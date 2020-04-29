Слабое звено НАТО: кто и почему является балластом военного блока • 33 • Аналитика

В составе Североатлантического альянса есть немало стран, доставляющих ему скорее дополнительные хлопоты, чем реальную пользу. Мы можем выделить две группы таких стран и вот почему.







Вообще для современной Европы типична ситуация, когда одни, более крупные, богатые и технологически развитые страны, во имя некоей общеевропейской интеграции тянут другие страны. Так происходит в составе Евросоюза, так происходит и в НАТО. Но ЕС все же – структура экономическая и политическая, а НАТО – блок военно-политический и наличие в нем слабого звена способствует лишь сокращению его мощи и проблемам для более сильных участников.



Можно выделить две группы стран – участниц Североатлантического альянса, которые с полным на то правом можно назвать слабым звеном НАТО. Первая группа – две славянские и православные страны Балканского полуострова. Как вы догадались, речь идет о Черногории и Северной Македонии. Эти страны – небольшие и бедные, с очень ограниченными финансовыми и военными возможностями.



Например, Северная Македония обладает вооруженными силами численностью всего 8 тысяч человек, но и их содержание без внешней помощи невозможно. Черногорские вооруженные силы еще меньше – всего лишь чуть более 2 тысяч человек. Какие оперативные задачи способны решить такие армии?





Но в данном случае даже не это обстоятельство делает их слабым звеном. В конце концов, Люксембург или Бельгию также сложно назвать сильными в военном отношении странами, но никто не сомневается в их полезности альянсу. Здесь же мы видим другую ситуацию: и Черногория, и Северная Македония имеют славянское население православной культуры, которое в целом положительно настроено по отношению к России и русским.



Как бы себя не вели черногорские и македонские элиты, основная масса простых граждан в этих странах симпатизируют России. Так было и будет, потому что сама культура такова, да и Россия внесла очень большой вклад в их освобождение от османского гнета. В этих странах всегда будут существовать очень влиятельные политические силы пророссийского толка.



Вторая группа стран, которые можно отнести к слабому звену НАТО – «любимые» всеми нами три «прибалтийские сестрицы». Латвия, Эстония и Литва – очень маленькие государства с крохотными армиями и военными бюджетами. Оплачивать свои военные расходы они также могут лишь благодаря дотациям от США и Евросоюза. Чтобы добиться финансирования своей обороны и безопасности, прибалтийские государства вынуждены постоянно раздувать опасность мифической российской угрозы. Но и не это обстоятельство делает прибалтийские республики вторым слабым звеном.





Латвия, Литва и Эстония находятся на далекой периферии НАТО. Не они защищают восточные рубежи альянса, а альянс вынужден держать сводные батальоны с ротационным принципом комплектования для их защиты. Хорош солдат, для защиты которого нужны дополнительные солдаты!



При этом прибалтийские республики являются еще и постоянным источником имиджевых потерь – то парад уцелевших эсэсовцев проведут, то политическую дискриминацию по национальному признаку устроят. Одна система дискриминации русскоязычного населения в Латвии чего стоит! В рамках же солидарности Евросоюзу и НАТО приходится постоянно прикрывать безумные выходки националистически настроенных прибалтийских элит.



Вспомним и еще один важный момент. В той же Латвии русское и русскоязычное население составляет 30%, то есть треть населения страны. Немало русских живет в Эстонии, в Литве. Стоит ли, при всем том отношении, которое они встречают со стороны властей и политических партий правого толка в прибалтийских республиках, ожидать от них лояльности в критической ситуации? А ведь 30% – это не 3% и даже не 10%. Это треть населения, каждый третий житель страны! Большинство русских и русскоязычных сочувствуют России, и если вдруг произойдет то, чего больше всего боятся в Риге, Таллине или Вильнюсе, то понятно, кого они поддержат.



Таким образом, блоку НАТО было бы не лишним изменить свою стратегию. Бороться за количество членов альянса, пытаясь загнать в него всю Европу (а ведь даже Сербию туда буквально силком тащат!), означает лишь ухудшать его качество, делать НАТО слабее и разобщеннее. Но это их выбор. В составе Североатлантического альянса есть немало стран, доставляющих ему скорее дополнительные хлопоты, чем реальную пользу. Мы можем выделить две группы таких стран и вот почему.Вообще для современной Европы типична ситуация, когда одни, более крупные, богатые и технологически развитые страны, во имя некоей общеевропейской интеграции тянут другие страны. Так происходит в составе Евросоюза, так происходит и в НАТО. Но ЕС все же – структура экономическая и политическая, а НАТО – блок военно-политический и наличие в нем слабого звена способствует лишь сокращению его мощи и проблемам для более сильных участников.Можно выделить две группы стран – участниц Североатлантического альянса, которые с полным на то правом можно назвать слабым звеном НАТО. Первая группа – две славянские и православные страны Балканского полуострова. Как вы догадались, речь идет о Черногории и Северной Македонии. Эти страны – небольшие и бедные, с очень ограниченными финансовыми и военными возможностями.Например, Северная Македония обладает вооруженными силами численностью всего 8 тысяч человек, но и их содержание без внешней помощи невозможно. Черногорские вооруженные силы еще меньше – всего лишь чуть более 2 тысяч человек. Какие оперативные задачи способны решить такие армии?Но в данном случае даже не это обстоятельство делает их слабым звеном. В конце концов, Люксембург или Бельгию также сложно назвать сильными в военном отношении странами, но никто не сомневается в их полезности альянсу. Здесь же мы видим другую ситуацию: и Черногория, и Северная Македония имеют славянское население православной культуры, которое в целом положительно настроено по отношению к России и русским.Как бы себя не вели черногорские и македонские элиты, основная масса простых граждан в этих странах симпатизируют России. Так было и будет, потому что сама культура такова, да и Россия внесла очень большой вклад в их освобождение от османского гнета. В этих странах всегда будут существовать очень влиятельные политические силы пророссийского толка.Вторая группа стран, которые можно отнести к слабому звену НАТО – «любимые» всеми нами три «прибалтийские сестрицы». Латвия, Эстония и Литва – очень маленькие государства с крохотными армиями и военными бюджетами. Оплачивать свои военные расходы они также могут лишь благодаря дотациям от США и Евросоюза. Чтобы добиться финансирования своей обороны и безопасности, прибалтийские государства вынуждены постоянно раздувать опасность мифической российской угрозы. Но и не это обстоятельство делает прибалтийские республики вторым слабым звеном.Латвия, Литва и Эстония находятся на далекой периферии НАТО. Не они защищают восточные рубежи альянса, а альянс вынужден держать сводные батальоны с ротационным принципом комплектования для их защиты. Хорош солдат, для защиты которого нужны дополнительные солдаты!При этом прибалтийские республики являются еще и постоянным источником имиджевых потерь – то парад уцелевших эсэсовцев проведут, то политическую дискриминацию по национальному признаку устроят. Одна система дискриминации русскоязычного населения в Латвии чего стоит! В рамках же солидарности Евросоюзу и НАТО приходится постоянно прикрывать безумные выходки националистически настроенных прибалтийских элит.Вспомним и еще один важный момент. В той же Латвии русское и русскоязычное население составляет 30%, то есть треть населения страны. Немало русских живет в Эстонии, в Литве. Стоит ли, при всем том отношении, которое они встречают со стороны властей и политических партий правого толка в прибалтийских республиках, ожидать от них лояльности в критической ситуации? А ведь 30% – это не 3% и даже не 10%. Это треть населения, каждый третий житель страны! Большинство русских и русскоязычных сочувствуют России, и если вдруг произойдет то, чего больше всего боятся в Риге, Таллине или Вильнюсе, то понятно, кого они поддержат.Таким образом, блоку НАТО было бы не лишним изменить свою стратегию. Бороться за количество членов альянса, пытаясь загнать в него всю Европу (а ведь даже Сербию туда буквально силком тащат!), означает лишь ухудшать его качество, делать НАТО слабее и разобщеннее. Но это их выбор. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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