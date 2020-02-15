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Слабое звено - Великобритания: Источники в госструктурах РФ назвали условие для саммита пятёрки СБ ООН
15 февраля 2020, 19:39 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил провести саммит лидеров пятёрки стран - постоянных членов Совбеза ООН. Источники в госструктурах РФ назвали условия встречи, отметив, что слабым звеном является Великобритания.
Напомним, сегодня у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланировано выступление на конференции в Мюнхене. "Коммерсантъ" предполагает, что речь министра может содержать два ключевых момента. Один из них будет касаться неприятия попыток исказить историю Второй мировой войны. Другой - инициативы президента России Владимира Путина провести саммит лидеров пятёрки стран - постоянных членов Совбеза ООН.
К ним, напомним, помимо России относятся Китай, Франция, США и Великобритания. И если Пекин и Париж уже согласились на такую встречу, то Лондон и Вашингтон пока на предложение Путина не отреагировали.
Как сообщили источники газеты в госструктурах РФ, Великобритания является в этой ситуации слабым звеном. Собеседники назвали условие для проведения саммита пятёрки СБ ООН, при котором Лондон может дать своё согласие на участие. По мнению источников, такой исход возможен, если и Вашингтон даст добро на участие американского лидера в саммите.
"Почти уверены, что если на такой саммит согласится Вашингтон, то и Лондон присоединится", - пишет издание.
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