Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"

Президент России Владимир Путин нащупал "ахиллесову пяту" главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так швейцарские журналисты из газеты Neue Zürcher Zeitung прокомментировали удар российских ВКС по протурецким террористам в Сирии. Своим мнением на этот счёт поделился в интервью Царьграду доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Он пояснил, что в Сирии сейчас следующий расклад. На территории Идлиба находится огромное количество боевиков и террористов из самых разных организаций и группировок. Их туда свозили из зон деэскалации на так называемых "зелёных автобусах". И теперь они там, как пауки в банке, их ещё регулярно прореживают.

Однако у всех этих боевиков и террористов есть одна общая черта, объясняет эксперт. Она заключается в том, что все они имеют проблемы с сирийскими спецслужбами и сирийскими войсками, потому что у каждого руки по локоть в крови. И если сирийские войска начнут наступать, то все эти боевики и террористы окажутся перед простым выбором - оставаться и отвечать за свои преступления или бежать.

"Бежать они, понятно, могут куда - только в Турцию, через границу. И это тысячи, десятки тысяч людей плюс их семьи. Вы понимаете. Это огромный, массовый поток беженцев. А в Турции проблема, Турция уже приняла миллионы сирийских беженцев, которые, конечно, обрушили всю экономику турецких юго-восточных провинций. И это я уже молчу про то, что все эти ребята, которые побегут в Турцию, умеют только резать и убивать", - пояснил Геворг Мирзаян в интервью Царьграду.

Соответственно, план Турции состоит в том, чтобы оставить всех этих боевиков и террористов в Идлибе либо захватить часть территории Сирии, которую контролируют курды, и сослать всех боевиков, а заодно и беженцев туда. При этом Эрдогану не выгодна гибель взращенных Турцией боевиков под российскими ударами, так как Анкара из-за этого потеряет лицо, потому что выступает неофициальной "крышей" этих террористов.