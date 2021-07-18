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Слабоумие и отвага: Киев вызывает Шойгу в Мариуполь

18 июля 2021, 18:35  •  282 • Политика
Похоже, у "Единой России" появились сильные и серьезные союзники. Да не где-нибудь, а на Украине. На фоне негативной повестки, связанной с коронавирусом и страстями по добровольно-обязательной вакцинации, одному из лидеров партсписка, министру обороны Сергею Шойгу, преподнесен шикарнейший политический подарок: вызов в Мариуполь от СБУ Незалежной. Цель вызова – «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия». Ну а если без шуток, вопросов возникает только два: где растет столь забористая трава, и какова истинная подоплека этого грозного вызова.
Помнится, спецслужбы Незалежной объявили главу Минобороны России в розыск еще в 2016 году. Похоже, наконец-то нашли…

Почему не сразу в Киев?

На бессмысленный и беспощадный героизм следователя СБУ отреагировали незамедлительно – как с русской, так и с украинской стороны.
В 2017-м, при Порошенко, ГПУ оформило подозрение Сталину и Берии за насильственное переселение крамскотатарского народа в 1944-м. В 2021-м, при Зеленском, СБУ вызвала на допрос в Мариуполь Шойгу. Трезвость Луценко никогда не вызывала вопросов, а трезвость следователя 2 управления СБУ Тараса Бутенко не обсуждается, так как человек он военный, на службе, прошёл аттестацию в постмайданное время и это понимать надо. Но все же интересно, на чем приедет на допрос в Мариуполь министр обороны России Сергей Шойгу?
- написал в Facebook украинский политик, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.
Нельзя подводить Тараса Бутенко. Было бы правильным, чтобы Сергей Кужугетович прибыл к указанной дате в Мариуполь — вместе со своими подчинёнными,
- считает редактор Telegram-канала «Радио Стыдоба» Александр Самохвалов.
Также высказывается мнение, что следователь выразил потаенные желания довольно большой части народа Украины.
Еще никто так откровенно не призывал Путина ввести войска в Украину,
- пишет в Telegram политолог Игорь Козлов.
СБУ решила повысить рейтинг «Единой России»,
- написал политтехнолог Марат Баширов.

Истерические судороги

Смеяться над ситуацией можно сколько угодно, однако у любого политического действия в обязательном порядке есть причины. Само действие может оказаться буффонадой по причине интеллектуального убожества низовых исполнителей, но изначально задумывалось оно ради достижения каких-то результатов.
Вызов Шойгу в СБУ для «вручения подозрений» нужно рассматривать в той же логике, что пятничный теракт в Донецке - украинская официальная власть, чувствуя свою слабость, всеми силами старается обострить ситуацию. Для чего? Чтобы показать своим западным кураторам, что она старается изо всех сил, как-то нападает на Россию, ведёт войну. Потому что западные кураторы стали рассматривать ситуацию прагматически, одобрили «Северный поток», то есть, лишили Украину самого предмета противостояния с Россией,
- считает политический обозреватель Первого Русского телеканала «Царьград» Андрей Перла.
Украинское руководство на внешнеполитической арене в последнее время преследуют неудачи. Даже самые верные партнеры начали относиться к Зеленскому ровно так, как он того заслуживает. Например, Джо Байден и Ангела Меркель на недавних переговорах, обсуждая будущее «Северного потока-2», по сути, ни к чему не пришли. Результатом встречи стали все те же звучащие уже много лет слова о поддержке территориальной целостности Незалежной и о том, что она должна сохранить статус газового транзитёра.
Реакцию офиса президента Украины на это, пожалуй, можно назвать истерической:
Мы не услышали самого интересного — как именно стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали,
- сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Зеленский, понимаете, требует!

Щелчок по носу

Видимо, в ответ на это Белый Дом перенес встречу Байдена с Зеленским, которая изначально планировалась на июль. Вроде бы теперь она должна состояться в августе, но и это пока не факт. Похоже, Зеленскому без особых церемоний указали на его место и четко, «по понятиям», объяснили, что он - совсем не та фигура, которая имеет право что-то требовать у сильных мира сего. Его удел – нижайше просить…
Вот и старается, похоже, выпросить хоть что-то. Любыми способами. Не мытьём, так катаньем. Но тут уж, как говорят, если Бог хочет кого-то наказать – то лишает его разума. И истерика Зеленского, по-видимому, обрела логическое завершение в виде фарса от следователя СБУ.
Интересно, почему нашего министра обороны вызвали в Мариуполь? Что не сразу в Киев? Он человек мобильный, в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...,
- написал в Telegram известный политолог Евгений Сатановский.

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