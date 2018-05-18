Слабакам здесь не место

Итак, в России появился новый состав правительства. Он не сильно отличается от прежнего. 70% глав ведомств сохранили свои посты. Цель уже есть - совершить прорыв в экономике. Деньги на нее - тоже. Только распорядиться ими надо не как в прошлый раз. Умнее и эффективнее.

ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА БОЛЬШЕ НЕКУДА

Стиль поведения предыдущего правительства напоминал жизнь среднего жителя страны. Эдакого трудяги на заводе. Его руководство кое-как выбило госзаказ из Москвы - работа пока есть. На хлеб и пельмени хватает, а овощи со своего огородика. И хотя зарплату давно не повышали, ее хотя бы не сокращают. Уже хорошо.

Но теперь нашему трудяге нужно принять трудное решение: или продолжать держаться за свое болото - а вдруг все снова наладится, - или задуматься о развитии и выйти из зоны комфорта.

Первое - проще. Надо лишь затянуть пояса и поменьше двигаться, чтобы не тратить драгоценные калории, накопленные в тучные годы. Прошлое правительство действовало по сценарию «лучшее - враг хорошего». Винить их за это не стоит, особенно вспоминая реформаторов 1990-х - поклонников «независимой руки рынка» и «шоковой терапии».

Второй сценарий сложнее, но без него прорыва не будет.

ДЕНЬГИ - НА РАЗВИТИЕ, А НЕ В КУБЫШКУ

В экономике, как и в жизни любого человека, нет однозначных решений. Всегда есть вероятность совершить ошибку и потерять деньги. Предыдущий состав правительства был осторожным. Даже чересчур. Но очевидный плюс его работы - мы смогли справиться с давлением извне. Упала стоимость нефти, обвалился рубль, появились санкции. Но катастрофы не произошло. Помогла финансовая подушка безопасности, бережно скопленная ранее.

Теперь Резервного фонда нет. Зато поднялась цена на «черное золото» - до $80 за баррель. В Минфине прогнозируют забытый профицит бюджета. И здесь важно не допустить прежних ошибок. Правительство кидало в разные стороны: в каких-то вопросах оно становилось Плюшкиным, а в каких-то было транжирой и мотом.

В итоге у нас сплошные недоделки. Ни гигантских резервов, как в Норвегии, ни высоких технологий, как в США или Японии, ни нормальной инфраструктуры. Денег в кубышке в обрез, на дорогах привычные ямы, а «Роснано» до сих пор кормит завтраками. Пришло время тратить деньги разумно. А для этого сначала нужно определиться с приоритетами.

ПЯТЬ ЦЕЛЕЙ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

На мой взгляд, нужно сделать пять основных вещей. Без них движения вперед не будет.

1. Вкладывать деньги в развитие, а не тратить на проедание. Зачем покупать новую машину, если старая не сломалась, а ипотеку еще не отдали?! Любой потраченный рубль должен в будущем принести больше - эта аксиома верна для любого бизнеса. Подойдет и для государства.

2. Решить насчет пенсионного возраста. Эксперты давно все посчитали, обсуждение идет 10 лет. Пока окончательное решение не принято, ни государство, ни будущие пенсионеры не могут планировать свое финансовое будущее.

3. Прекратить повышать налоги. Нельзя совершить прорыв, постоянно обкладывая бизнес новыми сборами. Нельзя менять правила и ставки каждый год. Ужесточите законы для тех, кто в тени. Снизьте ставки для тех, кто работает вбелую. Опыт развития Дальнего Востока показывает, что низкие налоги, большие льготы и реальная, а не бумажная поддержка государства смогли привлечь бизнес даже туда, откуда еще пару лет назад население просто бежало.

4. Поднять образование. Ситуация в отрасли сложная. Нужны новые школы, современные учителя, креативные подходы к обучению. Не будет инвестиций в эту сферу - не будет новых прорывов в экономике. Образование - фундамент развития страны. Человеческий капитал сейчас ценится выше золота. Его нужно создавать.

5. Победить коррупцию. Все логические доводы о любых экономических реформах разбиваются о вечное «все равно разворуют». Не знаю, как новое правительство будет решать этот вопрос. Но отдельного вице-премьера по борьбе с коррупцией в Кабмине не предусмотрели...