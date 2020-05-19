Слабое место воздушно-десантных войск США: проблемы с десантированием техники • 91 • Аналитика

Американская армия планирует расширить возможности десантирования своих транспортных средств, включая и легкие боевые машины. В ближайшее время ВС США объявят конкурс на создание новой системы воздушного десантирования.





Повышенное внимание к вопросам десантирования военной техники в американской армии не является случайным. США проводят военные операции в разных частях света, регулярно перебрасывают по всему миру, в том числе и за тысячи километров от своих границ, большое количество и личного состава, и техники.



Как и какую технику десантируют ВС США

Слабым местом ВС США в плане воздушного десантирования военной техники являются парашютные системы. Американцы до сих пор могут сбрасывать с парашютом лишь легкие боевые машины HMMWV (Humvee), LSV и L-ATV, а также гаубицы M119. Технику крепят на специальные платформы с парашютными системами, которые выкатываются с самолетов в воздух.



Более тяжелую технику армия США сбрасывать с парашютами, в отличие от российских ВДВ, не в состоянии. Единственным исключением в свое время был легкий танк M551 «Шеридан», десантировавшийся с помощью десантных платформ, но в 1997 году он был снят с вооружения американской армии. Возможно, что новый легкий танк, разработанный по программе Mobile Protected Firepower (MPF), сможет заменить «Шеридан» на вооружении воздушно-десантных подразделений и его также смогут десантировать с малых высот.



Для десантирования грузов и техники более значительного веса ВС США традиционно использовали систему десантирования с малых высот LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System). Речь идет о высоте в 1,5-3 метра с самолета С-130. При подходе самолета экипаж выпускает шасси и снижается до трехметровой высоты на скорости 210 км/ч. Из грузового люка выбрасывается стабилизирующий парашют, обеспечивающий раскрытие вытяжных парашютов. Далее грузовая платформа выходит с небольшим положительным углом атаки и тормозится за счет трения платформы о землю и вытяжных парашютов.



Кстати, в американском военном командовании до сих пор идут ожесточенные споры о будущем воздушно-десантных войск США. Одна позиция – развить их до уровня российских ВДВ, в том числе и создав возможности для десантирования военной техники, а другая – оставить все как есть, а то и вообще убрать парашютную составляющую, превратив воздушно-десантные части в аэромобильные, высадка которых происходит уже после приземления самолетов.







Повышение возможностей десантирования техники с С-17

В настоящее время основными военно-транспортными самолетами ВС США являются Boeing C-17 и С-130. Технические возможности самолета С-17 позволяют одновременно доставить 8 HMMWV – колесных внедорожников.



Однако учитывая вес и габариты автомобилей, в настоящее время самолеты берут на борт не более 2 HMMWV. Такое количество перевозимых легких боевых машин командование считает явно недостаточным. Поэтому и поставлена задача увеличить это количество хотя бы до 4 машин и создать возможности для их эффективного десантирования.







Кроме того, США испытывают способность десантирования легкого многоцелевого бронеавтомобиля JLTV. Год назад испытания проводились на базе 82-й воздушно-десантной дивизии. Как рассказывает аналитик Управления воздушно-десантных и специальных операций ВС США Уэйн Г. Лавли, JLTV сбрасывают с парашютами, а затем проверяют на земле, не были ли они повреждены во время десантирования и можно ли их эксплуатировать в условиях боя.



Американская армия планирует расширить возможности десантирования своих транспортных средств, включая и легкие боевые машины. В ближайшее время ВС США объявят конкурс на создание новой системы воздушного десантирования.Повышенное внимание к вопросам десантирования военной техники в американской армии не является случайным. США проводят военные операции в разных частях света, регулярно перебрасывают по всему миру, в том числе и за тысячи километров от своих границ, большое количество и личного состава, и техники.Слабым местом ВС США в плане воздушного десантирования военной техники являются парашютные системы. Американцы до сих пор могут сбрасывать с парашютом лишь легкие боевые машины HMMWV (Humvee), LSV и L-ATV, а также гаубицы M119. Технику крепят на специальные платформы с парашютными системами, которые выкатываются с самолетов в воздух.Более тяжелую технику армия США сбрасывать с парашютами, в отличие от российских ВДВ, не в состоянии. Единственным исключением в свое время был легкий танк M551 «Шеридан», десантировавшийся с помощью десантных платформ, но в 1997 году он был снят с вооружения американской армии. Возможно, что новый легкий танк, разработанный по программе Mobile Protected Firepower (MPF), сможет заменить «Шеридан» на вооружении воздушно-десантных подразделений и его также смогут десантировать с малых высот.Для десантирования грузов и техники более значительного веса ВС США традиционно использовали систему десантирования с малых высот LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System). Речь идет о высоте в 1,5-3 метра с самолета С-130. При подходе самолета экипаж выпускает шасси и снижается до трехметровой высоты на скорости 210 км/ч. Из грузового люка выбрасывается стабилизирующий парашют, обеспечивающий раскрытие вытяжных парашютов. Далее грузовая платформа выходит с небольшим положительным углом атаки и тормозится за счет трения платформы о землю и вытяжных парашютов.Кстати, в американском военном командовании до сих пор идут ожесточенные споры о будущем воздушно-десантных войск США. Одна позиция – развить их до уровня российских ВДВ, в том числе и создав возможности для десантирования военной техники, а другая – оставить все как есть, а то и вообще убрать парашютную составляющую, превратив воздушно-десантные части в аэромобильные, высадка которых происходит уже после приземления самолетов.В настоящее время основными военно-транспортными самолетами ВС США являются Boeing C-17 и С-130. Технические возможности самолета С-17 позволяют одновременно доставить 8 HMMWV – колесных внедорожников.Однако учитывая вес и габариты автомобилей, в настоящее время самолеты берут на борт не более 2 HMMWV. Такое количество перевозимых легких боевых машин командование считает явно недостаточным. Поэтому и поставлена задача увеличить это количество хотя бы до 4 машин и создать возможности для их эффективного десантирования.Кроме того, США испытывают способность десантирования легкого многоцелевого бронеавтомобиля JLTV. Год назад испытания проводились на базе 82-й воздушно-десантной дивизии. Как рассказывает аналитик Управления воздушно-десантных и специальных операций ВС США Уэйн Г. Лавли, JLTV сбрасывают с парашютами, а затем проверяют на земле, не были ли они повреждены во время десантирования и можно ли их эксплуатировать в условиях боя. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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