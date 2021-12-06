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Слабость Байдена укрепила позиции Путина - WSJ
06 декабря 2021, 12:00 • 23 • Политика
Американцы боятся новых переговоров главы Белого дома с лидером Кремля
Президент США Джо Байден победил на выборах Дональда Трампа, обещая как следует "прижать" Россию и других противников Америки. Вместо этого он позволил Москве, Пекину и Тегерану укрепить свои позиции.
В своих предвыборных заявлениях Байден уверял, что выдвинет жесткие требования России и сможет ее сдержать. Но в реальности он оказался лояльнее Трампа. Он отказался от санкций в отношении "Северного потока-2", при этом ограничил добычу нефти и газа в США. В итоге мировые цены на энергоносители повысились, увеличив доходы России и Ирана, пишут аналитики The Wall Street Journal.
По их мнению, оппоненты США не воспринимают всерьез слабого старого Байдена. За время его пребывания у власти позиция лидера РФ Владимира Путина на международной арене укрепилась. Байден при этом идет с ним на переговоры, хотя каждый такой разговор делает Россию все "агрессивнее", говорится в статье.
Ранее Кремль и Белый дом согласовали дату переговоров президентов двух стран. Саммит в видеоформате пройдет во вторник, 7 декабря. Ожидается, что Путин и Байден обсудят состояние дел между РФ и США, а также затронут международную повестку, в частности, Украину, Афганистан, эпидемию коронавируса, потепление климата.
По словам главы кремлевской администрации Юрия Ушакова, могут быть подняты и "вопросы с бородой". Речь, в том числе, о продвижении к российским границам военной инфраструктуры США и НАТО.
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