«Слабость присутствует до сих пор»: с какими трудностями сталкиваются переболевшие COVID-19 в тяжёлой форме

В 2020 году RT рассказывал о людях, которые переболели коронавирусом в тяжёлой форме и находились на ИВЛ. Они описывали, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Спустя год RT связался с теми, кто тяжело перенёс COVID-19, и выяснил, удалось ли им полностью восстановиться после болезни и с какими последствиями коронавирусной инфекции они борются до сих пор.

Вернуться в общество

37-летний москвич Денис Пономарёв заболел в марте 2020 года. Врачи выявили у него две разновидности пневмонии и коронавирусную инфекцию. Чтобы организм мужчины смог побороть болезнь, медики вынуждены были погрузить его в медикаментозный сон и подключить к аппарату ИВЛ. К маю болезнь отступила.

В интервью RT он рассказывал, как вместе с врачами воевал с коварным недугом.

Однако, по словам Пономорёва, вскоре после выписки из больницы у него обнаружили опухоль в почке, и ему пришлось лечь на операцию.

«Опухоль оказалась доброкачественной, но после операции всё очень плохо заживало, поэтому я задержался в больнице. А потом оказалось, что у меня куча всяких инфекций, и меня госпитализировали вновь и вновь, потому что каждый раз думали, что у меня COVID-19», — рассказывает RT Пономарёв.

В общей сложности за последние полтора года, по словам мужчины, его госпитализировали 15 раз.

«Я решил относиться к этому стоически — когда была возможность помочь другим пациентам советом, рассказать о своём опыте, я делился этим. Например, рассказывал о гимнастике, которую мне прописали врачи. Советовал, как не паниковать, потому что даже взрослые люди могли распереживаться из-за температуры 38 градусов», — делится он.

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Вместе с тем, продолжает Пономарёв, у него было выявлено аутоиммунное заболевание. По словам Дениса, каждый раз, когда ему становилось хуже, врачи подозревали повторное заражение коронавирусом, поскольку КТ продолжал диагностировать поражение лёгких.

Позднее выяснилось, что причина в другом. «Это называется матовое стекло. То есть некоторые участки в лёгких — непрозрачные, и эта картина сохранялась, и врачи каждый раз идентифицировали это как COVID-19», — поясняет он.

По словам мужчины, врачи не исключают, что ухудшение здоровья связано с перенесённой коронавирусной инфекцией.

«Возможно, коронавирус запустил эти процессы, которые могли появиться у меня позже», — говорит Пономарёв.

Он сожалеет, что из-за приёма сильнодействующих лекарств не может вакцинироваться. «Сейчас стараюсь вернуться в общество. Но у меня нет иммунитета, поэтому я нахожусь в квартире, а с коллегами общаюсь через ноутбук, так как с сентября вернулся к работе. Я понимаю, что испытания мои не закончились, но благодаря опыту, который я получил, и людям, которые по-прежнему вокруг, я надеюсь, что всё будет хорошо. Я просто считаю, что мне в какой-то момент не повезло. Зато мне повезло с теми людьми, которые были рядом и которые помогли мне оправиться и пройти через многие испытания».

Жизнь после ИВЛ изменилась

56-летний москвич Пётр Кузнецов вспоминает, что из-за коронавируса провёл в разлуке с семьёй более четырёх месяцев. В мае 2020 года он оказался в реанимации, и только в октябре его выписали из больницы.

«Вернулся на работу. Но слабость до сих пор присутствует, и много других неврологических нарушений — проблемы с руками и ногами. Сохраняется одышка. Чувствую себя по-другому», — рассказывает RT Кузнецов.

Мужчина поддерживает отношения с врачами. Признаётся, что опорой в борьбе с болезнью стала его семья: «Без их поддержки, может, и не выкарабкался бы».

По словам Кузнецова, жизнь после ИВЛ изменилась. «Я уже возрастной человек. В качестве напутствия несколько врачей мне сказали, что после пережитого нужно наслаждаться жизнью. Стараюсь на оставшиеся нарушения меньше обращать внимания», — говорит он.

Скептически москвич относится к противникам вакцинации.

«В Советском Союзе нас не спрашивали — прививались и всё было хорошо. Жалею, что когда заболел, не было вакцины», — считает Кузнецов.

«Врачи — мои ангелы-хранители»

61-летняя петербурженка Ирина Прокофьева вспоминает, как попала в больницу с коронавирусом в марте 2020 года. На ИВЛ женщина провела две недели.

«Когда я выписывалась из больницы, ходила с помощью ходунков очень медленно. Потому что когда я пришла в сознание после комы, у меня не работала почти ни одна мышца. Я не могла даже ложку держать. Меня кормили, сажали, переворачивали — полная обездвиженность. Можно было меня слегка толкнуть пальчиком, и я бы завалилась, как кукла тряпичная», — вспоминает она.

По словам Прокофьевой, врачи посоветовали ей двигаться, пытаться удерживать корпус в сидячем положении. Ещё месяц после возвращения домой Ирина дышала концентратом кислорода.

Женщина говорит, что летом 2020 года она потеряла половину волос — как объяснили врачи, ей много раз сделали КТ, была высокая лучевая нагрузка.

«Дома я начала двигаться, заниматься делами по хозяйству. Однажды доубиралась так, что температуру себе нагнала. Врач меня тогда отругала. А летом на даче я уже играла с внучкой в бадминтон и каталась на велосипеде», — отмечает Прокофьева.

© Фото из личного архива

Женщина признаётся, что успешное восстановление произошло отчасти благодаря её характеру.

«Я убеждаю себя, что смогу, и у меня всё получится. Страшновато, но я поеду. Села на велосипед и поехала! — делится эмоциями она. — Незадолго до болезни я увлеклась восточными танцами, поэтому мне скорее хотелось вернуться в коллектив. Летом на даче я также вспоминала движения. Я очень переживала, что буду задыхаться, но всё удалось. Танцы вернули мне полную активность».

Отношение к болезни, по её словам, полностью изменилось.

«Сейчас я поняла, что эта очень коварная вещь, и относиться к ней несерьёзно нельзя, потому что болезнь непредсказуемая и неуправляемая. Самое страшное, что в самом организме начинаются такие процессы, с которыми врачи не всегда знают, как справляться», — рассказывает RT Прокофьева.

Прокофьева до сих пор поддерживает связь со своим врачом.

«Мы отмечаем мой второй день рождения, когда мне отключили ИВЛ — 13 апреля. Потому что, пока я была в реанимации, моим родным говорили: «Ну, готовьтесь». Я очень благодарна врачам — они мои спасители, мои ангелы-хранители».

Летом 2021 года Ирина сделала прививку. «Всё прошло хорошо. Сейчас у меня и эмоциональный, и психологический, и физиологический иммунитет. У меня нет ощущения, что это повторится. Ведь не зря же мне не дали уйти».