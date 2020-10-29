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Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
29 октября 2020, 23:25 • 27 • Политика
После бомбёжки протурецких террористов в Сирии швейцарские журналисты считают, что Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана. "Все смотрят на него и говорят: какой же ты султан, когда ты позволяешь своих людей бомбить каким-то русским?" - объяснил суть политолог Геворг Мирзаян.
Президент России Владимир Путин нащупал "ахиллесову пяту" главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так швейцарские журналисты из газеты Neue Zürcher Zeitung прокомментировали удар российских ВКС по протурецким террористам в Сирии. Своим мнением на этот счёт поделился в интервью Царьграду доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
Он пояснил, что в Сирии сейчас следующий расклад. На территории Идлиба находится огромное количество боевиков и террористов из самых разных организаций и группировок. Их туда свозили из зон деэскалации на так называемых "зелёных автобусах". И теперь они там, как пауки в банке, их ещё регулярно прореживают.
Однако у всех этих боевиков и террористов есть одна общая черта, объясняет эксперт. Она заключается в том, что все они имеют проблемы с сирийскими спецслужбами и сирийскими войсками, потому что у каждого руки по локоть в крови. И если сирийские войска начнут наступать, то все эти боевики и террористы окажутся перед простым выбором - оставаться и отвечать за свои преступления или бежать.
Соответственно, план Турции состоит в том, чтобы оставить всех этих боевиков и террористов в Идлибе либо захватить часть территории Сирии, которую контролируют курды, и сослать всех боевиков, а заодно и беженцев туда. При этом Эрдогану не выгодна гибель взращенных Турцией боевиков под российскими ударами, так как Анкара из-за этого потеряет лицо, потому что выступает неофициальной "крышей" этих террористов.
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