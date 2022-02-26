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Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм"

26 февраля 2022, 21:15  •  427 • Аналитика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инстаграм порвался на все флаги (кроме российского) практически одновременно — звезды шоу-бизнеса решили переквалифицироваться в борцов за мир.
Не на всей, правда, планете, а лишь на Украине. И не на всей даже Украине, а лишь там, "где не Донбасс".
Потому что там, "где Донбасс", пусть и война идет восемь лет, особенно не попиаришься, а влететь может по первое число — от тех же "светлоликих", что русских, что украинцев. И от своих, и от чужих.
Один за другим как по команде в официальных аккаунтах таких тяжеловесов, как Иван Ургант, начали появляться слова о том, что "война — это страх и боль" и что те, кому свет профессиональных, студийных и очень дорогих софитов привычнее, чем, к примеру, светомаскировка, но сшитая кустарно, практически на кухне и на коленке, как это вошло в привычку, но уже у дончан, ну совершенно не могут молчать, когда тут такое.
Холеные и богатые "селебы", чьи профайлы поддерживают и оформляют для социальных сетей отдельно обученные люди и чей уровень жизни в реале находится на расстоянии парсеков от того, как живут люди простые и обычные, решили (в кои-то веки) ступить на нашу грешную землю, чтобы поинтересоваться текущей повесткой дня.
Они ступили, и им не понравилась ни Земля, ни повестка.
Вот еще, какая-то военная операция, а если надо "в Париж по делу срочно", то, получается, больше никаких "парижей и миланов" в обозримом будущем? И никаких устриц в Нормандии? И никаких вам "запиленных селфаков" из Лондона?
Это что же получается, а?
Получается, что нам, "селебам", для которых старались все и вся, которые получали непредставимые и космические гонорары, нам, таким прекрасным и таким красивым, придется не просто отказаться от наших хотелок и немедленного их исполнения, у нас и карьера (читай — деньги) слегка подвисает от неизвестности!
Жизнь, проложенная коврами, чтобы не упасть, с тройной звукоизоляцией — чтобы не слышать неприятное, начала сдаваться под напором реалий. В реалиях этих "селебы" внезапно обнаружили, что есть страна, что у этой страны есть ценности (не путать с ценами), что порой ценности требуют защиты и что для защиты их нужна армия.
Собственно, "селебы", большие и маленькие, увидели — не из окна авто с водителем, а вот, как говорится, в натуре — жизнь.
А в жизни этой, как мы все знаем, есть место не только подвигу, но и выбору. Выбирать нужно, с кем ты. В момент кризиса, в момент, когда жилы страны напряжены, как и нервы, требуется обозначить свою позицию.
Страна, я здесь, с тобой, и готов (или готова) подсобить.
Или: страна, я ни с кем, вернее, я там и с теми, где и с кем мне комфортнее и приятнее, то есть я — не с тобой.
В обоих случаях выбор понятен и четок.
И мы, страна и люди, понимаем, что с теми, кто мимо нас... Ну хорошо, мы про таких забыли. Ушел Максим, ну и черт с ним.
Но то, что устраивают "селебы" наши, те, кто благодаря уму и таланту, кто — пробивными качествами, а кто и по наследству вошел в шоу-биз, не поддается никакому определению, если оставаться в рамках вежливости.
Заявлять, что "я против войны, потому что это боль и кровь" — примерно то же самое, что говорить: "я против дождя и урагана, поскольку тогда с неба льется вода и вообще мокро и холодно". Но если атмосферные осадки не имеют национальной и географической принадлежности, то во время военной операции имеется и то и другое.
Там есть наши и есть не-наши.
Там есть свои и там есть чужие. И любой, если он не вчера прилетел с Марса или с Луны, точно понимает, в какой стране он рожден и на каком языке говорит. И выбор, в общем-то, делается в этой ситуации практически на автомате. Даже если с решением о военной операции не во всем согласен или не согласна.
Потому что либо ты, я, он, она — со своим народом в счастье и в несчастье, либо с противником. Третьего не надо.
Кстати, не было бы этого счастья, да несчастье помогло — когда бы еще наши "селебы" удостоились упоминания в десятках изданий. Тамошние редакции предпослали самые яркие заголовки рассказу о наших "пацифистах" и тому, как они "ярко выступили с протестом против войны и Путина". Собственно, если "селебы" не в курсе, то, наверное, стоит сообщить, что военная операция — это не только продвижение войск в соответствии с разработанным командованием планом, это еще и сражение за общественное мнение. За сердца и за умы, как говорят наши западные контрагенты. И очень важно, критически важно для страны в нынешней ситуации быть и оставаться сплоченной.
На всех уровнях.
И уж тем более на том, который предполагается для тех, кто известен: журнальные обложки и забитые концертные залы, а еще собственная линия косметики, которую выпускает в России — подчеркнем это — Вера Брежнева, накладывает на Веру Брежневу несравненно большую ответственность в части того, что на сленге именуется "базаром", чем на тех, кто приобретает ее помады, румяна и тональные кремы для лица.
И кричать на основании украинских тухлых фальшивок, что в киевскую многоэтажку попала русская ракета, тогда как на самом деле в дом попал снаряд украинского "Бука", не стоит решительно ни при каких обстоятельствах, тем более если в России кормишься — во всех смыслах. Продажей как билетов, так и "тональников" и туши для ресниц.
Наши "селебы", решившие, что им и без примерки подойдет академическая мантия Андрея Сахарова, напялившие на себя вне зависимости от гендера и возраста футболку Джейн Фонды (та во время войны во Вьетнаме ездила к врагам своей страны и позировала на позициях вьетконговцев), ошиблись. Дважды и жестоко.
Гениальный физик был не только значительным ученым, но и не менее выдающимся патриотом, сумевшим в период не менее острого противостояния с США выковать такой ядерный щит нашей Родине, что защита эта служит России верой и правдой уже больше полувека, а знаменитая актриса, если кто не знает, за свой тогдашний поступок просила прощения неоднократно, как публично, когда пришел срок и возраст, так и своим творчеством, участвуя в действительно антивоенных лентах, где уровень ее игры был оценен "Оскаром".
Пока уровень патриотизма наших "селебов" из шоу-бизнеса и поступков, его подтверждающих, не приблизился к тому, что был у академика Сахарова, хотя бы на йоту, о "пацифизме" имеет смысл забыть, и плотно.
Как и понять, что не стоит кричать, оторвавшись от выбора оттенка помады, про "русские ракеты, которые пуляют по многоэтажкам в Киеве", а то может выйти очередной конфуз. Да и губы окажутся плохо накрашены.
А совсем хорошо помнить, что иногда — и тут интернет-мем оказывается удивительно кстати — лучше публично жевать, чем столь же публично говорить.

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