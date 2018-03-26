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Sky: Москва обернет высылку дипломатов для сплочения нации против Запада

26 марта 2018, 22:54  •  145 • Политика
По мнению западных журналистов, Россия сумеет извлечь из него выгоду из скандала.
Высылка 60 дипломатов из США стала для российских властей неприятным сюрпризом, однако Кремль попытается извлечь из сложившейся ситуации политическую выгоду. Об этом пишет журналист Sky.
По его мнению, происходящее даст возможность Кремлю представить Россию во вражеском окружении и нуждающейся в защите. "Русские думали, что они дружат с Дональдом Трампом, и уж с ним-то у них отношения дружественные, поэтому, на мой взгляд, случившееся могло их шокировать", - размышляет журналист.
Однако, по его словам, не стоит забывать о том, что могут сделать государственные СМИ.
"Сегодня в вечерних выпусках новостей они повернут ситуацию в свою пользу, будут говорить, что Запад сжимает кольцо вокруг России, и ее необходимо защищать", - полагает автор. По его мнению, президент Путин уже демонстрировал, что может использовать любую ситуацию ради своей выгоды.

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