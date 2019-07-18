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Слабость у границ России: Британский спецназ не смог "освободить" остров в Балтике от эстонских ополченцев

18 июля 2019, 15:09  •  26 • В мире
Учения морской пехоты ВМС Великобритании в Эстонии завершились провалом, после того как местные ополченцы заблокировали попытку элитного спецназа Объединенного королевства "освободить" остров Сааремаа.
Маневры на самом большом острове в Рижском заливе состоялись в начале июля. В роли "оккупантов" выступили ополченцы из Союза обороны Эстонии, роль "освободителей" исполняли британские десантно-вертолетный корабль Albion, корабль поддержки Lyme Bay, два вертолета Wildcat и один Apache, а также один танк Challenger II.
После того как британские корабли сделали несколько отвлекающих маневров, им удалось беспрепятственно высадить на острове разведгруппы, скрытно наблюдавшие за эстонским ополчением. После этого на Сааремаа высадились основные силы десанта, которые при поддержке с воздуха стали наступать на ключевые объекты, но проиграли условное сражение.
"Более многочисленные эстонские военные смогли сплотиться и успешно провести блокирующие действия, отразив наступление морских пехотинцев", - признает пресс-служба британского флота. Маневры шли по свободному сценарию, действия сторон оценивались специальными арбитрами.
Рассмотрев ситуацию учебного боя, офицеры-наблюдатели пришли к выводу, что эстонские ополченцы смогли удержать позиции, невзирая на внезапность атаки, и отбросить наступавших британцев. Руководство британских коммандос заявило, что в "сражении при Сааремаа" достигнута "боевая ничья".

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