Слабый не сдаётся, сильный хочет мириться. Особенности интервенции в Йемене • 97 • Аналитика

Один из районов г. Сана, пострадавший при боях, 2015 г. Фото Wikimedia Commons





С февраля 2015 г. войска нескольких стран коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, ведут боевые действия на территории независимого Йемена. Арабская коалиция и лояльная ей часть йеменской армии противостоит крупной военизированной группировке «Ансар Аллах» (ее бойцы известны под общим прозвищем хуситы), части вооруженных сил Йемена и мелким формированиям. Официальной целью является восстановление законной власти.



Вирусное перемирие

Боевые действия с переменным успехом продолжались с начала 2015 г., но поставленные задачи так и не были решены. Интервенты одержали несколько заметных побед, но на каждый успешный бой приходились свои неудачи. В итоге, несмотря на продолжение боев в разных регионах Йемена, общая ситуация далека от полной победы одной из сторон.



8 апреля 2020 г. арабская коалиция объявила о перемирии продолжительностью две недели. Поводом для прекращения боев назвали текущую эпидемию COVID-19. 25 апреля коалиция продлила перемирие. По просьбе ООН, боевые действия не будут возобновляться еще несколько недель. Такое решение объясняют желанием «облегчить страдания братского йеменского народа» и не допустить распространение инфекции в священный месяц Рамадан.



Впрочем, огонь не прекращался, и до сих пор продолжаются различные стычки. Кроме того, имели место новые полномасштабные удары. Удастся ли сторонам договориться о реальном прекращении боевых действий – большой вопрос.



Официальное и фактическое

Учитывая деятельность коалиции за все годы операции, трудно заподозрить Эр-Рияд в добром отношении к «братскому народу Йемена». При решении своих военно-политических задач аравийские и другие армии не стесняли себя в методах или в выборе целей для ударов. Фактически за несколько лет была уничтожена значительная часть гражданской инфраструктуры, что привело к известным фатальным последствиям для населения.





Выставка перспективных вооружений хуситов, 2019 г. Широко представлены иранские образцы. Фото Imp-navigator.livejournal.com

Несмотря на все усилия и самые жестокие меры, основная задача операции так и не решена. Коалиция не смогла победить хуситов за пять лет и, вероятно, никогда уже не справится с ними. При этом арабские армии продолжают тратить деньги, а также терять людей и матчасть. А последние события на рынке энергоносителей и падение доходов «нефтяных держав» Ближнего Востока становятся дополнительной угрозой их интересам.



Учитывая все это, можно предположить, что Саудовская Аравия объявила «вирусное перемирие» в связи с желанием выйти из дорогого и бесполезного конфликта, но при этом «сохранить лицо», насколько это возможно. За Эр-Риядом из войны могут выйти и другие участники коалиции, испытывающие схожие проблемы.



Армия против ополчения

Вероятно, командование арабской коалиции изначально не видело в йеменской интервенции никаких угроз для себя. На 2014-15 гг. повстанцы из «Ансар Аллах» представляли собой достаточно крупную, но не слишком хорошо вооруженную и подготовленную силу. Максимальная численность хуситов, по разным оценкам, не превышала 150-200 тыс. человек, собранных преимущественно в пехотные отряды.



К 2015 г. а сторону мятежников перешла часть подразделений вооруженных сил Йемена, за счет чего ополчение усилилось существенными количествами техники, в т.ч. бронированной, вооружения и т.д. Также матчасть удавалось отбивать в боях с лоялистами, но и после этого отряды «Ансар Аллах» мало походили на современную армию. Впрочем, хуситам удалось взять под контроль столицу страны г. Сана.





Саудовский танк M1A2S Abrams и БРЭМ M88A1, ставшие трофеями хуситов в сентябре 2015 г. Фото Lostarmour.info

Согласно разным сообщениям, едва ли не с самого начала боев – еще до прихода коалиции – хуситам помогали иранские структуры и «Хезболла». Они поставляли союзникам вооружения и технику, боеприпасы и медикаменты, а также присылали военных советников, снабжали разведданными и т.д. Однако официально и Иран, и «Хезболла» отрицают свою причастность к конфликту.



С начала 2015 г. коалиция отправила в Йемен достаточно большой контингент, представленный разными родами войск. В разное время группировка включала до 150-170 тыс. военнослужащих из разных стран. Они располагали сотнями сухопутных боевых машин, артиллерией, авиацией и т.д. В отдельных операциях использовались корабли военно-морских сил.



Потерянные преимущества

У коалиции были все основания считать исход интервенции предопределенным. Несколько армий собрали крупную межвидовую группировку с современным оснащением, которой противостояли наспех подготовленные повстанцы. Однако такие прогнозы не оправдались, и легкой прогулки не вышло. Достаточно быстро стало ясно, что хуситы с предполагаемой зарубежной поддержкой способны противостоять не только слабой йеменской армии, но и зарубежной коалиции.



По данным интервентов, за пять лет боев было уничтожено несколько десятков тысяч мятежников, однако не вполне ясно, насколько правдивы эти данные. Людские потери коалиции могут достигать 5-7 тыс. человек, однако официальные данные и оценки на этот счет серьезно разнятся.





Пока еще целый танк Leclerc армии ОАЭ. Эта машина была уничтожена 23 января 2017 г. Фото Lostarmour.info

Весьма интересно выглядит ситуация с бронетехникой. Боевые машины разных классов неоднократно меняли хозяев или погибали на поле боя. Кроме того, у хуситов принято показательно уничтожать некоторые трофейные образцы – для улучшения своего имиджа и порчи репутации противника.



До начала интервенции армия Йемена располагала примерно 450 танками Т-54/55, 200 более новыми Т-62 и несколькими сотнями других машин, от Т-34-85 до M60A1 и Т-80БВ. Имелись и образцы всех прочих классов. В ходе боев сотни танков и других боевых машин сменили хозяев и стали имуществом «Ансар Аллах».



База данных Lost Armour сообщает, что за пять лет боев все участники конфликта потеряли более 290 танков разных типов. Больше трети этого числа приходится на технику лоялистов из йеменской армии. Схожее количество техники потеряли повстанцы-хуситы. Ок. 50 танков потеряла армия Саудовской Аравии. Танки противника уничтожались всеми доступными средствами, от мин до авиации.



Если в случае с армией и повстанцами Йемена большую часть потерь составили устаревшие Т-54/55, то интервенты понесли более обидные потери. Армия Саудовской Аравии осталась без 15-20 основных танков M1A2S Abrams. C 2015 г. Армия Объединенных Арабских Эмиратов потеряла три танка Leclerc.





Результаты налета йеменских БПЛА на объекты Saudi Aramco на месторождении Абкайк, 14 сентября 2019 г. Спутниковый снимок Digital Globe Когда за державу реально обидно

Также необходимо отметить заметные потери коалиции в прочей наземной технике, самолетах, вертолетах, БПЛА, вооружениях и т.д. Особенно интересно выглядят несколько инцидентов с поражением и уничтожением боевых кораблей и вспомогательных судов. «Бедные и плохо подготовленные» хуситы справились даже с такими целями.



Мало того, не без поддержки третьих стран «Ансар Аллах» регулярно проводит ракетные удары по удаленным объектам, в т.ч. на территории вражеских стран. Особый интерес представляет атака 14 сентября 2019 г., когда хуситские БПЛА атаковали объекты нефтяной инфраструктуры компании Saudi Aramco на аравийской территории. Эта операция показала потенциал хуситов, а также ударила по экономике противника.



Сильный против слабого

Располагая определенной информацией об основных событиях текущей войны, можно понять, почему арабская коалиция, как минимум, не может победить йеменских хуситов, а в ряде случаев терпит поражение. Этим явлениям можно найти несколько объяснений, затрагивающих обе стороны конфликта.



Сильной стороной армий коалиции является наличие современной зарубежной матчасти и поддержка со стороны развитых государств. В то же время, вооружение не всегда соответствует актуальным вызовам, а его эксплуатанты не могут похвастать хорошей подготовкой и навыками. Это приводит к чрезмерным потерям при попадании в засады, к неспособности отразить налет БПЛА и т.д.





Результаты нападения хуситов на колонну коалиции вблизи саудовско-йеменской границы, сентябрь 2019 г. За кадром осталось немало другой разбитой техники. Фото Imp-navigator.livejournal.com

Отряды «Ансар Аллах» отстают в плане матчасти, и даже поставки третьих стран не могут кардинально изменить ситуацию. В то же время, хуситы хорошо знают местность и пользуются поддержкой населения. Также они быстро учатся, учитывают ошибки противника и активно используют помощь военных советников. Как показала практика, бороться с такой силой крайне сложно.



На пороге мира?

За последние пять лет арабская коалиция потратила на войну в Йемене колоссальные средства. Продолжаются потери личного состава, вооружений и другой материальной части. Сохраняется риск новых атак противника на критически важные объекты. При этом поставленные военно-политические задачи не решены – и возможность их решения сомнительна. На фоне всего этого «нефтяные державы» терпят убытки из-за падения цен на свой главный товар.



Коалиция прямо заинтересована в прекращении бесполезных боев, приводящих к бессмысленным потерям и неоправданным рискам. Апрельское перемирие, объявленное на две недели, а затем продленное еще на месяц, может стать первым шагом по выходу из войны. Однако теперь Эр-Рияду и его союзникам необходимо убедить хуситов из Саны сесть за стол переговоров и определить условия прекращения войны и послевоенного устройства.



Пока ни одна из воюющих сторон не смогла полностью решить все свои задачи, а получению желаемых результатов прямо мешает противник. Однако практика уже показала, что даже плохо оснащенные хуситы вполне в состоянии побеждать хорошо вооруженные армии интервентов. Последним следует учесть это – и сделать правильные выводы, предусматривающие уход из Йемена и прекращение боев. Только это защитит их от новых потерь, а также обеспечит реальную помощь «братскому народу». С февраля 2015 г. войска нескольких стран коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, ведут боевые действия на территории независимого Йемена. Арабская коалиция и лояльная ей часть йеменской армии противостоит крупной военизированной группировке «Ансар Аллах» (ее бойцы известны под общим прозвищем хуситы), части вооруженных сил Йемена и мелким формированиям. Официальной целью является восстановление законной власти.Боевые действия с переменным успехом продолжались с начала 2015 г., но поставленные задачи так и не были решены. Интервенты одержали несколько заметных побед, но на каждый успешный бой приходились свои неудачи. В итоге, несмотря на продолжение боев в разных регионах Йемена, общая ситуация далека от полной победы одной из сторон.8 апреля 2020 г. арабская коалиция объявила о перемирии продолжительностью две недели. Поводом для прекращения боев назвали текущую эпидемию COVID-19. 25 апреля коалиция продлила перемирие. По просьбе ООН, боевые действия не будут возобновляться еще несколько недель. Такое решение объясняют желанием «облегчить страдания братского йеменского народа» и не допустить распространение инфекции в священный месяц Рамадан.Впрочем, огонь не прекращался, и до сих пор продолжаются различные стычки. Кроме того, имели место новые полномасштабные удары. Удастся ли сторонам договориться о реальном прекращении боевых действий – большой вопрос.Учитывая деятельность коалиции за все годы операции, трудно заподозрить Эр-Рияд в добром отношении к «братскому народу Йемена». При решении своих военно-политических задач аравийские и другие армии не стесняли себя в методах или в выборе целей для ударов. Фактически за несколько лет была уничтожена значительная часть гражданской инфраструктуры, что привело к известным фатальным последствиям для населения.Несмотря на все усилия и самые жестокие меры, основная задача операции так и не решена. Коалиция не смогла победить хуситов за пять лет и, вероятно, никогда уже не справится с ними. При этом арабские армии продолжают тратить деньги, а также терять людей и матчасть. А последние события на рынке энергоносителей и падение доходов «нефтяных держав» Ближнего Востока становятся дополнительной угрозой их интересам.Учитывая все это, можно предположить, что Саудовская Аравия объявила «вирусное перемирие» в связи с желанием выйти из дорогого и бесполезного конфликта, но при этом «сохранить лицо», насколько это возможно. За Эр-Риядом из войны могут выйти и другие участники коалиции, испытывающие схожие проблемы.Вероятно, командование арабской коалиции изначально не видело в йеменской интервенции никаких угроз для себя. На 2014-15 гг. повстанцы из «Ансар Аллах» представляли собой достаточно крупную, но не слишком хорошо вооруженную и подготовленную силу. Максимальная численность хуситов, по разным оценкам, не превышала 150-200 тыс. человек, собранных преимущественно в пехотные отряды.К 2015 г. а сторону мятежников перешла часть подразделений вооруженных сил Йемена, за счет чего ополчение усилилось существенными количествами техники, в т.ч. бронированной, вооружения и т.д. Также матчасть удавалось отбивать в боях с лоялистами, но и после этого отряды «Ансар Аллах» мало походили на современную армию. Впрочем, хуситам удалось взять под контроль столицу страны г. Сана.Согласно разным сообщениям, едва ли не с самого начала боев – еще до прихода коалиции – хуситам помогали иранские структуры и «Хезболла». Они поставляли союзникам вооружения и технику, боеприпасы и медикаменты, а также присылали военных советников, снабжали разведданными и т.д. Однако официально и Иран, и «Хезболла» отрицают свою причастность к конфликту.С начала 2015 г. коалиция отправила в Йемен достаточно большой контингент, представленный разными родами войск. В разное время группировка включала до 150-170 тыс. военнослужащих из разных стран. Они располагали сотнями сухопутных боевых машин, артиллерией, авиацией и т.д. В отдельных операциях использовались корабли военно-морских сил.У коалиции были все основания считать исход интервенции предопределенным. Несколько армий собрали крупную межвидовую группировку с современным оснащением, которой противостояли наспех подготовленные повстанцы. Однако такие прогнозы не оправдались, и легкой прогулки не вышло. Достаточно быстро стало ясно, что хуситы с предполагаемой зарубежной поддержкой способны противостоять не только слабой йеменской армии, но и зарубежной коалиции.По данным интервентов, за пять лет боев было уничтожено несколько десятков тысяч мятежников, однако не вполне ясно, насколько правдивы эти данные. Людские потери коалиции могут достигать 5-7 тыс. человек, однако официальные данные и оценки на этот счет серьезно разнятся.Весьма интересно выглядит ситуация с бронетехникой. Боевые машины разных классов неоднократно меняли хозяев или погибали на поле боя. Кроме того, у хуситов принято показательно уничтожать некоторые трофейные образцы – для улучшения своего имиджа и порчи репутации противника.До начала интервенции армия Йемена располагала примерно 450 танками Т-54/55, 200 более новыми Т-62 и несколькими сотнями других машин, от Т-34-85 до M60A1 и Т-80БВ. Имелись и образцы всех прочих классов. В ходе боев сотни танков и других боевых машин сменили хозяев и стали имуществом «Ансар Аллах».База данных Lost Armour сообщает, что за пять лет боев все участники конфликта потеряли более 290 танков разных типов. Больше трети этого числа приходится на технику лоялистов из йеменской армии. Схожее количество техники потеряли повстанцы-хуситы. Ок. 50 танков потеряла армия Саудовской Аравии. Танки противника уничтожались всеми доступными средствами, от мин до авиации.Если в случае с армией и повстанцами Йемена большую часть потерь составили устаревшие Т-54/55, то интервенты понесли более обидные потери. Армия Саудовской Аравии осталась без 15-20 основных танков M1A2S Abrams. C 2015 г. Армия Объединенных Арабских Эмиратов потеряла три танка Leclerc.Также необходимо отметить заметные потери коалиции в прочей наземной технике, самолетах, вертолетах, БПЛА, вооружениях и т.д. Особенно интересно выглядят несколько инцидентов с поражением и уничтожением боевых кораблей и вспомогательных судов. «Бедные и плохо подготовленные» хуситы справились даже с такими целями.Мало того, не без поддержки третьих стран «Ансар Аллах» регулярно проводит ракетные удары по удаленным объектам, в т.ч. на территории вражеских стран. Особый интерес представляет атака 14 сентября 2019 г., когда хуситские БПЛА атаковали объекты нефтяной инфраструктуры компании Saudi Aramco на аравийской территории. Эта операция показала потенциал хуситов, а также ударила по экономике противника.Располагая определенной информацией об основных событиях текущей войны, можно понять, почему арабская коалиция, как минимум, не может победить йеменских хуситов, а в ряде случаев терпит поражение. Этим явлениям можно найти несколько объяснений, затрагивающих обе стороны конфликта.Сильной стороной армий коалиции является наличие современной зарубежной матчасти и поддержка со стороны развитых государств. В то же время, вооружение не всегда соответствует актуальным вызовам, а его эксплуатанты не могут похвастать хорошей подготовкой и навыками. Это приводит к чрезмерным потерям при попадании в засады, к неспособности отразить налет БПЛА и т.д.Отряды «Ансар Аллах» отстают в плане матчасти, и даже поставки третьих стран не могут кардинально изменить ситуацию. В то же время, хуситы хорошо знают местность и пользуются поддержкой населения. Также они быстро учатся, учитывают ошибки противника и активно используют помощь военных советников. Как показала практика, бороться с такой силой крайне сложно.За последние пять лет арабская коалиция потратила на войну в Йемене колоссальные средства. Продолжаются потери личного состава, вооружений и другой материальной части. Сохраняется риск новых атак противника на критически важные объекты. При этом поставленные военно-политические задачи не решены – и возможность их решения сомнительна. На фоне всего этого «нефтяные державы» терпят убытки из-за падения цен на свой главный товар.Коалиция прямо заинтересована в прекращении бесполезных боев, приводящих к бессмысленным потерям и неоправданным рискам. Апрельское перемирие, объявленное на две недели, а затем продленное еще на месяц, может стать первым шагом по выходу из войны. Однако теперь Эр-Рияду и его союзникам необходимо убедить хуситов из Саны сесть за стол переговоров и определить условия прекращения войны и послевоенного устройства.Пока ни одна из воюющих сторон не смогла полностью решить все свои задачи, а получению желаемых результатов прямо мешает противник. Однако практика уже показала, что даже плохо оснащенные хуситы вполне в состоянии побеждать хорошо вооруженные армии интервентов. Последним следует учесть это – и сделать правильные выводы, предусматривающие уход из Йемена и прекращение боев. Только это защитит их от новых потерь, а также обеспечит реальную помощь «братскому народу». Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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