«Слабо соотносится с исторической правдой»: удастся ли Польше и Украине сблизиться на почве «борьбы с большевиками»

Находясь с визитом в Польше, Владимир Зеленский заявил, что Киеву и Варшаве удалось «снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого». В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда предложил провести совместные памятные мероприятия в честь украинских и польских солдат, «боровшихся с большевиками» в 1920 году. По мнению экспертов, такой повод для сближения двух стран идёт вразрез с исторической реальностью и главным образом направлен на совместную «дружбу» против России.

Украине и Польше удалось снизить градус напряжения вокруг совместных трагических событий в общей истории. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.

«Мы сегодня договорились и дальше развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнёрство. По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперёд, движутся в будущее», — заявил Зеленский.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением, чтобы Киев и Варшава провели совместные мероприятия в память о солдатах обеих стран, сражавшихся с большевиками.

«Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков», — заявил польский лидер.

По словам Дуды, против «агрессии большевиков» боролись не только польские «солдаты Пилсудского», но и Петлюра. «Были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне — за то же дело, за которое боролись наши солдаты», — сказал он.

«Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память», — добавил Дуда.

Со своей стороны, Зеленский отметил, что сейчас Украина и Польша будут акцентировать внимание на страницах истории, которые их объединяют, например столетие Варшавской битвы, после чего пригласил Дуду приехать на Украину.

Украина и Польша не могут разрешить свои исторические противоречия по Второй мировой войне и поэтому решили обратиться к менее противоречивым и более отдалённым страницам совместной истории, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Кроме того, эти заявления были сделаны на фоне серьёзного скандала, связанного как с поведением президента Польши, который отказался ехать в Израиль на мемориальные даты, посвящённые Освенциму, так и президента Украины, который точно так же не стал принимать участие в памятных мероприятиях. Два оскандалившихся политика пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, показав, что они якобы достигли какого-то прогресса в отношениях между их странами», — отметил эксперт.

На самом деле этот прогресс иллюзорный, потому что между Польшей и Украиной существуют серьёзные противоречия, связанные с тем, что обе стороны потакают радикальным националистическим настроениям внутри своих стран и у них противоположные взгляды на совместную историю, пояснил Шаповалов.

Страницы истории

Во время пресс-конференции Зеленский также сообщил, что украинские власти сняли мораторий на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, необходимых польскому Институту национальной памяти в рамках мероприятий, связанных с поиском польских легионеров 1915—1916 годов​​​.

Владимир Зеленский на памятных мероприятиях в Освенциме

© president.gov.ua

Запрет на работы был введён после того, как в Польше актам вандализма подверглись несколько украинских памятников — в частности, была расколота мемориальная доска на могиле боевиков УПА*.

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы в Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие её под защиту», — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что за последние несколько лет вопрос исторической памяти Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) стал причиной напряжённости в отношениях Варшавы и Киева.

Польская сторона неоднократно осуждала позицию украинских властей по героизации ОУН-УПА, а также регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. В 2016 году сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции, и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939—1945 годах.

В ответ Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании событий в Волыни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение «поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран».

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отмечает, что отношение Киева к действиям украинских националистов на востоке Польши всегда будет стоять на пути сближения двух стран.

«Современный Киев не может отказаться от их прославления, в то время как Варшаве немыслимо положительно думать о Бандере. Сам факт признания его национальным украинским героем для неё выглядит оскорбительно», — напомнил политолог.

Спорное согласие

Олег Неменский считает, что попытка Анджея Дуды сблизить Польшу и Украину на почве борьбы с большевиками стоит на очень непрочном историческом фундаменте.

«Трудно забыть, что Советско-польская война закончилась оккупацией Польшей всей Западной Украины, в чём не последнюю роль сыграл Петлюра. Боевые действия того времени дают гораздо больше поводов для выдвижения друг другу исторических претензий, чем для нахождения общих точек соприкосновения. В заявлении президента Польши определённая логика есть, но это притянуто за уши», — считает эксперт.

Напомним, что Советско-польская война завершилась подписанием мирного договора в Риге в 1921 году. Согласно документам, Варшава признавала независимость Советской Белоруссии и Советской Украины, но при этом оставила за собой захваченные западные районы обеих республик.

После подписания мирного договора глава Директории Украинской народной республики Симон Петлюра, о котором в своём обращении упомянул Анджей Дуда, утратил реальную власть. Некоторое время он воевал на стороне Варшавы, а после окончания боевых действий бежал в Польшу. Позднее жил в Европе и был убит в 1926 году уроженцем Измаила Самуилом Шварцбардом, отомстившим националисту за организацию войсками Директории кровавых еврейских погромов.

Но выбор борьбы с большевиками как объединяющего элемента не является случайным, отметил Олег Неменский. Не имея возможности преодолеть исторические противоречия, сейчас Украина и Польша пытаются найти точки соприкосновения в демонстрации негативного отношения к России в те или иные периоды истории, пояснил политолог.

«Однако тема борьбы против Москвы не сможет сгладить противоречия между странами, потому что деятельность институтов национальной памяти этих государств противоположна друг другу. В данном случае можно говорить о попытках Зеленского временно сгладить противоречия, отодвинуть их на второй план», — добавил эксперт.

В свою очередь, Владимир Шаповалов отметил, что заявление президента Польши об общих «героях» двух стран, воевавших с большевиками, является враждебным по отношению к России.

«Кроме того, оно достаточно слабо соотнесено с исторической правдой. Как известно, в ходе Гражданской и Советско-польской войн украинские и польские отряды постоянно враждовали друг с другом и вели военные действия. В результате пострадали миллионы людей. Поэтому осуществлять героизацию тех, кто убивал мирных жителей и принёс много горя русским, украинцам и полякам, не стоит. Не нужно забывать, что результатом Гражданской войны стала аннексия, незаконный захват Польшей западных украинских земель. Это достаточно серьёзная проблема, которая и дальше будет существовать в польско-украинских отношениях», — заключил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).