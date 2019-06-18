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Слабое место нашей пропаганды. Как обрести силу?

18 июня 2019, 20:09  •  33 • Аналитика
Какой-то британский чин, в данном случае это совершенно не важно, недавно заявил, что британская разведывательно-диверсионная спецслужба SAS перенаправляет свою деятельность на Россию. Наш МИД в лице пресс-секретаря Марии Захаровой потребовал в связи с этим объяснений от британской стороны. Это пример того, как не надо вести пропаганду.




Западная пропаганда


Да, заявление Захаровой — это российская пропаганда, британские гуманисты так считают. Потому что SAS как спецслужба высокогуманной британской демократии не может действовать иначе, как во благо демократии, и ставить под сомнение её действия и цели – это российская пропаганда, в данном случае от Марии Захаровой. Однако наша пропаганда какая-то слабо пропагандистская, рассчитывает почему-то на совестливость и честность британских властей или хотя бы общественных деятелей.


Надо признать, это слабое место нашей пропаганды. Она не учитывает, что в Британии и в других высокогуманных демократиях давно уже нет ни совести, ни чести, ни объективности, вместо них там хайли лайкли и Скрипали. Нет также общественности и демократии, вместо них — власть масс-медиа и тех же спецслужб с финансистами, по заключению эксперта Олега Дерипаски, которого в США эта «общественность» пыталась завербовать. Народу спецобщественность промывает ежедневно мозги. Не пропагандой, но гуманной демократической спецпропагандой, почувствуйте разницу.

Кто виноват и что делать?


Как же правильно вести пропаганду, в том же случае с SAS? Надо исходить из того, что этот британский чин сделал нам подарок, чистосердечное признание, на основании которого наш МИД может заявить, что Скрипалей в Британии отравила, хайли лайкли, именно SAS, потому что никакого другого объяснения нет.

Эта спецслужба давно работает против России, и вот, наконец, призналась в этом, шило вылезло из мешка, потому что дальше скрывать стало невозможно. После этого Россия может ввести персональные санкции против всех, кто публично как-то связан с SAS, и требовать международного суда над этой террористической организацией и британскими политиками, отдавшими приказ об отравлении Скрипалей.

Вы скажете, что этот суд никогда не состоится? Конечно, не состоится, но ведь цель пропаганды не в этом, а в самом процессе прессинга в данном случае Британии и властей её. Ухудшатся отношения России с Британией и Западом? А куда дальше им ухудшаться? Наоборот, скорее улучшатся, как улучшается состояние истерика, когда лечащий врач отвесит ему лечебную оплеуху.

Представьте, какой вой стоял бы в Британии и на всём Западе, если бы английских граждан кто-то отравил в России, и после этого Россия их похитила, якобы предоставив некое «убежище»! Сколько было бы выступлений в «мировых СМИ» со слезами на глазах: отдайте нам хотя бы тела невинно убиенных, чтобы мы их похоронили!

Спрашивается, где же наша свободная пресса, свободная пропаганда, чем она занимаются? А ведь должна бы давно устроить Западу то, что Запад всегда устраивает России по любому поводу. А нет повода – так сочиняет SAS.

Предсказуемое будущее


Да, отстаём мы от Запада в нехитрых, в общем-то, делах. Всё ждём, когда у британской общественности совесть проснётся? Ну-ну… С западными волками жить – по волчьи выть, рано или поздно придётся и нам показать свои пропагандистские клыки. А что делать?..

Поливать и дальше в одиночестве засохшее дерево международного права? Это очень напоминает игру в поддавки. Когда Москва вдруг отказывается в очередной раз сыграть в поддавки, Запад впадает в ступор: его планы накрываются медным тазом, и он кричит своей пропагандой, что Россия коварно их сорвала, причём играя слабыми картами: экономикой-бензоколонкой и небольшим военным бюджетом. Как это России, в принципе, удаётся – тайна велика есть, впору Нобелевскую премию за раскрытие сего парадокса давать.

Западные планы – это не наши планы, наши планы – сорвать западные планы в отношении России, и без правильной российской пропаганды этого не сделать. И вот опять такой замечательный повод с SAS упустили…
Виктор Каменев

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