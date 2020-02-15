Слабое звено - Великобритания: Источники в госструктурах РФ назвали условие для саммита пятёрки СБ ООН

Напомним, сегодня у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланировано выступление на конференции в Мюнхене. "Коммерсантъ" предполагает, что речь министра может содержать два ключевых момента. Один из них будет касаться неприятия попыток исказить историю Второй мировой войны. Другой - инициативы президента России Владимира Путина провести саммит лидеров пятёрки стран - постоянных членов Совбеза ООН.

К ним, напомним, помимо России относятся Китай, Франция, США и Великобритания. И если Пекин и Париж уже согласились на такую встречу, то Лондон и Вашингтон пока на предложение Путина не отреагировали.

Как сообщили источники газеты в госструктурах РФ, Великобритания является в этой ситуации слабым звеном. Собеседники назвали условие для проведения саммита пятёрки СБ ООН, при котором Лондон может дать своё согласие на участие. По мнению источников, такой исход возможен, если и Вашингтон даст добро на участие американского лидера в саммите.

"Почти уверены, что если на такой саммит согласится Вашингтон, то и Лондон присоединится", - пишет издание.