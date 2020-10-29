Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"

29 октября 2020, 23:25  •  27 • Политика
После бомбёжки протурецких террористов в Сирии швейцарские журналисты считают, что Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана. "Все смотрят на него и говорят: какой же ты султан, когда ты позволяешь своих людей бомбить каким-то русским?" - объяснил суть политолог Геворг Мирзаян.
Президент России Владимир Путин нащупал "ахиллесову пяту" главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так швейцарские журналисты из газеты Neue Zürcher Zeitung прокомментировали удар российских ВКС по протурецким террористам в Сирии. Своим мнением на этот счёт поделился в интервью Царьграду доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
Он пояснил, что в Сирии сейчас следующий расклад. На территории Идлиба находится огромное количество боевиков и террористов из самых разных организаций и группировок. Их туда свозили из зон деэскалации на так называемых "зелёных автобусах". И теперь они там, как пауки в банке, их ещё регулярно прореживают.
Однако у всех этих боевиков и террористов есть одна общая черта, объясняет эксперт. Она заключается в том, что все они имеют проблемы с сирийскими спецслужбами и сирийскими войсками, потому что у каждого руки по локоть в крови. И если сирийские войска начнут наступать, то все эти боевики и террористы окажутся перед простым выбором - оставаться и отвечать за свои преступления или бежать.
"Бежать они, понятно, могут куда - только в Турцию, через границу. И это тысячи, десятки тысяч людей плюс их семьи. Вы понимаете. Это огромный, массовый поток беженцев. А в Турции проблема, Турция уже приняла миллионы сирийских беженцев, которые, конечно, обрушили всю экономику турецких юго-восточных провинций. И это я уже молчу про то, что все эти ребята, которые побегут в Турцию, умеют только резать и убивать", - пояснил Геворг Мирзаян в интервью Царьграду.
Соответственно, план Турции состоит в том, чтобы оставить всех этих боевиков и террористов в Идлибе либо захватить часть территории Сирии, которую контролируют курды, и сослать всех боевиков, а заодно и беженцев туда. При этом Эрдогану не выгодна гибель взращенных Турцией боевиков под российскими ударами, так как Анкара из-за этого потеряет лицо, потому что выступает неофициальной "крышей" этих террористов.
"Получается, мы бомбим, Эрдоган не может ничего сделать, и все смотрят на него и говорят: какой же ты султан, когда ты позволяешь своих людей бомбить каким-то русским? И задают этот вопрос даже не товарищи с Ближнего Востока, а задают этот вопрос сами турецкие избиратели, националисты. На самом деле, это электоральная проблема", - объяснил эксперт суть "ахиллесовой пяты" турецкого лидера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.