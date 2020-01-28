Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Поль...
Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»
Мишустин назначил нового заместителя министра финансов
«Уйти, чтобы остаться»: зачем США возобновили контртеррористическую операцию про...
Главная / Украина

«Слабо соотносится с исторической правдой»: удастся ли Польше и Украине сблизиться на почве «борьбы с большевиками»

28 января 2020, 09:24  •  154 • Украина
Находясь с визитом в Польше, Владимир Зеленский заявил, что Киеву и Варшаве удалось «снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого». В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда предложил провести совместные памятные мероприятия в честь украинских и польских солдат, «боровшихся с большевиками» в 1920 году. По мнению экспертов, такой повод для сближения двух стран идёт вразрез с исторической реальностью и главным образом направлен на совместную «дружбу» против России.
 
Владимир Зеленский и Анджей Дуда Reuters © Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta
 

Украине и Польше удалось снизить градус напряжения вокруг совместных трагических событий в общей истории. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.

«Мы сегодня договорились и дальше развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнёрство. По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперёд, движутся в будущее», — заявил Зеленский.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением, чтобы Киев и Варшава провели совместные мероприятия в память о солдатах обеих стран, сражавшихся с большевиками.

«Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков», — заявил польский лидер.

По словам Дуды, против «агрессии большевиков» боролись не только польские «солдаты Пилсудского», но и Петлюра. «Были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне — за то же дело, за которое боролись наши солдаты», — сказал он.

«Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память», — добавил Дуда.

Со своей стороны, Зеленский отметил, что сейчас Украина и Польша будут акцентировать внимание на страницах истории, которые их объединяют, например столетие Варшавской битвы, после чего пригласил Дуду приехать на Украину.

Украина и Польша не могут разрешить свои исторические противоречия по Второй мировой войне и поэтому решили обратиться к менее противоречивым и более отдалённым страницам совместной истории, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Кроме того, эти заявления были сделаны на фоне серьёзного скандала, связанного как с поведением президента Польши, который отказался ехать в Израиль на мемориальные даты, посвящённые Освенциму, так и президента Украины, который точно так же не стал принимать участие в памятных мероприятиях. Два оскандалившихся политика пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, показав, что они якобы достигли какого-то прогресса в отношениях между их странами», — отметил эксперт.

На самом деле этот прогресс иллюзорный, потому что между Польшей и Украиной существуют серьёзные противоречия, связанные с тем, что обе стороны потакают радикальным националистическим настроениям внутри своих стран и у них противоположные взгляды на совместную историю, пояснил Шаповалов.

Страницы истории

Во время пресс-конференции Зеленский также сообщил, что украинские власти сняли мораторий на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, необходимых польскому Институту национальной памяти в рамках мероприятий, связанных с поиском польских легионеров 1915—1916 годов​​​.

  • Владимир Зеленский на памятных мероприятиях в Освенциме
  • © president.gov.ua

Запрет на работы был введён после того, как в Польше актам вандализма подверглись несколько украинских памятников — в частности, была расколота мемориальная доска на могиле боевиков УПА*.

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы в Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие её под защиту», — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что за последние несколько лет вопрос исторической памяти Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) стал причиной напряжённости в отношениях Варшавы и Киева.

Польская сторона неоднократно осуждала позицию украинских властей по героизации ОУН-УПА, а также регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. В 2016 году сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции, и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939—1945 годах.

В ответ Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании событий в Волыни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отмечает, что отношение Киева к действиям украинских националистов на востоке Польши всегда будет стоять на пути сближения двух стран.

«Современный Киев не может отказаться от их прославления, в то время как Варшаве немыслимо положительно думать о Бандере. Сам факт признания его национальным украинским героем для неё выглядит оскорбительно», — напомнил политолог.

Спорное согласие

Олег Неменский считает, что попытка Анджея Дуды сблизить Польшу и Украину на почве борьбы с большевиками стоит на очень непрочном историческом фундаменте.

«Трудно забыть, что Советско-польская война закончилась оккупацией Польшей всей Западной Украины, в чём не последнюю роль сыграл Петлюра. Боевые действия того времени дают гораздо больше поводов для выдвижения друг другу исторических претензий, чем для нахождения общих точек соприкосновения. В заявлении президента Польши определённая логика есть, но это притянуто за уши», — считает эксперт.

Напомним, что Советско-польская война завершилась подписанием мирного договора в Риге в 1921 году. Согласно документам, Варшава признавала независимость Советской Белоруссии и Советской Украины, но при этом оставила за собой захваченные западные районы обеих республик.

После подписания мирного договора глава Директории Украинской народной республики Симон Петлюра, о котором в своём обращении упомянул Анджей Дуда, утратил реальную власть. Некоторое время он воевал на стороне Варшавы, а после окончания боевых действий бежал в Польшу. Позднее жил в Европе и был убит в 1926 году уроженцем Измаила Самуилом Шварцбардом, отомстившим националисту за организацию войсками Директории кровавых еврейских погромов.

Но выбор борьбы с большевиками как объединяющего элемента не является случайным, отметил Олег Неменский. Не имея возможности преодолеть исторические противоречия, сейчас Украина и Польша пытаются найти точки соприкосновения в демонстрации негативного отношения к России в те или иные периоды истории, пояснил политолог.

«Однако тема борьбы против Москвы не сможет сгладить противоречия между странами, потому что деятельность институтов национальной памяти этих государств противоположна друг другу. В данном случае можно говорить о попытках Зеленского временно сгладить противоречия, отодвинуть их на второй план», — добавил эксперт.

На Украине рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

В свою очередь, Владимир Шаповалов отметил, что заявление президента Польши об общих «героях» двух стран, воевавших с большевиками, является враждебным по отношению к России.

«Кроме того, оно достаточно слабо соотнесено с исторической правдой. Как известно, в ходе Гражданской и Советско-польской войн украинские и польские отряды постоянно враждовали друг с другом и вели военные действия. В результате пострадали миллионы людей. Поэтому осуществлять героизацию тех, кто убивал мирных жителей и принёс много горя русским, украинцам и полякам, не стоит. Не нужно забывать, что результатом Гражданской войны стала аннексия, незаконный захват Польшей западных украинских земель. Это достаточно серьёзная проблема, которая и дальше будет существовать в польско-украинских отношениях», — заключил эксперт.

 * «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 07:24
Кабмин Украины усилил меры безопасности для защиты от коронавируса
26 января 2020, 15:09
Песков отметил наличие эффективного контакта между Путиным и Зеленским
27 января 2020, 17:09
Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля
28 января 2020, 02:54
Зеленский: Украина и Польша снизили градус эмоций вокруг общей истории
26 января 2020, 11:54
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
27 января 2020, 17:09
На Украине рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским ...
28 января 2020, 03:09
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с ж...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2020, 13:54
"Его уговаривали": Эксперт о закулисных играх при назначении правительства
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
21 января 2020, 18:09
«Неактуально»: почему Киев не вернет Донбасс силой
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
24 января 2020, 04:54
Военные США перехватили российского генерала в Сирии: В Госдепе рассказали, как решают вопросы с Россией
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.