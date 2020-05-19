Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная / Аналитика

Слабое место воздушно-десантных войск США: проблемы с десантированием техники

19 мая 2020, 12:55  •  91 • Аналитика

Американская армия планирует расширить возможности десантирования своих транспортных средств, включая и легкие боевые машины. В ближайшее время ВС США объявят конкурс на создание новой системы воздушного десантирования.



Повышенное внимание к вопросам десантирования военной техники в американской армии не является случайным. США проводят военные операции в разных частях света, регулярно перебрасывают по всему миру, в том числе и за тысячи километров от своих границ, большое количество и личного состава, и техники.

Как и какую технику десантируют ВС США


Слабым местом ВС США в плане воздушного десантирования военной техники являются парашютные системы. Американцы до сих пор могут сбрасывать с парашютом лишь легкие боевые машины HMMWV (Humvee), LSV и L-ATV, а также гаубицы M119. Технику крепят на специальные платформы с парашютными системами, которые выкатываются с самолетов в воздух.

Более тяжелую технику армия США сбрасывать с парашютами, в отличие от российских ВДВ, не в состоянии. Единственным исключением в свое время был легкий танк M551 «Шеридан», десантировавшийся с помощью десантных платформ, но в 1997 году он был снят с вооружения американской армии. Возможно, что новый легкий танк, разработанный по программе Mobile Protected Firepower (MPF), сможет заменить «Шеридан» на вооружении воздушно-десантных подразделений и его также смогут десантировать с малых высот.

Для десантирования грузов и техники более значительного веса ВС США традиционно использовали систему десантирования с малых высот LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System). Речь идет о высоте в 1,5-3 метра с самолета С-130. При подходе самолета экипаж выпускает шасси и снижается до трехметровой высоты на скорости 210 км/ч. Из грузового люка выбрасывается стабилизирующий парашют, обеспечивающий раскрытие вытяжных парашютов. Далее грузовая платформа выходит с небольшим положительным углом атаки и тормозится за счет трения платформы о землю и вытяжных парашютов.

Кстати, в американском военном командовании до сих пор идут ожесточенные споры о будущем воздушно-десантных войск США. Одна позиция – развить их до уровня российских ВДВ, в том числе и создав возможности для десантирования военной техники, а другая – оставить все как есть, а то и вообще убрать парашютную составляющую, превратив воздушно-десантные части в аэромобильные, высадка которых происходит уже после приземления самолетов.



Повышение возможностей десантирования техники с С-17


В настоящее время основными военно-транспортными самолетами ВС США являются Boeing C-17 и С-130. Технические возможности самолета С-17 позволяют одновременно доставить 8 HMMWV – колесных внедорожников.

Однако учитывая вес и габариты автомобилей, в настоящее время самолеты берут на борт не более 2 HMMWV. Такое количество перевозимых легких боевых машин командование считает явно недостаточным. Поэтому и поставлена задача увеличить это количество хотя бы до 4 машин и создать возможности для их эффективного десантирования.



Кроме того, США испытывают способность десантирования легкого многоцелевого бронеавтомобиля JLTV. Год назад испытания проводились на базе 82-й воздушно-десантной дивизии. Как рассказывает аналитик Управления воздушно-десантных и специальных операций ВС США Уэйн Г. Лавли, JLTV сбрасывают с парашютами, а затем проверяют на земле, не были ли они повреждены во время десантирования и можно ли их эксплуатировать в условиях боя.

Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
19 мая 2020, 06:55
Ракета Трампа: от «супер» до «дупер». Смешно по форме, серьёзно по содержанию
19 мая 2020, 08:55
Маршал безмолвствует. Как поражение Хафтара на авиабазе Аль-Ватия изменит расклад сил в Ливии
19 мая 2020, 09:55
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
19 мая 2020, 03:55
"Бизнес" Москвы и Apple? МИД РФ отвечает на обвинения Вашингтона улыбкой
19 мая 2020, 07:55
Дмитрий Карбышев. Непокоренный генерал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
15 мая 2020, 17:50
«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.