Вся эта возня не стоила бы выеденного яйца и подробно на ней останавливаться, вероятно, нет смысла. Но очевидно, что некоторые выводы из происходящего все-таки сделать можно.Прежде всего, похоже, что главная выгода Москвы от президентства Зеленского заключается именно в том, что это слабый президент. Все эти бодания в Раде только размывают и девальвируют украинскую государственность, и это, что бы там ни говорили записные «заукраинцы», идет на пользу Москве и её долгосрочным планам.Кроме того, мы должны понимать, что Кремль не спешит с инициативами, которые могли бы хоть как-то укрепить авторитет Зеленского. Никаких прямых переговоров с Путиным, никаких очевидных уступок по газовому вопросу (хотя ещё не вечер, конечно), никаких жестов доброй воли, столь любимых ранее нашими правителями. В общем, ничего, что Зеленский мог бы записать в свой актив как некую победу в отношениях с Россией или хотя бы как прогресс, Москва себе не позволяет.Значит, в Кремле сознательно делают ставку на ослабление государственной власти на Украине. Грубо говоря, позицию Москвы можно выразить так: нам плевать, кто там чья марионетка, главное, чтобы у них не было реальных рычагов власти. И это, вероятно, самая прагматичная сейчас позиция.Это особенно отрадно видеть после чудовищного провала с признанием первых постмайданных президентских выборов и Порошенко в качестве законного главы государства. Да, много времени упущено, многих возможностей уже просто не вернуть, и все-таки это гораздо лучше, чем очередное братание с марионеткой, озвучивающей вполне очевидные русофобские идеи.Что же касается самого Зеленского, то давать ему советов я не рискну. Возможно, ему действительно помогли бы досрочные выборы, но где гарантия, что даже в случае победы умеренных сил Зеленский сможет воспользоваться её плодами? Ребята из Львова и Тернополя всегда готовы вернуться на Майдан и показать, что в Киеве власть.Кстати, о Майдане – похоже, там началось очередное стояние. На этот раз протестуют против регистрации Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты Верховной Рады. Кто стоит, легко понять, если знать, против кого они стоят: Шарий в особом представлении не нуждается, а Андрей Клюев ранее возглавлял администрацию президента Януковича, был членом той самой «преступной панды».Поскольку выборы назначены на 21 июля, начало майданного стояния выглядит очень своевременным – как раз успеют чаек завезти, печеньки, разбить палатки и мобилизовать активистов УНА-УНСО. А там, при любом неудачном исходе голосования, можно объявить его нелегитимным.Как раз и у Климкина отпуск кончится. Какой все-таки матерый человечище… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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